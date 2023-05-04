الخميس, مايو 4, 2023
الرئيسيةحياتناانفصال حلا شيحة ومعز مسعود.. مفاجأة يكشفها والدها حول الأمر! (شاهد)
حياتنا

انفصال حلا شيحة ومعز مسعود.. مفاجأة يكشفها والدها حول الأمر! (شاهد)

لمحت حلا شيحة إلى عودتها للتمثيل بعدما استفت جمهورها حول الأمر

كتب رفيف عبدالله
انفصال حلا شيحة ومعز مسعود.. مفاجأة يكشفها والدها حول الأمر! (شاهد) watanserb.com
حلا شيحة ومعز مسعود
- Advertisement -

وطن– حسم والد الفنانة المصرية حلا شيحة، أنباء طلاق ابنته من الداعية المصري معز مسعود.

علاقتهما جيدة!

وقال والد حلا شيحة، الفنان التشكيلي أحمد شيحة، إن ما يدور حول طلاق حلا شيحة ومعز مسعود غير حقيقي، وأن علاقتهما جيدة جدًا.

تلك الأنباء التي انتشرت بعدما قامت حلا بحذف جميع التي جمعتها بزوجها عبر حسابها بموقع إنستجرام، إلى جانب ظهورها دون حجاب، قام والدها بنفيها تماماً.

وأضاف أحمد شيحة في تصريح لصحيفة “القاهرة 24“: “بقابل معز مسعود وأتحدث معه باستمرار وعلاقته بحلا طيبة جدًا..ولا يوجد أي مشاكل بينهما”.

يعيشان في كندا

وأوضح والد حلا، أن الأخيرة وزوجها يعيشان حاليًا في كندا، مردفاً: “ستأتي حلا إلى القاهرة بعد انتهاء امتحانات أبنائها”.

لكن شيحة لمّحت إلى انفصالها حين كتبت عبر خاصية الستوري في حسابها على “انستجرام“: “هل تعلم ماذا حدث عندما توقفت عن محاولة أن أصبح جيدة؟ أصبحت حرة”.

- Advertisement -

كما ظهرت حلا في السيارة وهي تستمع لأغنية “شكراً من هنا لبكرة”، الخاصة بإعلان فودافون.

ووضعت حلا مقطع عمرو دياب وهو يقول: “في حياتنا ناس هما الأساس.. ثابتين معانا مهما أيه يجرى.. حقيقي شكرا من هنا لبكرة.. دايما في ضهري ده صاحب عمري.. ده كنز ده رزق ده طوق نجاه”.

وكتبت حلا: “ارتكاب الأخطاء جزءاً من نضجنا.. نخطئ ونتعلم.. الأخطاء هي منهج حياتنا.. تقبل أخطاءك ثم حولها”.

وبدت حلا شيحة سعيدةً وفي أفضل حالاتها، بعدما قامت بحذف جميع الصور، وبدأت بإضافة صور جديدة فقط لها، وبلا حجاب.

هل تعود للتمثيل؟

هذا وقد تحدث أحمد شيحة عن إمكانية عودة ابنته للتمثيل، قائلا: “معز مسعود ليس لديه أي مانع على الإطلاق وحلا ممثلة لم تعوض.. ولم تعتزل الفن من قبل ولم تصرح مطلقًا باعتزالها وربنا يوفقها”.

ولمحت حلا شيحة إلى عودتها للتمثيل، بعدما استفت جمهورها حول الأمر.

ونشرت الفنانة صورة من فيلم اللمبي عبر حسابها على “انستجرام“.. وكتبت: “ايه رأيكوا اعمل نوسة جزء تاني؟ نوسة نسيت الشنداويتش”.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Hala Shiha (@halashihanew)

لكن حلا تعرضت لهجوم لاذع من المتابعين الذين سئموا تصرفاتها، واعتزالها ثم عودتها.

لكن الفنانة ردت بتأكيدها أنها لم تصرح أبداً أن الفن حرام.

ليست عضوة

في ذات السياق، علق الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، على إمكانية عودة حلا شيحة للتمثيل مجدداً.

وقال أشرف زكي في تصريحات صحفية: “حلا شيحة ليست عضوة في نقابة الممثلين، ولم تتواصل معي حتى الآن بشأن عودتها للتمثيل.. وسنتخذ قرارًا حال تواصلها معي وليس الآن”.

المصدرالقاهرة 24
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

اقرأ أيضاً

حياتنا

حلا شيحة تعلن: “أصبحت حرة”! (شاهد)

حياتنا

حلا شيحة في أحدث ظهور بعدما تركت الحجاب رسمياً.. ماذا تفعل في كندا؟ (شاهد)

حياتنا

حلا شيحة ترقص والسيجارة في يدها بفيديو جديد (شاهد)

حياتنا

حلا شيحة.. رسالة غامضة جديدة تزيد الأمور تعقيداً وتثير الشكوك! (شاهد)

حياتنا

حلا شيحة تعود لنشر صور جريئة.. هل انفصلت عن الداعية معز مسعود؟ (شاهد)

حياتنا

انعكاس المرآة يفضح حلا شيحة ويفجر أزمة الحجاب من جديد (شاهد)

حياتنا

حلا شيحة تصدم جمهورها وتظهر بدون حجاب في دبي! (صورة)

حياتنا

حلا شيحة تضع حداً لخلافها مع والدها بهذه الصور المُفاجئة! (فيديو وصور)

حياتنا

(شاهد) بالصور رحلة حلا شيحة مع الحجاب بعد عودتها إليه للمرة الثانية!

حياتنا

بصورة جديدة .. حلا شيحة تُحرج والدها بعدما قال إنها خلعت حجابها وفنانات يعلقن!

حياتنا

(شاهد) حلا شيحة تخلع الحجاب للمرة الـ3!

حياتنا

شاهدوا صورة حلا شيحة التي نشرها معز مسعود وبسببها تصدرت الترند

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

ما سبب استقرار الوزن رغم التدريب؟ فيما يلي 5 نصائح مهمة ينبغي اعتمادها

عروس طنطا.. “فاحشة قوم لوط” سبب قتلها بعد يومين من زفافها!

صفقة من العيار الثقيل على أبواب ريال مدريد .. تعرف على تفاصيلها

هند القحطاني تحتفل بعيد ميلاد ابنها بتورتة علم المثليين.. هل تشجع ميوله؟ (فيديو)

هل يمكن أن يكون للوحدة فوائد وما الفرق بينها وبين العزلة الاجتماعية؟

رونالدو يردُ بطريقته الخاصة على أنباء رحيله عن النصر السعودي (صور)

ضاحي خلفان يتطاول على نساء الإخوان ويصفهن بـ”العاهرات”.. تغريدة منسية كشفت نواياه!

جدول ترتيب الدوري السعودي 2023 بعد خسارة اتحاد جدة أمام التعاون

رونالدو وجورجينا في مستشفى بالرياض في حالة قلق وترقب.. ماذا حدث لابنتهما بيلا؟ (شاهد)

مريم الدباغ تدهن العسل والسمن على أماكن حساسة بجسدها (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC