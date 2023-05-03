هل من الصحي تناول البطاطاس عند ظهور البراعم؟

- Advertisement -

وطن– في الحقيقة، أصبح من الشائع في الآونة الأخيرة ظهور براعم على البطاطس التي نشتريها من محلات البقالة أو التجارية، إذ إنها بعد فترة قصيرة من شرائها تظهر تلك البراعم، ويمكن أن تكون بلون أصفر أو تميل إلى الزرقة وحتى بلون بنفسجي.

وبحسب تقرير لصحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، يُنصح بالتخلص منها لأنها يمكن أن تشكل خطرًا على صحتنا. كما أكّد خبير على ضرورة الامتناع عن استخدام البطاطس ذات البراعم، بسبب انتشار فيروس داخلها.

سبب تحذير من استعمال البطاطس ذات البراعم

استخدم ميغيل أنجيل لورويا، الطبيب في علوم الأغذية، حسابه على Twitter، للتحدث بشأن البطاطس ذات البراعم التي نحتفظ بها في المطبخ وسبب بروز البراعم بعد أيام قليلة من شرائها، مشيرًا إلى بروز البراعم مرتبط بوجود فاشيات مخيفة وضارة في البطاطس.

وأوضح العالم أن الكلوربروبام، وهو مادة مسحوقية كانت تستخدم لمنع إنبات البطاطس، محظورة الآن، ولهذا السبب أصبح من الشائع الآن رؤية البطاطس مع البراعم أكثر مما كانت عليه في الماضي.

كما يشير الخبير إلى أنه إذا أردنا تجنب مثل هذه الفاشيات، فمن الأفضل تخزين البطاطس دائمًا في مكان بارد ومظلم، ولكن ليس في الثلاجة. بالإضافة إلى ذلك، يُنصح أيضًا بتناولها في فترة زمنية قصيرة، لأنه إذا لم تفعل ذلك، فمن الطبيعي أن يبدأ النشا في البطاطس في التفتت إلى السكريات الموجودة أيضًا، وهكذا تظهر براعم البطاطس، مع وجود نكهة أحلى من المعتاد.

يشير الخبير أيضًا إلى أنه إذا كنا سنقلي البطاطس أو سنطهوها، فإن هذه الكمية الأكبر من السكر تعزز من ظهور تفاعلات ميلارد، إذ تصبح البطاطس داكنة في أثناء الطهي وتتشكل كمية أكبر من الأكريلاميد، وهو مركب يحتمل أن يكون سامًا.

- Advertisement -

ووفق ما ترجمته “وطن“، فإنه في حالة وجود بطاطس بها براعم، يوصي الخبير بأن يتم طهيها دائمًا بعد فترة قصيرة من شرائها، أو في درجة حرارة ليست عالية جدًا.

من جهتها، نصحت منظمة المستهلكين والمستخدمين OCU أيضًا أنه في حال كنت ستستهلك بطاطس ذات براعم في المنزل، فمن الأفضل قطع سنتيمتر مربع واحد على الأقل حول البرعم حتى تتمكن من الاستفادة من البطاطس، على الرغم من أنه يوصَى بالتخلص منها تمامًا، إذا كانت تحتوي البطاطس على الكثير من البراعم.