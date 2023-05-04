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خلل خطير في “القبة الحديدية” ورعب في إسرائيل.. صواريخ غزة تمر للداخل

التحقيق الذي أجرته القوات الجوية بجيش الاحتلال لنشاط القبة الحديدية، أظهر أن هناك مشكلة فنية أصابتها

كتب خالد الأحمد
فشل القبة الحديدية الإسرائيلية watanserb.com
القبة الحديدية الإسرائيلية
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وطن – اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن خللا أصاب منظومة “القبة الحديدية” قبل يومين، سمح للصواريخ التي تم إطلاقها من غزة بالمرور باتجاه المستوطنات القريبة منها، في ضربة كبرى لما يسمى بالردع الإسرائيلي.

و”القبة الحديدية” هي منظومة دفاع جوي بصواريخ ذات قواعد متحركة، طورته شركة “رفائيل” الإسرائيلية لأنظمة الدفاع المتقدمة بالتعاون مع الجيش الأمريكي.

القبة الحديدية فشلت في اعتراض صواريخ من غزة

ومنذ تشكيل حكومة “اليمين الكامل” برئاسة نتنياهو، أطلق نحو 100 صاروخ من غزة و 37 صاروخا من لبنان وسوريا.

وقالت صحيفة “معاريف“، إن “التحقيق الذي أجرته القوات الجوية لنشاط القبة الحديدية بين يومي، الثلاثاء والأربعاء، من الأسبوع الجاري، أظهر أن هناك مشكلة فنية أصابتها، عندما جرى إطلاق وابل من الصواريخ ظهر يوم الثلاثاء”.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت“، أن معدل نجاح المنظومة في صد الرشقات الصاروخية الأخيرة بلغ 67%، وهو رقم منخفض مقارنة بقدراتها في جولات التصعيد الأخيرة.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال، الجنرال دانيال هاجري، قال في تصريحات سابقة للصحفيين، إن نسبة اعتراض القبة الحديدية للصواريخ بلغت 90 في المئة.

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وأوضحت الصحيفة أنه جرى إطلاق 22 صاروخا من قطاع غزة، تجاه المستوطنات الإسرائيلية القريبة، سقط 16 منها في مناطق مفتوحة، واعترضت القبة الحديدية 4 منها، وانفجر صاروخان داخل منطقة مأهولة، ما يعني تراجع أداء المنظومة.

وبات هناك تضاربا بين تقارير تفيد بأن الجيش الإسرائيلي يحقق في أداء أقل من المتوقع لنظام القبة الحديدية بعد ظهر يوم، الثلاثاء الماضي، وتصريح المتحدث باسم جيش الاحتلال الجنرال دانيال هاجري، بأن كل شيء على ما يرام مع نظام إسرائيل الثمين.

التقارير التي صدرت عن القبة الحديدية حتى الشهر الماضي، كانت تظهر فاعلية بنسبة 85 %، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، وبنسبة 90% عام 2014، وقال هاجري إن الفاعلية ضد أكثر من 100 صاروخ بين الثلاثاء والأربعاء لا تزال نحو 90 %.

لكن خلال إطلاق نحو 26 صاروخا من غزة ظهر الثلاثاء، كانت فعالية اعتراض الصواريخ تقترب من 60 %، الأمر الذي أدى إلى الإصابات في الجانب الإسرائيلي.

الفلسطينيون يفرضون معادلة جديدة

ولفت التقرير إلى أن الفلسطينيين وضعوا في الأسابيع الأولى من تشكيل حكومة نتنياهو، معادلة جديدة ومقابل استشهاد عدد من الفلسطينيين بنيران الجيش الإسرائيلي في جنين ونابلس كان هناك قصف للجنوب.

وغالبًا ما يطال هذا القصف القصير المدى بشكل أساسي الكيبوتسات والمستوطنات حول غزة ومدينة سديروت – وبالتالي فإن قوة الرد الإسرائيلي-بحسب الصحيفة- لا تزال محدودة نسبيًا.

وللمقارنة، فمن بين 1100 صاروخ أُطلق على إسرائيل خلال معركة “الفجر الصادق” (خلال الفترة من 5-7 أغسطس/آب 2022)، حققت القبة الحديدية نسبة نجاح بلغت 96% في عمليات الاعتراض، وهي أعلى نسبة حتى الآن خلال عملية عسكرية، وفق الصحيفة.

ومنذ ذلك الوقت، تراجع أداء “القبة الحديدية”، وفي التصعيد الأخير في جنوب لبنان في 6 أبريل/ نيسان الماضي، جرى إطلاق 34 صاروخا تجاه إسرائيل، سمحت القبة لـ 6 صواريخ منها بالانفجار في مناطق مفتوحة، وكان عليها أن تعترض 28 صاروخا، لكنها اعترضت 25 وفشلت في اعتراض ثلاثة، ليكون معدل نجاح الاعتراض 92%.

المصدرمعاريف + يديعوت أحرونوت - ترجمة وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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