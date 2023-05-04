جدول ترتيب الدوري السعودي 2023 بعد خسارة اتحاد جدة أمام التعاون

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وطن- تلقّى فريق اتحاد جدة المتصدر الخسارة أمام نظيره التعاون، الأربعاء، في منافسات الجولة الـ25 من الدوري السعودي الممتاز (روشن).

وسجّل أهداف التعاون داخل شباك مرمى اتحاد جدة السعودي، اللاعب فهد عائض الرشيدي في الدقيقة الـ17 والـ67.

مباراة اتحاد جدة أمام التعاون

كما أحرز اتحاد جدة (العميد)، الهدف الوحيد للفريق في المباراة، عن طريق اللاعب عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة الـ76.

ورغم الخسارة، فإنّ فريق اتحاد جدة كان متفوّقاً على مستوى التسديدات والاستحواذ على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة، حيث وصل عدد التسديدات إلى 21 تسديدة، واستحوذ على الكرة بنسبة 66%.

كما وصلت عدد تسديدات الفريق المنافس التعاون إلى 8 تسديدات، فيما وصلت نسبة الاستحواذ على الكرة بنسبة 34% في المباراة.

وشهدت المباراة طرد نجم فريق التعاون تركي المطيري في الدقيقة الـ90+15 من الوقت البديل على نهاية أحداث اللقاء.

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ترتيب الدوري السعودي 2023

اتحاد جدة 59 نقطة.

النصر 56 نقطة.

الشباب 53 نقطة.

الهلال 49 نقطة.

التعاون 40 نقطة.

الفتح 39 نقطة.

الطائي 34 نقطة.

🥇 الاتحاد

🥈 النصر

🥉 الشباب جدول ترتيب #دوري_روشن_السعودي بعد مرور 25 جولة 🔢 pic.twitter.com/OhmSJlTazT — دوري روشن السعودي (@SPL) May 3, 2023

ضمك 32 نقطة.

الاتفاق 30 نقطة.

أبها 30 نقطة.

الرائد 29 نقطة.

الفيحاء 25 نقطة.

19 هدف ⚽️ عبدالرزاق حمدالله في صدارة هدافي #دوري_روشن_السعودي 🔝 pic.twitter.com/6oseuYvGKE — دوري روشن السعودي (@SPL) May 3, 2023

الوحدة 23 نقطة.

الخليج 23 نقطة.

العدالة 21 نقطة.

الباطن 15 نقطة.

وستنطلق منافسات الجولة الـ26 القادمة من الدوري السعودي الممتاز، الإثنين، بمواجهة النصر أمام الخليج، وستختتم بمواجهة الاتفاق والشباب، الأحد، الـ14 من شهر مايو/آيار الجاري.