الخميس, مايو 4, 2023
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رياضة

جدول ترتيب الدوري السعودي 2023 بعد خسارة اتحاد جدة أمام التعاون

منافسات الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
ترتيب الدوري السعودي 2023 watanserb.com
ترتيب الدوري السعودي 2023
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وطن- تلقّى فريق اتحاد جدة المتصدر الخسارة أمام نظيره التعاون، الأربعاء، في منافسات الجولة الـ25 من الدوري السعودي الممتاز (روشن).

وسجّل أهداف التعاون داخل شباك مرمى اتحاد جدة السعودي، اللاعب فهد عائض الرشيدي في الدقيقة الـ17 والـ67.

مباراة اتحاد جدة أمام التعاون

كما أحرز اتحاد جدة (العميد)، الهدف الوحيد للفريق في المباراة، عن طريق اللاعب عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة الـ76.

ورغم الخسارة، فإنّ فريق اتحاد جدة كان متفوّقاً على مستوى التسديدات والاستحواذ على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة، حيث وصل عدد التسديدات إلى 21 تسديدة، واستحوذ على الكرة بنسبة 66%.

فوز التعاون على الاتحاد
فوز التعاون على الاتحاد

كما وصلت عدد تسديدات الفريق المنافس التعاون إلى 8 تسديدات، فيما وصلت نسبة الاستحواذ على الكرة بنسبة 34% في المباراة.

وشهدت المباراة طرد نجم فريق التعاون تركي المطيري في الدقيقة الـ90+15 من الوقت البديل على نهاية أحداث اللقاء.

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ترتيب الدوري السعودي 2023

اتحاد جدة 59 نقطة.

النصر 56 نقطة.

الشباب 53 نقطة.

الهلال 49 نقطة.

التعاون 40 نقطة.

الفتح 39 نقطة.

الطائي 34 نقطة.

ضمك 32 نقطة.

الاتفاق 30 نقطة.

أبها 30 نقطة.

الرائد 29 نقطة.

الفيحاء 25 نقطة.

الوحدة 23 نقطة.

الخليج 23 نقطة.

العدالة 21 نقطة.

الباطن 15 نقطة.

وستنطلق منافسات الجولة الـ26 القادمة من الدوري السعودي الممتاز، الإثنين، بمواجهة النصر أمام الخليج، وستختتم بمواجهة الاتفاق والشباب، الأحد، الـ14 من شهر مايو/آيار الجاري.

التعاون
التعاون
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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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