انفصال حلا شيحة ومعز مسعود.. مفاجأة يكشفها والدها حول الأمر! (شاهد)

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وطن– حسم والد الفنانة المصرية حلا شيحة، أنباء طلاق ابنته من الداعية المصري معز مسعود.

علاقتهما جيدة!

وقال والد حلا شيحة، الفنان التشكيلي أحمد شيحة، إن ما يدور حول طلاق حلا شيحة ومعز مسعود غير حقيقي، وأن علاقتهما جيدة جدًا.

تلك الأنباء التي انتشرت بعدما قامت حلا بحذف جميع التي جمعتها بزوجها عبر حسابها بموقع إنستجرام، إلى جانب ظهورها دون حجاب، قام والدها بنفيها تماماً.

وأضاف أحمد شيحة في تصريح لصحيفة “القاهرة 24“: “بقابل معز مسعود وأتحدث معه باستمرار وعلاقته بحلا طيبة جدًا..ولا يوجد أي مشاكل بينهما”.

يعيشان في كندا

وأوضح والد حلا، أن الأخيرة وزوجها يعيشان حاليًا في كندا، مردفاً: “ستأتي حلا إلى القاهرة بعد انتهاء امتحانات أبنائها”.

لكن شيحة لمّحت إلى انفصالها حين كتبت عبر خاصية الستوري في حسابها على “انستجرام“: “هل تعلم ماذا حدث عندما توقفت عن محاولة أن أصبح جيدة؟ أصبحت حرة”.

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كما ظهرت حلا في السيارة وهي تستمع لأغنية “شكراً من هنا لبكرة”، الخاصة بإعلان فودافون.

ووضعت حلا مقطع عمرو دياب وهو يقول: “في حياتنا ناس هما الأساس.. ثابتين معانا مهما أيه يجرى.. حقيقي شكرا من هنا لبكرة.. دايما في ضهري ده صاحب عمري.. ده كنز ده رزق ده طوق نجاه”.

وكتبت حلا: “ارتكاب الأخطاء جزءاً من نضجنا.. نخطئ ونتعلم.. الأخطاء هي منهج حياتنا.. تقبل أخطاءك ثم حولها”.

وبدت حلا شيحة سعيدةً وفي أفضل حالاتها، بعدما قامت بحذف جميع الصور، وبدأت بإضافة صور جديدة فقط لها، وبلا حجاب.

هل تعود للتمثيل؟

هذا وقد تحدث أحمد شيحة عن إمكانية عودة ابنته للتمثيل، قائلا: “معز مسعود ليس لديه أي مانع على الإطلاق وحلا ممثلة لم تعوض.. ولم تعتزل الفن من قبل ولم تصرح مطلقًا باعتزالها وربنا يوفقها”.

ولمحت حلا شيحة إلى عودتها للتمثيل، بعدما استفت جمهورها حول الأمر.

ونشرت الفنانة صورة من فيلم اللمبي عبر حسابها على “انستجرام“.. وكتبت: “ايه رأيكوا اعمل نوسة جزء تاني؟ نوسة نسيت الشنداويتش”.

View this post on Instagram A post shared by Hala Shiha (@halashihanew)

لكن حلا تعرضت لهجوم لاذع من المتابعين الذين سئموا تصرفاتها، واعتزالها ثم عودتها.

لكن الفنانة ردت بتأكيدها أنها لم تصرح أبداً أن الفن حرام.

ليست عضوة

في ذات السياق، علق الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، على إمكانية عودة حلا شيحة للتمثيل مجدداً.

وقال أشرف زكي في تصريحات صحفية: “حلا شيحة ليست عضوة في نقابة الممثلين، ولم تتواصل معي حتى الآن بشأن عودتها للتمثيل.. وسنتخذ قرارًا حال تواصلها معي وليس الآن”.