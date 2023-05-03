لماذا لا يريد أطفال بيكيه وشاكيرا رؤية حبيبته الجديدة كلارا شيا؟!

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وطن – على الرغم من أن المغنية الكولومبية شاكيرا موجودة بالفعل في ميامي، لا يبدو أن المشاكل تنتهي مع جيرارد بيكيه.

هناك شخصيات أخرى في هذه الأزمة أيضًا – الأطفال ميلان وساشا-، وصديقة لاعبة كرة القدم السابقة كلارا شيا، والحقيقة هي أن الأطفال لا يريدون رؤيتها عندما يزورهم والدهم في الولايات المتحدة.

غادرت شاكيرا برشلونة واصطحبت أطفالها إلى ميامي لبدء حياة جديدة، لكن باتفاق سابق مع بيكيه الذي يمكنه زيارة أطفاله وقضاء 10 أيام معهم كل شهر.

وعلى الرغم من أنه كان معهم بالفعل في الولايات المتحدة، فقد سافر بيكيه بمفرده، بدون شريكته الحالية، التي لا يريد أطفاله رؤيتها.

لا تريد شاكيرا أن يكون لأطفالها أي علاقة مع كلارا شيا ويبدو أن الصغار يقفون إلى جانب والدتهم. وفقًا لتصريحات مصور “الباباراتزي” الشهير في برشلونة جوردي مارتن، الذي كان مهتمًا جدًا بكل ما يتعلق بشاكيرا وبيكيه .

أطفال بيكيه وشاكيرا: “لا نريد أن نكون مع كلارا شيا”

أحد الشروط التي وضعها الأطفال لبيكيه هو أنه عندما يزورهم في ميامي أن يكون بدون صديقته كلارا شيا.وفق ما نقلت مجلة “ماركا marca” الإسبانية

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لا يريد الأطفال رؤية كلارا، وقالوا: “من فضل، الأيام العشرة التي تأتي فيها إلى ميامي لا نريد أن نكون معها”. كما نقل عن الطفلين

ميلان وساشا يدعمان والدتهما شاكيرا

وهكذا، فإن قرار الأطفال يظهر أنهما يقفان إلى جانب والدتهما المغنية شاكيرا التي عانت كثيراً في الأشهر الأخيرة.

كما أنهما لا يرفضان قضاء وقتهم مع جيرارد بيكيه. لكنهما يريدان فعل ذلك معه فقط، دون حضور كلارا شيا.