الأربعاء, مايو 3, 2023
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حياتنا

لماذا لا يريد أطفال بيكيه وشاكيرا رؤية حبيبته الجديدة كلارا شيا؟!

"لا تريد شاكيرا أن يكون لأطفالها أي علاقة مع كلارا شيا ويبدو أن الصغار يقفون إلى جانب والدتهم"

كتب أنس السالم
بيكيه في ميامي watanserb.com
بيكيه وطليقته شاكيرا وابنائهما
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وطن – على الرغم من أن المغنية الكولومبية شاكيرا موجودة بالفعل في ميامي، لا يبدو أن المشاكل تنتهي مع جيرارد بيكيه.

هناك شخصيات أخرى في هذه الأزمة أيضًا – الأطفال ميلان وساشا-، وصديقة لاعبة كرة القدم السابقة كلارا شيا، والحقيقة هي أن الأطفال لا يريدون رؤيتها عندما يزورهم والدهم في الولايات المتحدة.

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بيكيه وشاكيرا وأطفالهما

غادرت شاكيرا برشلونة واصطحبت أطفالها إلى ميامي لبدء حياة جديدة، لكن باتفاق سابق مع بيكيه الذي يمكنه زيارة أطفاله وقضاء 10 أيام معهم كل شهر.

وعلى الرغم من أنه كان معهم بالفعل في الولايات المتحدة، فقد سافر بيكيه بمفرده، بدون شريكته الحالية، التي لا يريد أطفاله رؤيتها.

لا تريد شاكيرا أن يكون لأطفالها أي علاقة مع كلارا شيا ويبدو أن الصغار يقفون إلى جانب والدتهم. وفقًا لتصريحات مصور “الباباراتزي” الشهير في برشلونة جوردي مارتن، الذي كان مهتمًا جدًا بكل ما يتعلق بشاكيرا وبيكيه .

أطفال بيكيه وشاكيرا: “لا نريد أن نكون مع كلارا شيا”

أحد الشروط التي وضعها الأطفال لبيكيه هو أنه عندما يزورهم في ميامي أن يكون بدون صديقته كلارا شيا.وفق ما نقلت مجلة “ماركا marca” الإسبانية

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لا يريد الأطفال رؤية كلارا، وقالوا: “من فضل، الأيام العشرة التي تأتي فيها إلى ميامي لا نريد أن نكون معها”. كما نقل عن الطفلين

بيكيه غاضب وكاد أن يدهس مصوراً طرح عليه هذا السؤال (شاهد) watanserb.com
بيكيه وكلار شيا

ميلان وساشا يدعمان والدتهما شاكيرا

وهكذا، فإن قرار الأطفال يظهر أنهما يقفان إلى جانب والدتهما المغنية شاكيرا التي عانت كثيراً في الأشهر الأخيرة.

كما أنهما لا يرفضان قضاء وقتهم مع جيرارد بيكيه. لكنهما يريدان فعل ذلك معه فقط، دون حضور كلارا شيا.

 

المصدرماركا - ترجمة وتحرير وطن
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

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