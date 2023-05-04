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جريمة هزت العراق.. قتل زوجته ثم قام بحرقها والأغرب ما فعله بعد ذلك!

اعترف المتهم بعد جمع الأدلة والبراهين بقيامه برش مادة النفط على المجني عليها "زوجته" وإضرام النار فيها بسبب مشاكل عائلية

كتب خالد الأحمد
عراقي يقتل زوجته في بابل watanserb.com
ويشهد العراق زيادة مفزعة في جرائم القتل الجنائية
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وطن – في جريمة مزدوجة هزت المجتمع العراقي خلال الساعات الماضية، أقدم شخص عراقي على قتل زوجته وهو في حالة سكر، وقام بإضرام النار في جسدها بسبب خلاف عائلي داخل منزله جنوبي محافظة بابل.

وفي التفاصيل أعلنت قيادة شرطة بابل في العراق، الخميس، أنها تلقت إبلاغاً بحالة انتحار امرأة عن طريق إضرام النار في جسدها ضمن قضاء الهاشمية.

حرق الجثة وزعم أنها انتحرت حرقا

وباشر مكتب القضاء التابع لقسم مكافحة الإجرام، بفتح تحقيق بالقضية وجمع للمعلومات وسماع الأقوال، وكانت الشكوك تدور حول زوجها.

وذكر المصدر أن المتهم اعترف بعد جمع الأدلة والبراهين والقبض عليه بقيامه برش مادة النفط على المجني عليها، وإضرام النار فيها بسبب مشاكل عائلية.

ليتم توقيفه من قبل قاضي التحقيق وفق أحكام المادة (405) من قانون العقوبات لإكمال الإجراءات القانونية بحقه.

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زيادة مفزعة للجريمة في العراق

ويشهد العراق زيادة مفزعة، في جرائم القتل الجنائية، وتحديداً التي تحدث في نطاق الأسرة، فيما تبدو السلطات عاجزة عن وضع حدٍّ لتلك الجرائم التي جعلت من العراق يتصدر قائمة الدول العربية من حيث هذه الجرائم العام الماضي 2022. بنسبة سنوية تصل إلى أكثر من 11.5 لكل 100 ألف نسمة، وهي الأكبر على مستوى الوطن العربي وإيران وتركيا، كما يؤكّد مختصون.

وكان المفتش السابق في وزارة الداخلية جمال الأسدي، نشر على حسابه في “تويتر” في أكتوبر 2022 إحصائية مفصلة بأعداد جرائم القتل الجنائية في العراق طيلة الفترة الماضية.

وقال “الأسدي” إن الجهات المختصة في الوزارة أحصت نحو 5300 جريمة قتل بنسبة سنوية تتجاوز 11.5 بالمئة لكل مئة ألف نسمة.وقع منها 5300 حالة قتل في عام 2022.

ووصف الأسدي، وهو خبير قانوني، نسبة جرائم القتل الجنائية في العراق بأنها “الأعلى تاريخياً” مقارنة بالدول العربية وإيران وتركيا.

المصدرتويتر + فيسبوك - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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