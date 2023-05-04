شقيقة محمد السادس الكبرى تجدد جدل غيابه.. ستنوب عنه بحفل تتويج الملك تشارلز

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وطن – لن يحضر العاهل المغربي، محمد السادس، مراسم تتويج ملك بريطانيا الجديد، تشارلز الثالث يوم السبت القادم 06 مايو/أيار، وستنوبه في هذه المناسبة الرسمية المهمة، شقيقته “الأميرة للا مريم” المعروفة بأنشطتها الخارجية والداخلية المتميزة.

شقيقة ملك المغرب تنوب عنه في حفل تتويج تشارلز الثالث

خبر غياب العاهل المغربي عن مراسم تتويج تشالز الثالث، أعلنت عنه وكالة الأنباء المغربية الرسمية “ماب” عبر صفحتها الرسمية على منصة تويتر، وأكدته صفحة العائلة الملكية المغربية.

صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم تمثل جلالة الملك في حفل تتويج الملك تشارلز الثالث Her Royal Highness Princess Lalla Meryem will represent King Mohammed VI at the coronation ceremony of King Charles III pic.twitter.com/JquB1xnpef — TheMoroccanMonarchy (@M_RoyalFamily) May 4, 2023

وفي مقابل غياب محمد السادس عن هذه المناسبة الرسمية المهمة التي سيحضرها عشرات الزعماء والقادة من مختلف دول العالم، ستحضر شقيقته، الأميرة للا مريم (61 عاماً).

وفي إعلان الخبر، قالت وكالة الأنباء المغربية إن “صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم تحل بلندن لتمثيل جلالة الملك في حفل تتويج الملك تشارلز الثالث”.

صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم تحل بلندن لتمثيل جلالة الملك في حفل تتويج الملك تشارلز الثالثhttps://t.co/FijYYNVWOA pic.twitter.com/0Rc8uMlLZL — Agence MAP (@MAP_Information) May 4, 2023

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ومعلوم أنه يشارك نحو 80 رئيس دولة وحكومة وملكا وأميرا وآلاف الشخصيات العامة في حفل تتويج الملك تشارلز الثالث على العرش البريطاني، يوم السبت 6 مايو/أيار من عام 2023، في كنيسة “وستمنستر أبي” في لندن، بحضور علماء ونواب مسلمين وممثلين عن مختلف الطوائف والديانات وأفراد الجاليات في بريطانيا.

حفل رسمي ضخم، سيشهد حضوراً إعلاميا مُكثفا من مختلف وسائل الإعلام الدولية، كما أنه فرصة لكثير من الرؤساء للقاء نظرائهم ومناقشة – ولو لحظات – الكثير من القضايا.

وفي هذا السياق، تساءل الكثيرون عمّن تكون شقيقة العاهل المغربي، محمد السادس، التي ستنوبه في حفل تتويج تشارلز الثالث، رغم ما يحمله حفل التتويج من رمزية للملك في حد ذاته.

حيث أن تتويج الملك تشارلز الثالث، هو في الآخر “انتصار رمزي” للنُظم الملكية حول العالم على حساب باقي أنظمة الحكم، وإن كانت الملكية في بريطانيا أقل تأثيرا في إدارة الحكم بالبلاد، عكس نظيراتها في المغرب أو في باقي الدول العربية.

من هي الأميرة للا مريم، شقيقة محمد السادس؟

الأميرة المغربية “للا مريم” هي شخصية بارزة في الأسرة الملكية والمجتمع المغربي. وُلِدَت في روما عام 1962، وهي أكبر أبناء الملك الحسن الثاني والشقيقة الكبرى للملك محمد السادس.

صورة الملك محمد السادس واخته الاميرة للا مريم بالزي التقليدي المغربي المنصورية مخزانية والجلابة الرجالية المغربية والطربوش الفاسي المغربي #القفطان_المغربي#القفطان_للمغربيات

🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦 pic.twitter.com/fUO0Uf9x8d — CHaimaa🌸 (@chaimaa_didi) May 1, 2023

تخرجت من جامعة محمد الخامس بالرباط، وتولت رئاسة عدة مؤسسات وجمعيات تهتم بالشؤون الاجتماعية والإنسانية، خاصة حقوق الطفل والمرأة.

تزوجت من فؤاد الفيلالي، رجل أعمال معروف، وأنجبت منه طفلين: للا سكينة ومولاي إدريس. ثم انفصلت عنه في سنة 1997.

الأميرة للا مريم تمثل شقيقها العاهل المغربي في حفل تتويج الملك تشارلز الثالث https://t.co/yRWNGiOHme pic.twitter.com/udLJPbMU12 — راي اليوم (@raialyoum1) May 4, 2023

مثلت الأميرة للا مريم، المغرب في عدة مناسبات دولية، وحصلت على عدة أوسمة وجوائز تقديرية. تعتبر الأميرة للا مريم قدوة للنساء المغربيات ورمزا للأناقة والثقافة.

اهتمت الأميرة للا مريم بالمشاكل التي يعانيها الطفل والمرأة بالمغرب والعالم العربي حتى قبل أن تترأس المرصد الوطني للطفولة.

كلفها الملك الحسن الثاني في مايو 1999 برئاسة مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج.

وترأست في وقت لاحق الجمعية المغربية لدعم ومساندة اليونسيف و المرصد الوطني للطفل. ناهيك عن إشرافها على مؤسسة الحسن الثاني لقدماء المحاربين.

صاحبة السمو الملكي #الأميرة_للا_مريم تحل بلندن لتمثيل جلالة الملك في مراسم تتويج الملك #تشارلز_الثالث المزمع تنظيمها بعد غد السبت pic.twitter.com/Blu8UC3AON — Said Maâch🇲🇦المحامي سعيد معاش (@maach_said) May 4, 2023

منذ يوليو 2001، اضطلعت الأميرة للا مريم بمهمة سفيرة اليونيسكو، وقد عملت على تفعيل حقوق المرأة والطفل والدفاع عنها.

وقد ترأست الوفد المغربي المشارك في لقاء لبنان حول موضوع «المرأة العربية والنزاعات المسلحة».

عينها الملك محمد السادس رئيسة للاتحاد النسائي المغربي لتخلِف الأميرة الراحلة لالة فاطمة الزهراء العزيزية.

الذكرى ال37 لميلاد الشريفة للا سكينة الإبنة الكبرى لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم و الحفيدة الأولى للملك الحسن الثاني Happy Birthday to Sherifa Lalla Soukaïna, eldest daughter of Princess Lalla Meryem and the first granddaughter of His Late Majesty King Hassan II pic.twitter.com/FhoaOH0zuF — TheMoroccanMonarchy (@M_RoyalFamily) April 30, 2023

و تُعتبر الأميرة لالة مريم أكثر الأميرات ظهورا في وسائل الإعلام وتمرسا في الميدان الاجتماعي، وهو الميدان الذي خبرته وخبرها منذ أن كانت في العشرين من عمرها.

وهو ما جعل الملك محمد السادس يُرقيها إلى رتبة “كولونيل ماجور” اعتبارا للجهود التي بذلتها مشرفةً وقائمة على مصالح الأعمال الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية.

إن المهام الكثيرة التي قامت بها جعلتها كثيرة السفر عبر العالم، وبذلك ظلت أكثر سفرا إلى الخارج من شقيقتيها الأميرتين: للا حسناء وللا أسماء.