رونالدو يردُ بطريقته الخاصة على أنباء رحيله عن النصر السعودي (صور)

- Advertisement -

وطن- رد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 38 عاماً، بطريقته الخاصة عبر حسابه على موقع (الانستغرام)، على أنباء رحيله عن نادي النصر السعودي هذا الصيف.

ونشر الدون رونالدو، صورة عبر حسابه الشخصي، مرتدياً قبعة على رأسه تحمل شعار نادي النصر السعودي. ليرد بطريقة غير مباشرة على أنباء رغبة اللاعب بالرحيل عن صفوف النادي السعودي.

رونالدو يرد على أنباء رحيله عن النصر السعودي

وكانت تقارير صحفية قد تحدثت عن رغبة رونالدو في الرحيل عن صفوف النصر السعودي، في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، والعودة إلى فريقه الأسبق ريال مدريد. ليتولى دور السفير للفريق الملكي.

كما وسرعان ما نفى الدون رونالدو صحة تلك الإشاعات التي تحدثت عن رحيل اللاعب عن نادي النصر السعودي (العالمي)، بتلك الصورة التي نشرها عبر حسابه الشخصي.

كما وانتقل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف نادي النصر السعودي، في سوق الميركاتو الشتوي (الميركاتو)، في شهر يناير الماضي، بصفقة تاريخية. بلغت 200 مليون يورو، لمدة موسمين كاملين، أي حتى صيف عام 2025.

وفشل رونالدو مع زملائه في فريق النصر السعودي بحصد الألقاب على مستوى المسابقات المحلية. لعل أبرزها كأس الملك و السوبر السعوديين، لكنه ما زال ينافس على لقب دوري روشن السعودي مع الثلاثي اتحاد جدة والشباب والهلال حامل اللقب السابق.

- Advertisement -

كما وسجل صاروخ ماديرا البرتغالي رونالدو 12 هدفاً في منافسات الدوري السعودي الممتاز (روشن) للموسم الجاري.

النصر في الدوري السعودي الممتاز

وكان فريق النصر قد حقق الفوز الكبير على منافسه الرائد. برباعية نظيفة دون مقابل، في منافسات الجولة ال25 من دوري روشن السعودي، الجمعة.

كما وسيلتقي النصر أمام الخليج، الاثنين. لحساب الجولة ال26 القادمة، على ملعب ( استاد جامعة الملك سعود) في العاصمة السعودية (الرياض).

وجاء فريق النصر في وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي. برصيد 56 نقطة، كما وبفارق 3 نقاط عن المتصدر اتحاد جدة برصيد 59 نقطة لهذا الموسم.