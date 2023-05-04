إطلالة سلمى حايك في حفل ميت غالا “ساخنة” بفستان مكشوف الصدر (شاهد)

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وطن – بفستانٍ أحمر مكشوف الصدر، ظهرت الممثلة المكسيكية سلمى حايك، بإطلالة “ساخنة”، خلال مشاركتها في حفل ميت غالا Met Gala لعام 2023.

سلمى حايك في حفل ميت غالا Met Gala لعام 2023

حفل “ميت غالا 2023” أقيم في متحف ميتروبوليتان بنيويورك تحت عنوان “تكريماً لكارل” واحتفالاً بهذه الشخصيّة الأيقونيّة كارل لاغرفيلد التي غيّرت وجه الموضة.

ونشرت النجمة سلمى حايك ، عبر حسابها في انستغرام، عدّة ألبومات صور، بذات الفستان الأحمر، مكشوف الصدر، من مشاركتها في الحفل.

وقالت سلمى حايك: “لطالما أحبني كارل لاغرفيلد باللون الأحمر، لذا أشكر gucci لتصميم هذا الفستان للاحتفال بإرثه”.

View this post on Instagram A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

ووقع اختيار النجمة حايك على مجوهرات لورين شوارتز لحفل ميت غالا 2023، إذ تألقت بأقراط رائعة، تألف كل قرط بحجر ألماس كبير أسفله حجر لؤلؤ بحجم ضخم، وقد نسقت الأقراط مع خاتم ألماس بتصميم بيضاوي.

View this post on Instagram A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

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ما حفل ميت غالا Met Gala وأيّ المشاهير يحضرون؟

يعدّ Met Gala حدثًا سنويًا لجمع التبرعات لمعهد متحف متروبوليتان للفنون في مدينة نيويورك.

ويعتبر أحد أرقى أحداث السجادة الحمراء في صناعة الأزياء، حيث يجذب المشاهير والضيوف البارزين من جميع أنحاء العالم.

في كل عام، يكون للحدث موضوع يلهم الحضور لارتداء ملابس باهظة ومبدعة.

كما أصبح الحدث منصة للمصممين والفنانين ورموز الموضة لعرض إبداعاتهم وزيادة الوعي بمجموعة أزياء المتحف.