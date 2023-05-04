الخميس, مايو 4, 2023
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الحسناء الإسبانية لورا إسكانيس تتصدر مواقع التواصل باعترافها: “أمارس أفضل جنس في حياتي”

طلبت المؤثرة من متابعيها عدم إرسال الفيديو إلى والدتها: "أشعر بالخجل ، لا داعي"

كتب رفيف عبدالله
الحسناء الإسبانية لورا إسكانيس تتصدر مواقع التواصل باعترافها:
لورا إسكانيس
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وطن– في كل مرة تتحدث بها لورا إسكانيس، تتصدر العناوين الرئيسية، وهذه المرة، تحدثت عن حياتها الجنسية.

أفضل جنس

انتشر فيديو لعارضة الأزياء الإسبانية الكاتالونية والمؤثرة المعروفة بعملها مع العلامة التجارية ماجوريكا، على منصة Nyxell، أثناء تشجيعها على إخبار والدتها بشيء لا تعرفه. بحسب ما ذكرت صحيفة elmundo.

 

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وتقول لورا إسكانيس بالفيديو الذي انتشر بقوة: “أمي لا تعرف أنني أمارس أفضل جنس في حياتي”.

أِشعر بالخجل

طلبت المؤثرة من متابعيها عدم إرسال الفيديو إلى والدتها.

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وقالت: “أشعر بالخجل ، لست مضطرة لإرساله إليها”.

لكن العديد من المستخدمين لم يوجهوا انتباههم إلى عائلاتها بل إلى زوجها السابق.

ووصفوا في الشبكات كلماتها بأنها “تلميح” لشريكها السابق ووالد ابنتها ، ريستو ميخيد (48 عاماً) ، لأنها تواعد المغني ألفارو دي لونا (29 عاماً).

استفزاز

ليست هذه هي المرة الأولى التي يُنظر فيها إلى أي عمل تقوم به لورا إسكانيس على أنه “استفزاز” لزوجها السابق.

في نهاية هذا الأسبوع ، قامت الشابة بتحميل صورة لشريكها الحالي وهي تعانق ابنتها التي أنجبتها من ، ريستو ميخيد ، روما.

 

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ورد المستخدمون على الصورة بـ “كيف ستكون ردة فعل ، ريستو ميجيدي؟”.

جزءاً من حياتنا

لورا إسكانيس كانت واضحة. لقد سئمت من رؤية أي خطوة أو بيان تقوم به على أي من المنصات الاجتماعية من منظور زوجها السابق ، ريستو ميخيد.

وقالت:  “لم أكن سأفعل ذلك أو أشرح بعض الرسائل التي تلقيتها بخصوص صورة الأمس”.

بهذه الجملة ، بدأ البيان الذي نشرته لورا على خاصية القصص المصورة على انستجرام يوم السبت الماضي.

وأضافت: “قبل بضع سنوات عندما التقيت خوليو.. بدأ يكون جزءًا من حياتي وأنا من حياته. والآن عندما التقى روما بألفارو ووجد الاثنان رابطًا”.

“أجده رائعًا”

لقد مرت سبعة أشهر منذ انقطاع وسائل التواصل بين لورا إسكانيس وريستو ميخيد ، وكلاهما سار في طريقه الخاص.

يواعد ميخيد  فتاة أخرى تبلغ من العمر 27 عامًا ، تدعى ناتاليا المارشا. وكان أول ظهور علني لهما في تقديم كتابه “16  ملاحظة”.

كانت علاقة روما بألفارو دي لونا أحد الموضوعات التي سئل عنها والد القاصر وكان ريستو ميخيد صريحًا: “أعتقد أنه أمر رائع”.

المصدرelmundo- ترجمة وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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