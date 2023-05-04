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بعد سميح ساويرس.. عمرو موسى يثير الجدل هو الآخر بتصريحات نارية (فيديو)

تصريحات عمرو موسى خلال الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني الذي أعلنه السيسي قبل فترة، قوبلت بتفاعل واسع من أطياف مختلفة من السياسيين والمعارضين المصريين

كتب فهمي الورغمي
تصريحات عمرو موسى watanserb.com
وزير الخارجية المصري الأسبق عمرو موسى
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وطن– بجرأةٍ غير معهودة في مصر السيسي، تحدّث وزير الخارجية المصري الأسبق “عمرو موسى” عن الوضع الاقتصادي الخانق الذي تعيشه بلاده، رافعاً عدداً من التساؤلات التي بقيت طيلة سنوات “ممنوع الخوض فيها”.

وانتقد “موسى” خلال الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني الذي دعا له الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، الحكومة المصرية بطريقة غير مسبوقة منذ فترة سواء من حيث نبرة الحديث الحادة أو في علاقة بمحتوى الخطاب.

عمرو موسى يوجّه رسائل نارية لنظام السيسي

في خطابه الذي ألقاه أمام عشرات الحضور في فعاليات الحوار الوطني الذي أعلن عنه السيسي مؤخراً، تطرّق عمرو موسى، وهو الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية المصري السابق، إلى عدد من القضايا الحارقة التي تشغل بال المصريين وعلى رأسها تأزم الوضعين السياسي والاقتصادي في البلاد.

قال السياسي المصري البارز عمرو موسى، إن الوقت قد حان “للتعامل المباشر والفوري والشامل” مع ملف الحبس الاحتياطي من أجل إغلاقه “نهائيًا” والتوجّه إلى ما هو أهم وأبقى.

وأضاف موسى، خلال جلسة الافتتاح للحوار الوطني في مصر، اليوم الأربعاء، أنّ “الشعب المصري يشعر في هذه المرحلة بكثير من القلق ويتساءل عن السياسات المصرية وتوجّه مصر (بشأن) الأزمات التي نواجهها. وذلك لخوفهم على مصير هذا البلد”.

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عمرو موسى ينتقد وضع الحريات في مصر

قال عمرو موسى، في خطابه الذي نشره عبر صفحته الرسمية على تويتر، إن المصريين يتساءلون عن الحريات وضمانتها وعن البرلمان وأدائه، وعن الأحزاب وآلياتها.

وأضاف أنّ الناس يتساءلون أيضًا عن “الاستثمار وتراجعه، بل وهروب الاستثمارات المصرية لتؤدي وتربح في أسواق أخرى”، كما يتساءلون عن “التضخم والأسعار إلى أين؟ وإلى متى؟”، وهل “سيطرت السياسات الأمنية على حركة مصر الاقتصادية فأبطأتها أو قيدتها؟ هل شلت البيروقراطية المصرية حركة الاستثمار فأوقفتها؟”

وقال موسى: “أين فقه الأولويات في اختيار المشروعات؟ أين مبادئ الشفافية؟ ما هي حالة الديون المتراكمة ومجالات إنفاقها، وكيفية سدادها والاقتصاد كما نعلم متعب مرهق؟”

وتابع أنّ الناس يتساءلون عن “مجانية التعليم وتناقضها مع جودة التعليم، كما يتساءلون “إلى متى تمضي الزيادة السكانية دون سياسات جريئة تضبطها”.

وأكد موسى أنّ “الإرث ثقيل، ويتعين على الجميع الحديث بكل صراحة، وأن يتم طرح الرأي والرأي الآخر”.

ما دلالات الحوار الوطني المصري؟

انطلقت صباح أمس، الأربعاء، جلسات الحوار الوطني في مصر، بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ومشاركة عدد من الشخصيات السياسية والعامة.

وجاء بدء الحوار بعد نحو عام من الإعداد والتحضير، أفرجت خلاله السلطات عن نحو 1400 من المسجونين والمحبوسين احتياطيًا.

ويضمّ مجلس أمناء الحوار الوطني، 19 شخصية بينهم محسوبون على المعارضة ومستقلون، ويترأسه ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات التابعة لرئاسة الجمهورية.

أما عمرو موسى، فقد شغل في السابق منصبي وزير الخارجية والأمين العام لجامعة الدول العربية، كما ترشّح لأول انتخابات رئاسية جرت في مصر عقب ثورة 2011، وكان رئيسًا للجنة الخمسين التي أعدّت دستور 2014.

وخلال الانقلاب العسكري الذي قاده السيسي ضد السلطات المنتخبة ديمقراطياً، وعلى رأسهم الرئيس السابق محمد مرسي، عام 2013، كان موقف عمرو موسى أبعدَ ما يكون عن الانحياز لشرعية الصندوق وإرادة الديمقراطية.

حيث دعا موسى الدول الأوروبية والولايات المتحدة والدول الصديقة إلى عدم التدخل في الشأن المصري، أو وصف التغيير بـ”الانقلاب العسكري”، باعتبار أن ما يحدث على الأرض مغاير، على حد قوله.

ودعم موسى بقوة، خلال الأيام الأولى للانقلاب، إعلان الجيش المصري بتعيين رئيس مؤقت للبلاد، والإعلان عن خارطة مستقبل للمرحلة القادمة.

المصدرتويتر + فيسبوك - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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