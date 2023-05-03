الأربعاء, مايو 3, 2023
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حياتنا

وهم بصري.. لديك عيون صقر إذا اكتشفت الرقم المخفي في الصورة

تعتبر الأوهام البصرية إحدى الطرق الأساسية لتقييم قدرة المرء على الملاحظة والتفكير النقدي

كتب فهمي الورغمي
اكتشف الرقم المخفي في الصورة watanserb.com
اكتشف الرقم المخفي في الصورة
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وطن- في هذه الصورة الوهمية البصرية، يوجد رقم مخفي. يمكن للأفراد اليقظين فقط تحديد الرقم المخفي في 5 ثوانٍ. هل تستطيع ذلك؟ حاول الآن!

لكن قبل ذلك، هل تعلم أن الأوهام البصرية هي صور محيرة للعقل تتحدى إدراكك وتختبر مهاراتك في الملاحظة.

الجانب الأكثر روعة في الأوهام البصرية هو أنها تُوفر رؤى حول كيفية معالجة الدماغ للمعلومات المرئية. بصرف النظر عن ذلك، من المعروف أنها تعزز القدرات المعرفية وتحفز الدماغ على التفكير الإبداعي.

ما مدى جودة مهاراتك في الملاحظة؟.. دعنا نكتشف الآن!

اكتشف الرقم المخفي في الصورة
اكتشف الرقم المخفي في الصورة

اعثر على الرقم المخفي في 5 ثوان

تعتبر الأوهام البصرية إحدى الطرق الأساسية لتقييم قدرة المرء على الملاحظة والتفكير النقدي. على الرغم من أنه يُعتقد أنه طريقة بسيطة لاختبار ذكائك، إلا أن هناك طرقًا أكثر تقدمًا متاحة.

إذا كنت تريد معرفة مستويات الذكاء الفعلية الخاصة بك، فإن اختبارات معدل الذكاء المصممة باحتراف هي أفضل طريقة لمعرفة ذلك.

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الصورة التي تمت مشاركتها أعلاه، تُصور خلفية برتقالية ضاربة إلى الحمرة تحتوي على رقم مخفي مضمن في الصورة، المأخوذة عن موقع “JagranJosh“.

لديك 5 ثوان لتحديد الرقم المخفي في الصورة.

ولتعلم أن، مهمة العثور على رقم مخفي في الصورة مثيرة للاهتمام وكذلك صعبة في نفس الوقت.

فقط أولئك الذين يتمتعون بمهارات ملاحظة استثنائية يمكنهم تحديد الرقم المخفي في 5 ثوانٍ.

تم مزج الرقم بخبرة مع الصورة، مما يجعل من الصعب تحديده.

هل لاحظت الرقم المخفي؟

لا؟

ركز على الصورة وقد تتمكن قريبًا من تحديد الرقم المخفي.. أسرع – بسرعة!

لم يتبق الكثير من الوقت.

اثنين… واحد… و…انتهى الوقت.

نعتقد أن بعض الأفراد اليقظين قد اكتشفوا بالفعل الرقم المخفي.

تهانينا لهم جميعا!

إذا كنت لا تزال تبحث عن الرقم المخفي، فيمكنك تركيز انتباهك على الصورة لمحاولة تحديد الرقم.

وإلا إذا كنت بحاجة إلى معرفة الحل الآن، فيمكنك التحقق من الحل أدناه.

اكتشف الرقم المخفي في الصورة
اكتشف الرقم المخفي في الصورة

أوجد الرقم المخفي في 5 ثوان – الحل

الرقم المخفي هو “784” ويمكن رؤيته في وسط الصورة، وقد تم مزجه مع الألوان مما يجعل من الصعب اكتشافه للوهلة الأولى.

المصدرموقع JagranJosh، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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