الخميس, مايو 4, 2023
الرئيسيةالهدهدالسودان.. مقتل الفنانة آسيا عبد المجيد وغموض يلف هوية الجناة
الهدهد

السودان.. مقتل الفنانة آسيا عبد المجيد وغموض يلف هوية الجناة

الصراعات الدامية التي اندلعت في السودان، منتصف أبريل/نيسان الماضي، أودت بحياة مئات المدنيين من الشعب السوداني وبعض الأفراد من الأجانب، وسط دعوات أممية للتهدئة ونزع فتيل الحرب الشاملة

كتب فهمي الورغمي
مقتل الفنانة آسيا عبد المجيد watanserb.com
الفنانة آسيا عبد المجيد
- Advertisement -

وطن – أودت المواجهات المسلحة في السودان، بين حميدتي والبرهان، إلى سقوط مئات الضحايا من المدنيين، وبينهم الممثلة المسرحية الشهيرة آسيا عبد المجيد، التي لقيت مصرعها نتيجة القتال في العاصمة الخرطوم، أمس الأربعاء، بحسب ما نقلت شبكة “CNN” الأمريكية عن أحد أفراد عائلتها.

مقتل الممثلة آسيا عبد المجيد

وحسب ما ذكرت عائلتها لـ CNN، قُتلت آسيا عبد المجيد بعد أن أصابت قذائف منزلها في مدينة بحري، شمال العاصمة، وسط اشتباكات بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت عبدالمجيد قُتلت من جانب قوات الدعم السريع أو الجيش السوداني.

ونقلت CNN عن أحد أقربائها، قوله “إن الممثلة دُفنت في ساحة حضانة كانت تعمل بها”، مشيرا أنه “كان من غير الآمن نقلها إلى المقبرة”، موضحا أن “الحضانة كانت قرب منزل الفقيدة حيث كانت بمفردها عندما بدأ القصف”.

وتُعد عبدالمجيد، البالغة من العمر 80 عاما، رائدة في المسرح السوداني وأول ممثلة محترفة على المسرح في البلاد، وأسست حضانة في بحري وأصبحت تدرس فيها بعد اعتزالها الفن.

وكانت آسيا عبد المجيد من أوائل نجوم المسرح في السودان، وقد صدمت وفاتها، سكان العاصمة السودانية.

- Advertisement -

وقد اشتهرت آسيا عبد المجيد، بعروضها المسرحية – لأول مرة في مسرحية بامسيكا عام 1965، وكانت تُعتبر رائدة المسرح – وأول ممثلة مسرحية محترفة في البلاد ، والتي تقاعدت لاحقًا كمدرسة.

الصراع المسلح في السودان بين حميدتي والبرهان

الصراع العسكري في السودان بين حميدتي والبرهان هو نتيجة للخلافات السياسية والمصالح المتضاربة بين قائدين عسكريين يتنافسان على السلطة والنفوذ في البلاد.

يقود حميدتي قوات الدعم السريع، وهي قوة شبه عسكرية تضم عناصر من ميليشيا الجنجويد التي ارتكبت جرائم حرب في دارفور، ويقود البرهان الجيش النظامي، وهو المؤسسة العسكرية التقليدية في السودان.

اندلعت المواجهات بينهما في 15 أبريل/نيسان 2023، بعد فشل المفاوضات حول تنفيذ اتفاق إطاري للانتقال إلى حكم مدني تم توقيعه في ديسمبر/كانون الأول 2021.

وكان من أهم نقاط الخلاف بينهما مصير قوات الدعم السريع وإمكانية ضمها إلى الجيش أو حلها.

لاحقا، تحول الصراع إلى شبه حرب أهلية شملت عدة مناطق في السودان، خاصة دارفور، حيث تجددت المعارك بين متمردين محليين وقوات حميدتي.

وأدى ذلك إلى مقتل المئات من المدنيين والجنود، ونزوح عشرات الآلاف من منازلهم. كما أثار ذلك مخاوف من عودة الحرب الأهلية التي اندلعت في دارفور عام 2003، وأودت بحياة نحو 300 ألف شخص.

يواجه حميدتي والبرهان ضغوطا دولية وإقليمية لوقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات، لكن لا يبدو أن أي منهما مستعد للتنازل عن مطالبه أو مصالحه.

وفي ظل استمرار الصراع، تزداد معاناة الشعب السوداني، الذي خرج في احتجاجات سلمية عام 2019 لإسقاط نظام عمر البشير، والذي يطالب بإقامة دولة ديمقراطية تحترم حقوقه وكرامته.

المصدرCNN + تويتر - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

اقرأ أيضاً

الهدهد

أصدر أوامر عاجلة.. بايدن يهدد “جنرالات السودان” وهذا ما قاله عن البشير

الهدهد

انفجارات عنيفة في السودان.. ماذا يحدث عند قصر الرئاسة؟

الهدهد

حقيقة فيديو “الكمين” ضد الدعم السريع في السودان.. ما علاقة ليبيا؟

الهدهد

تفاصيل ضربة ثانية تلقتها السعودية في الحرب السودانية وتنديد واسع

الهدهد

أدلة جديدة تفضح دعم الإمارات لقوات حميدتي والذهب كلمة السر (شاهد)

الهدهد

عبد الله حمدوك يقدم 5 مقترحات لوقف الحرب بالسودان ورسائل مؤثرة

تقارير

MEE: الإمارات تُنفذ أجندات تتجاوز حجمها.. هكذا تدعم أمراء الحرب في المنطقة

الهدهد

سخرية واسعة من حميدتي بعد رده على امتلاك قواته طائرات مسيرة.. ماذا قال؟ (شاهد)

تقارير

الغارديان: حفتر يدعم حميدتي يومياً بالوقود والذخائر والكورنيت بتوجيه من دولة ما.. من هي؟!

الهدهد

حكايات الحزن والألم على متن سفينة سعودية أجلت رعايا من السودان

تقارير

“حفتر السودان”.. نبوءة أكاديمي قطري عن حميدتي تصدق وهذا جديد توقعاته

الهدهد

حميدتي ينفي تلقيه دعما من الإمارات: “أنا مع الشعب ولست منافقاً” (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

فيديو صادم لمضاربة عنيفة بين دبلوماسي روسي وآخر أوكراني في تركيا

خلل خطير في “القبة الحديدية” ورعب في إسرائيل.. صواريخ غزة تمر للداخل

“حسناء الموساد”.. سبب وفاة “إيزابيل بيدرو” أشهر جاسوسة في مصر

شقيقة محمد السادس الكبرى تجدد جدل غيابه.. ستنوب عنه بحفل تتويج الملك تشارلز

زوجة محمد رمضان في صورة رومانسية معه .. نظراتها له “حكاية” (شاهد)

اختبر حدة بصرك في 12 ثانية واكتشف الحرف الغريب المخفي في الصورة

جريمة هزت العراق.. قتل زوجته ثم قام بحرقها والأغرب ما فعله بعد ذلك!

فيديو هند القحطاني داخل ملهى ليلي وتتباهى بلعب القمار

صور كلارا شيا الأكثر حميمية في قصر شاكيرا وبيكيه السابق .. شاهد ماذا تفعل!

يعيد تونس للخلف.. “انقلاب بطيء” يقوده قيس سعيد و”فايننشال تايمز” تحذر

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC