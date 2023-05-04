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شقيقة محمد السادس الكبرى تجدد جدل غيابه.. ستنوب عنه بحفل تتويج الملك تشارلز

الأميرة للا مريم، الشقيقة الكبرى للعاهل المغربي الملك محمد السادس، تُعرف بأنشطتها المكثفة داخل المملكة وخارجها

كتب فهمي الورغمي
غياب محمد السادس عن مراسم تتويج تشالز الثالث watanserb.com
للا مريم شقيقة محمد السادس
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وطن – لن يحضر العاهل المغربي، محمد السادس، مراسم تتويج ملك بريطانيا الجديد، تشارلز الثالث يوم السبت القادم 06 مايو/أيار، وستنوبه في هذه المناسبة الرسمية المهمة، شقيقته “الأميرة للا مريم” المعروفة بأنشطتها الخارجية والداخلية المتميزة.

شقيقة ملك المغرب تنوب عنه في حفل تتويج تشارلز الثالث

خبر غياب العاهل المغربي عن مراسم تتويج تشالز الثالث، أعلنت عنه وكالة الأنباء المغربية الرسمية “ماب” عبر صفحتها الرسمية على منصة تويتر، وأكدته صفحة العائلة الملكية المغربية.

وفي مقابل غياب محمد السادس عن هذه المناسبة الرسمية المهمة التي سيحضرها عشرات الزعماء والقادة من مختلف دول العالم، ستحضر شقيقته، الأميرة للا مريم (61 عاماً).

وفي إعلان الخبر، قالت وكالة الأنباء المغربية إن “صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم تحل بلندن لتمثيل جلالة الملك في حفل تتويج الملك تشارلز الثالث”.

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ومعلوم أنه يشارك نحو 80 رئيس دولة وحكومة وملكا وأميرا وآلاف الشخصيات العامة في حفل تتويج الملك تشارلز الثالث على العرش البريطاني، يوم السبت 6 مايو/أيار من عام 2023، في كنيسة “وستمنستر أبي” في لندن، بحضور علماء ونواب مسلمين وممثلين عن مختلف الطوائف والديانات وأفراد الجاليات في بريطانيا.

حفل رسمي ضخم، سيشهد حضوراً إعلاميا مُكثفا من مختلف وسائل الإعلام الدولية، كما أنه فرصة لكثير من الرؤساء للقاء نظرائهم ومناقشة – ولو لحظات – الكثير من القضايا.

وفي هذا السياق، تساءل الكثيرون عمّن تكون شقيقة العاهل المغربي، محمد السادس، التي ستنوبه في حفل تتويج تشارلز الثالث، رغم ما يحمله حفل التتويج من رمزية للملك في حد ذاته.

حيث أن تتويج الملك تشارلز الثالث، هو في الآخر “انتصار رمزي” للنُظم الملكية حول العالم على حساب باقي أنظمة الحكم، وإن كانت الملكية في بريطانيا أقل تأثيرا في إدارة الحكم بالبلاد، عكس نظيراتها في المغرب أو في باقي الدول العربية.

من هي الأميرة للا مريم، شقيقة محمد السادس؟

الأميرة المغربية “للا مريم” هي شخصية بارزة في الأسرة الملكية والمجتمع المغربي. وُلِدَت في روما عام 1962، وهي أكبر أبناء الملك الحسن الثاني والشقيقة الكبرى للملك محمد السادس.

تخرجت من جامعة محمد الخامس بالرباط، وتولت رئاسة عدة مؤسسات وجمعيات تهتم بالشؤون الاجتماعية والإنسانية، خاصة حقوق الطفل والمرأة.

تزوجت من فؤاد الفيلالي، رجل أعمال معروف، وأنجبت منه طفلين: للا سكينة ومولاي إدريس. ثم انفصلت عنه في سنة 1997.

مثلت الأميرة للا مريم، المغرب في عدة مناسبات دولية، وحصلت على عدة أوسمة وجوائز تقديرية. تعتبر الأميرة للا مريم قدوة للنساء المغربيات ورمزا للأناقة والثقافة.

اهتمت الأميرة للا مريم بالمشاكل التي يعانيها الطفل والمرأة بالمغرب والعالم العربي حتى قبل أن تترأس المرصد الوطني للطفولة.

كلفها الملك الحسن الثاني في مايو 1999 برئاسة مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج.

وترأست في وقت لاحق الجمعية المغربية لدعم ومساندة اليونسيف و المرصد الوطني للطفل. ناهيك عن إشرافها على مؤسسة الحسن الثاني لقدماء المحاربين.

منذ يوليو 2001، اضطلعت الأميرة للا مريم بمهمة سفيرة اليونيسكو، وقد عملت على تفعيل حقوق المرأة والطفل والدفاع عنها.

وقد ترأست الوفد المغربي المشارك في لقاء لبنان حول موضوع «المرأة العربية والنزاعات المسلحة».

عينها الملك محمد السادس رئيسة للاتحاد النسائي المغربي لتخلِف الأميرة الراحلة لالة فاطمة الزهراء العزيزية.

و تُعتبر الأميرة لالة مريم أكثر الأميرات ظهورا في وسائل الإعلام وتمرسا في الميدان الاجتماعي، وهو الميدان الذي خبرته وخبرها منذ أن كانت في العشرين من عمرها.

وهو ما جعل الملك محمد السادس يُرقيها إلى رتبة “كولونيل ماجور” اعتبارا للجهود التي بذلتها مشرفةً وقائمة على مصالح الأعمال الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية.

إن المهام الكثيرة التي قامت بها جعلتها كثيرة السفر عبر العالم، وبذلك ظلت أكثر سفرا إلى الخارج من شقيقتيها الأميرتين: للا حسناء وللا أسماء.

المصدروكالة الأنباء المغربية - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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