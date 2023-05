عرض أسطوري جديد من الهلال وميسي على أعتاب الموافقة

- Advertisement -

وطن- تحوم التكهنات حول مصير لاعب كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، الذي يعلب حاليا مع باريس سان جيرمان الفرنسي. وأكثرها ترجيحا، حسب مصادر صحفية متطابقة، عرض قدمه الهلال السعودي قبل فترة لميسي بقيمة 400 مليون يورو سنويا، قبل أن يرفع في قيمته اليوم، الأربعاء.

ووفقاً للصحفي “رودي جاليتي” مراسل شبكة سكاي إيطاليا، فقد قدم مسؤولو الهلال السعودي خلال الاجتماع الذي جمعهم مع ميسي، الاثنين، عرضا جديداً للنجم الأرجنتيني، قيمته 500 مليون دولار سنويا، بارتفاع عن 100 مليون دولار عن العرض الذي كشفت عنه وسائل إعلام محلية قبل فترة.

🚨💥 EXCL |#Messi–#AlHilal: during the last meeting, the 🇸🇦 club raised a new offer ($500m/year) to the 🇦🇷.

⏳ Leo asked for 1 month to decide and evaluate any proposals from 🇪🇺 teams.

🤝 They reached a gentleman agreement: if no suitable bids arrive, Messi'll join AlHilal.🐓⚽ pic.twitter.com/ezcp6rujqd

— Rudy Galetti (@RudyGaletti) May 3, 2023