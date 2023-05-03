الأربعاء, مايو 3, 2023
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“لاعبة الكرة الطائرة الأجمل بالعالم” بملابس داخلية مزركشة في أكثر صورها إثارة! (شاهد)

أصبحت كايلا سيمونز مؤثرة ومؤثرة مع ما يقرب من مليون متابع على منصة التواصل الاجتماعي الخاصة بها

كتب رفيف عبدالله
كايلا سيمونز
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وطن– أوضحت لاعبة الكرة الطائرة الأكثر جاذبية في العالم سبب تصنيفها بهذا اللقب اللامع بعد صور بذيئة حيث كانت ترتدي ملابس داخلية مزركشة.

ملابس داخلية مزركشة!

تواصل كايلا سيمونز، حبس أنفاس متابعيها على “انستجرام”، بمنشوراتها المذهلة، حيث تعرض شخصيتها المذهلة، وملابسها المثيرة.

كانت اللاعبة البالغة من العمر 27 عامًا عضوًا في فريق الكرة الطائرة المرموق في جامعة مارشال في ولاية فيرجينيا الغربية بأمريكا.

أوضحت لاعبة الكرة الطائرة الأكثر جاذبية في العالم ” سبب تصنيفها بهذا اللقب

ومنذ أيامها الرياضية ، أصبحت كايلا سيمونز مؤثرة ومؤثرة مع ما يقرب من مليون متابع على منصة التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

في أحدث ظهور لها على “انستجرام”، عرضت سيمونز ملابسها الداخلية البيضاء الشفافة وهي تنحني على سرير في الفندق وكذلك مستلقية ويدها فوق ثديها.

الكاميرا لفت مؤخراً!

لقد علقت على المنشور: “الكاميرا لفت مؤخراً”.. وحققت أكثر من 27 ألف إعجاب مع قدر كبير من المدح في قسم التعليقات.

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قال أحد المعجبين: “يا إلهي كايلا، أنتي مثيرة جداً”.

ارتدت كايلا سيمونز ملابس داخلية بيضاء شفافة على سرير الفندق

lكتب شخص آخر: “أنت سيدة شابة رائعة”.

استمتعت سيمونز برحلات إلى فرنسا وإيطاليا مؤخرًا مع الصور الأخيرة التي تم نشرها قادمة من رحلتها إلى باريس والتي نتج عنها سؤال واحد لها: “إلى متى أنت في أوروبا؟”

إلى جانب حياتها المهنية في التأثير وعرض الأزياء ، تدير كايلا سيمونز أيضًا صفحة OnlyFans حيث يمكن للمعجبين الاشتراك مجانًا.

زوجة جامحة

تتضمن صفحتها ، التي جمعت أكثر من 215 ألف إعجاب، السيرة الذاتية التي كتبت فيها: “هذا هو المكان الذي تصبح فيه الزوجة جامحة … إنها أنا ، أنا زوجة”.

يتم ملاحظة سيمونز بانتظام بسبب ثديها الكبير وقد رفضت الادعاءات بأنها حصلت على وظيفة بسببهما في مقابلة حديثة على “يوتيوب” بحسب ما نقلت صحيفة “ديلي ستار“.

قطعة كايلا المفضلة

بعد سؤالها “كم مرة حصلتي على السيليكون” ، ردت الشابة البالغة من العمر 27 عامًا وأجابت: “أنا طبيعية تمامًا.. لقد سئمت من الإجابة على ذلك ولكن نعم.”

في الواقع ، كانت كايلا تتمنى الحصول على صدر أصغر عندما تكبر .. لأنهما كان لهما تأثير على قدرتها على لعب الكرة الطائرة.

إنها الآن تمتلك في حسابها 978 ألف متابع على “انستجرام”.. وهي مسألة وقت فقط قبل أن تصل القنبلة الشقراء إلى المليون في ما سيكون بالتأكيد احتفالًا ضخمًا بالجمال.

المصدرديلي ستار - ترجمة وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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