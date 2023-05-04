الخميس, مايو 4, 2023
الرئيسيةحياتنازوجة محمد رمضان في صورة رومانسية معه .. نظراتها له "حكاية" (شاهد)
حياتنا

زوجة محمد رمضان في صورة رومانسية معه .. نظراتها له “حكاية” (شاهد)

نشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه في انستغرام، صوراً وفيديوهات، من تواجده وزوجته نسرين السيد عبد الفتاح في أحد المطاعم، إذ ظهرت بإطلالة أنيقة إلى جانبه .

كتب أنس السالم
نسرين السيد عبد الفتاح زوجة محمد رمضان watanserb.com
نسرين السيد عبد الفتاح زوجة محمد رمضان
- Advertisement -

وطن – يقضي النجم المصري محمد رمضان، أوقاتاً سعيدة، بصحبة زوجته نسرين السيد عبد الفتاح في شيكاغو بالولايات المتحدة .

ونشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه في انستغرام، صوراً وفيديوهات، من تواجده وزوجته نسرين السيد عبد الفتاح في أحد المطاعم، إذ ظهرت بإطلالة أنيقة إلى جانبه .

محمد رمضان بصحبة زوجتة نسرين عبد الفتاح
محمد رمضان بصحبة زوجتة نسرين عبد الفتاح

ونشر محمد رمضان مقطع فيديو قصير، وهو يجلس إلى جانب زوجته في المطعم، بينما كانت هي ترمقه بنظرات رومانسية.

محمد رمضان يستعرض أسلحة من الذهب 

وحيث يتواجد محمد رمضان في أمريكا، نشر سابقاً فيديو، على حسابه الرسمي في فيسبوك، وهو يستعرض سلاح كلاشنكوف ومسدساً من الذهب الخالص.

وعلّق الفنان المصري محمد رمضان على الفيديو بعبارة: “اللهم أتنا خيرهم و أكفنا شرهم”.

- Advertisement -
محمد رمضان يستعرض أسلحة من الذهب
محمد رمضان يستعرض أسلحة من الذهب

وأثارت الصور التي نشرها “رمضان” استياء معلقين، بسبب تزامن نشرها مع وفاة الفنان مصطفى درويش، إذ اعتبروا أنه مهتم بالتباهي، ويتجاهل وفاة زميله .

وقال أحد المعلقين: “المصريين كلهم حزينين على مصطفى درويش باستثناء محمد رمضان عايش بكوكب ثاني”. ووافقه الرأي متابع: “في زميل لك متوفي. راعي الله واحترم حرمة الميت”.

وتوفي، الإثنين، الفنان المصري مصطفى درويش عن عمر يناهز 43 عاماً، جراء وعكة صحية مفاجئة ألمّت به، وهزّ خبر وفاته الوسط الفني.

مشاهدات مليونية لمسلسل محمد رمضان “جعفر العمدة”

في سياقٍ آخر، كشفت الصفحة الرسمية لشركة “ميديا هب سعدي – جوهر” المنتجة لمسلسل جعفر العمدة، عن تخطّي مشاهداته 296.7 مليون مشاهدة.

جعفر العمدة يتخطى 296.7 مليون مشاهدة خلال شهر رمضان
جعفر العمدة يتخطى 296.7 مليون مشاهدة خلال شهر رمضان

وحقّق مسلسل جعفر العمدة للفنان المصري محمّد رمضان، خلال شهر رمضان، نجاحاً لا مثيلَ له. وأصبح العمل طوال الشهر حديث الناس في الشارع وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان “رمضان” صرّح عن مسلسل جعفر العمدة، وقال إنّ “العمل تمت مشاهدته من جميع القطاعات. حيث حصلت على قطاعات أخرى من الجماهير شاهدت المسلسل خلال شهر رمضان”.

كما قال: “أناس كثر لم تكن تنوي مشاهدة محمد رمضان ولكن شاهدته وهذا شيء أسعدني. وقدمنا مشروعاً استطاع أن يجذب الناس وهذا هو النجاح”.

 

المصدروطن - رصد مواقع التواصل
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

اقرأ أيضاً

حياتنا

محمد رمضان يتجاهل وفاة زميله ويستعرض أسلحة من الذهب والجمهور غاضب (شاهد)

حياتنا

“ضاعت هيبة جعفر العمدة” .. سخرية واسعة من محمد رمضان بسبب إطلالة غريبة (شاهد)

الهدهد

محمد رمضان يكشف أسرار صداقته بـ ملك المغرب محمد السادس (فيديو)

حياتنا

شاهد ما فعله عمرو دياب مع “صفصف” نجمة “جعفر العمدة” على الهواء

حياتنا

سيكون زوجا مثاليا.. زينة تصدم الجمهور بحديث عن فتى أحلامها (فيديو)

حياتنا

غير مسبوق.. هذا ما فعله الجمهور مع محمد رمضان “جعفر العمدة” (شاهد)

حياتنا

“جعفر العمدة”.. طلب رسمي للحكومة المصرية بتعديل نهاية المسلسل!

حياتنا

محمد رمضان يستعين بـ “رونالدو” بعد الحلق وديل الحصان! (فيديو)

الهدهد

مخاوف على أوضاع المصريين بالخليج بسبب مسلسل جعفر العمدة وتحركات برلمانية

الهدهد

رد مذهل من طالبات أزهريات مصريات سُئِلن عن أغنية لمحمد رمضان (فيديو)

حياتنا

رقص محمد رمضان مع بطلات مسلسل “جعفر العمدة” وقت السحور يثير الغضب (فيديو)

حياتنا

رامز نيفر إند الحلقة الأولى.. محمد رمضان يعتدي بعنف على رامز جلال (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

شقيقة محمد السادس الكبرى تجدد جدل غيابه.. ستنوب عنه بحفل تتويج الملك تشارلز

اختبر حدة بصرك في 12 ثانية واكتشف الحرف الغريب المخفي في الصورة

جريمة هزت العراق.. قتل زوجته ثم قام بحرقها والأغرب ما فعله بعد ذلك!

فيديو هند القحطاني داخل ملهى ليلي وتتباهى بلعب القمار

صور كلارا شيا الأكثر حميمية في قصر شاكيرا وبيكيه السابق .. شاهد ماذا تفعل!

يعيد تونس للخلف.. “انقلاب بطيء” يقوده قيس سعيد و”فايننشال تايمز” تحذر

تعويم خارج البنوك.. سعر الدولار يصل لرقم كارثي في السوق السوداء بمصر

بعملية حسابية بسيطة.. عضو بالشورى يكشف خللا في قانون التقاعد العماني الجديد

سلطان النيادي يلتقط صورة محيرة لـ “عين الصحراء” من الفضاء الخارجي

منافس السيسي.. ماذا يعني اعتقال أقارب أحمد الطنطاوي قبل عودته لمصر؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC