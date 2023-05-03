الأربعاء, مايو 3, 2023
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رياضة

عرض أسطوري جديد من الهلال وميسي على أعتاب الموافقة

لاعب الكرة الأرجنتيني ليونيل ميسي كان قد أكد في مناسبات عديدة أنه لن يختم مشواره الكروي في أحد الأندية الآسيوية أو الأمريكية، وسط رغبة منه وجماهير برشلونة في العودة للكامب نو

كتب فهمي الورغمي
لاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي watanserb.com
لاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي
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وطن- تحوم التكهنات حول مصير لاعب كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، الذي يعلب حاليا مع باريس سان جيرمان الفرنسي. وأكثرها ترجيحا، حسب مصادر صحفية متطابقة، عرض قدمه الهلال السعودي قبل فترة لميسي بقيمة 400 مليون يورو سنويا، قبل أن يرفع في قيمته اليوم، الأربعاء.

الهلال السعودي يرفع من قيمة عرضه لميسي

ووفقاً للصحفي “رودي جاليتي” مراسل شبكة سكاي إيطاليا، فقد قدم مسؤولو الهلال السعودي خلال الاجتماع الذي جمعهم مع ميسي، الاثنين، عرضا جديداً للنجم الأرجنتيني، قيمته 500 مليون دولار سنويا، بارتفاع عن 100 مليون دولار عن العرض الذي كشفت عنه وسائل إعلام محلية قبل فترة.

وأشار جاليتي إلى أن “ابن روزاريو” قد طلب مهلة مدتها “شهر” للتفكير في العرض المقدم له من النادي السعودي، و”تقييمه مقارنة بالعروض الأخرى المقدمة له من الأندية الأوروبية”.

وأكد الصحفي الرياضي المتخصص في متابعة ورصد جديد صفقات الانتقالات وعقود اللاعبين، أن كلا الطرفين “توصلا إلى اتفاق نبيل مفاده أنه إذا لم تصل العروض المناسبة لميسي، فإنه سينضم إلى الهلال السعودي”.

ميسي يُعاقب من قبل باريس سان جيرمان
ميسي يُعاقب من قبل باريس سان جيرمان

ميسي يُعاقب من قبل باريس سان جيرمان

ذكرت صحف فرنسية أن باريس سان جيرمان الفرنسي، من المرجح أن يتجه لمعاقبة لاعبه الأرجنتيني ليونيل ميسي، بسبب سفره إلى السعودية، دون أن يحصل على موافقة مدرب الفريق كريستوف غالتييه أو المدير الرياضي، لويس كامبوس.

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وحسب ما أورده موقع “أر.أم.سي” الفرنسي، أمس الثلاثاء، قررت إدارة النادي الباريسي، استبعاد ميسي عن مباريات الفريق لمدة أسبوعين اثنين.

وكشفت مصادر الموقع إلى أن تصرف “البولغا” أحدث جدلاً كبيراً داخل النادي وهو ما جعل إدارة النادي تقرّ العقوبة، وخلال مدة العقوبة لا يمكن لميسي التدرب مع الفريق الأول أو خوض المباريات وطبعاً فإنه لن يحصل على أجر.

وتأتي معاقبة نادي العاصمة الفرنسية لميسي، بعد يوم من رحلته إلى السعودية، الإثنين، وتغيّبه عن حصة تدريبية لفريقه دون أن يحصل على موافقة المسؤولين في النادي، وفي مقدمتهم المدرب غالتييه، ليطرح الملف بقوة في مختلف وسائل الإعلام في فرنسا، خاصة وأن الأرجنتيني سافر في الأسبوع الماضي إلى برشلونة.

ويرى مراقبون للشأن الرياضي الفرنسي، وميسي بشكل خاص، أن تصرفه الأخير، بسفره دون موافقة إدارة فريقه وكذلك بعض التصرفات التي قام بها في المباريات السابقة مثل عدم التوجه لتحية الجماهير، تؤكد أنه قد يكون اتخذ قراره بالرحيل عن نادي العاصمة.

خاصة وأن علاقته بالجماهير كانت متوترة، في وقت يتمتع فيه بدعم من جماهير برشلونة الإسباني التي ما زلت ترغب في مشاهدته مجدداً مع الفريق.

ميسي، الذي طردته إدارة جوسيب ماريا بارتوميو صيف 2021 من برشلونة، أكد في مناسبات كثيرة أنه ورغم كل “الإهانات” التي تعرض لها من الإدارة المذكورة، يريد العودة لحضن الكامب نو.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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