زوجة محمد رمضان في صورة رومانسية معه .. نظراتها له “حكاية” (شاهد)

- Advertisement -

وطن – يقضي النجم المصري محمد رمضان، أوقاتاً سعيدة، بصحبة زوجته نسرين السيد عبد الفتاح في شيكاغو بالولايات المتحدة .

ونشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه في انستغرام، صوراً وفيديوهات، من تواجده وزوجته نسرين السيد عبد الفتاح في أحد المطاعم، إذ ظهرت بإطلالة أنيقة إلى جانبه .

ونشر محمد رمضان مقطع فيديو قصير، وهو يجلس إلى جانب زوجته في المطعم، بينما كانت هي ترمقه بنظرات رومانسية.

محمد رمضان يستعرض أسلحة من الذهب

وحيث يتواجد محمد رمضان في أمريكا، نشر سابقاً فيديو، على حسابه الرسمي في فيسبوك، وهو يستعرض سلاح كلاشنكوف ومسدساً من الذهب الخالص.

وعلّق الفنان المصري محمد رمضان على الفيديو بعبارة: “اللهم أتنا خيرهم و أكفنا شرهم”.

- Advertisement -

وأثارت الصور التي نشرها “رمضان” استياء معلقين، بسبب تزامن نشرها مع وفاة الفنان مصطفى درويش، إذ اعتبروا أنه مهتم بالتباهي، ويتجاهل وفاة زميله .

وقال أحد المعلقين: “المصريين كلهم حزينين على مصطفى درويش باستثناء محمد رمضان عايش بكوكب ثاني”. ووافقه الرأي متابع: “في زميل لك متوفي. راعي الله واحترم حرمة الميت”.

وتوفي، الإثنين، الفنان المصري مصطفى درويش عن عمر يناهز 43 عاماً، جراء وعكة صحية مفاجئة ألمّت به، وهزّ خبر وفاته الوسط الفني.

مشاهدات مليونية لمسلسل محمد رمضان “جعفر العمدة”

في سياقٍ آخر، كشفت الصفحة الرسمية لشركة “ميديا هب سعدي – جوهر” المنتجة لمسلسل جعفر العمدة، عن تخطّي مشاهداته 296.7 مليون مشاهدة.

وحقّق مسلسل جعفر العمدة للفنان المصري محمّد رمضان، خلال شهر رمضان، نجاحاً لا مثيلَ له. وأصبح العمل طوال الشهر حديث الناس في الشارع وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان “رمضان” صرّح عن مسلسل جعفر العمدة، وقال إنّ “العمل تمت مشاهدته من جميع القطاعات. حيث حصلت على قطاعات أخرى من الجماهير شاهدت المسلسل خلال شهر رمضان”.

كما قال: “أناس كثر لم تكن تنوي مشاهدة محمد رمضان ولكن شاهدته وهذا شيء أسعدني. وقدمنا مشروعاً استطاع أن يجذب الناس وهذا هو النجاح”.