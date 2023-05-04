الخميس, مايو 4, 2023
الرئيسيةحياتناإطلالة سلمى حايك في حفل ميت غالا "ساخنة" بفستان مكشوف الصدر (شاهد)
حياتنا

إطلالة سلمى حايك في حفل ميت غالا “ساخنة” بفستان مكشوف الصدر (شاهد)

قالت سلمى حايك: "لطالما أحبني كارل لاغرفيلد باللون الأحمر، لذا أشكر gucci لتصميم هذا الفستان للاحتفال بإرثه".

كتب أنس السالم
سلمى حايك في حفل ميت غالا watanserb.com
سلمى حايك في حفل ميت غالا
- Advertisement -

وطن – بفستانٍ أحمر مكشوف الصدر، ظهرت الممثلة المكسيكية سلمى حايك، بإطلالة “ساخنة”، خلال مشاركتها في حفل ميت غالا Met Gala لعام 2023.

سلمى حايك في حفل ميت غالا Met Gala لعام 2023

حفل “ميت غالا 2023” أقيم في متحف ميتروبوليتان بنيويورك تحت عنوان “تكريماً لكارل” واحتفالاً بهذه الشخصيّة الأيقونيّة كارل لاغرفيلد التي غيّرت وجه الموضة.

ونشرت النجمة سلمى حايك ، عبر حسابها في انستغرام، عدّة ألبومات صور، بذات الفستان الأحمر، مكشوف الصدر، من مشاركتها في الحفل.

سلمى حايك في حفل ميت غالا
سلمى حايك في حفل ميت غالا

وقالت سلمى حايك: “لطالما أحبني كارل لاغرفيلد باللون الأحمر، لذا أشكر gucci لتصميم هذا الفستان للاحتفال بإرثه”.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

ووقع اختيار النجمة حايك على مجوهرات لورين شوارتز لحفل ميت غالا 2023، إذ تألقت بأقراط رائعة، تألف كل قرط بحجر ألماس كبير أسفله حجر لؤلؤ بحجم ضخم، وقد نسقت الأقراط مع خاتم ألماس بتصميم بيضاوي.

مجوهرات سلمى حايك في حفل ميت غالا
مجوهرات سلمى حايـك في حفل ميت غالا

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

- Advertisement -

ما حفل ميت غالا Met Gala وأيّ المشاهير يحضرون؟

يعدّ Met Gala حدثًا سنويًا لجمع التبرعات لمعهد متحف متروبوليتان للفنون في مدينة نيويورك.

ويعتبر أحد أرقى أحداث السجادة الحمراء في صناعة الأزياء، حيث يجذب المشاهير والضيوف البارزين من جميع أنحاء العالم.

في كل عام، يكون للحدث موضوع يلهم الحضور لارتداء ملابس باهظة ومبدعة.

كما أصبح الحدث منصة للمصممين والفنانين ورموز الموضة لعرض إبداعاتهم وزيادة الوعي بمجموعة أزياء المتحف.

المصدروطن - رصد مواقع التواصل - مواقع الكترونية
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

اقرأ أيضاً

حياتنا

جينيفر لوبيز في حفل ميت غالا Met Gala بأكثر فستان إثارةً وهكذا غطّت ثدييها! (صور)

حياتنا

سلمى حايك الأكثر إثارة على وجه الأرض تذهل الجميع بـ بيكيني مثير (شاهد)

حياتنا

بعد أوبرا وينفري.. سلمى حايك في الأردن وتعليق مفاجئ! (شاهد)

حياتنا

سلمى حايك تكشف سراً ورثته عن جدتها حافظ على جمالها في سن الـ56 دون عمليات تجميل! (فيديو)

حياتنا

فستان سلمى حايك الشفاف يشعل ضجة .. كشف ما تحته وكأنها لا ترتدي شيئاً! (فيديو)

حياتنا

سلمى حايك تبكي بسبب “مشهد جنسي مؤلم” مع أنطونيو بانديراس! (فيديو)

حياتنا

حفل MET Gala .. إطلالات فاضحة وفنانة عارية دهنت جسمها باللون الذهبي! (صور)

الهدهد

عبدالخالق عبدالله يعترف بمشاهدة فيلم الأبديون الذي يحتوي لقطات مثلية!

حياتنا

الراقصة جوهرة تقلد إطلالة كيم كارداشيان وتتعرض لسخرية واسعة

الهدهد

هذا الملياردير الشهير تعهّد ببناء كاتدرائية نوتردام في باريس التي التهمتها النيران

حياتنا

لم يكن عمرها حينها يتجاوز “13عاما” .. النجمة “سلمى حايك” تتهم “ترامب” بالاغتصاب!

حياتنا

“شاهد”: سلمى حايك تظهر في مهرجان كان بـ”البيجاما” وتثير جدلاً واسعاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

ما هي دلالات اعتراف الملك محمد السادس بالهوية الأمازيغية للمغرب؟

فيديو صادم لمضاربة عنيفة بين دبلوماسي روسي وآخر أوكراني في تركيا

السودان.. مقتل الفنانة آسيا عبد المجيد وغموض يلف هوية الجناة

خلل خطير في “القبة الحديدية” ورعب في إسرائيل.. صواريخ غزة تمر للداخل

“حسناء الموساد”.. سبب وفاة “إيزابيل بيدرو” أشهر جاسوسة في مصر

شقيقة محمد السادس الكبرى تجدد جدل غيابه.. ستنوب عنه بحفل تتويج الملك تشارلز

زوجة محمد رمضان في صورة رومانسية معه .. نظراتها له “حكاية” (شاهد)

اختبر حدة بصرك في 12 ثانية واكتشف الحرف الغريب المخفي في الصورة

جريمة هزت العراق.. قتل زوجته ثم قام بحرقها والأغرب ما فعله بعد ذلك!

فيديو هند القحطاني داخل ملهى ليلي وتتباهى بلعب القمار

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC