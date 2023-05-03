عرض أسطوري جديد من الهلال وميسي على أعتاب الموافقة

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وطن- تحوم التكهنات حول مصير لاعب كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، الذي يعلب حاليا مع باريس سان جيرمان الفرنسي. وأكثرها ترجيحا، حسب مصادر صحفية متطابقة، عرض قدمه الهلال السعودي قبل فترة لميسي بقيمة 400 مليون يورو سنويا، قبل أن يرفع في قيمته اليوم، الأربعاء.

الهلال السعودي يرفع من قيمة عرضه لميسي

ووفقاً للصحفي “رودي جاليتي” مراسل شبكة سكاي إيطاليا، فقد قدم مسؤولو الهلال السعودي خلال الاجتماع الذي جمعهم مع ميسي، الاثنين، عرضا جديداً للنجم الأرجنتيني، قيمته 500 مليون دولار سنويا، بارتفاع عن 100 مليون دولار عن العرض الذي كشفت عنه وسائل إعلام محلية قبل فترة.

🚨💥 EXCL |#Messi–#AlHilal: during the last meeting, the 🇸🇦 club raised a new offer ($500m/year) to the 🇦🇷. ⏳ Leo asked for 1 month to decide and evaluate any proposals from 🇪🇺 teams. 🤝 They reached a gentleman agreement: if no suitable bids arrive, Messi'll join AlHilal.🐓⚽ pic.twitter.com/ezcp6rujqd — Rudy Galetti (@RudyGaletti) May 3, 2023

وأشار جاليتي إلى أن “ابن روزاريو” قد طلب مهلة مدتها “شهر” للتفكير في العرض المقدم له من النادي السعودي، و”تقييمه مقارنة بالعروض الأخرى المقدمة له من الأندية الأوروبية”.

وأكد الصحفي الرياضي المتخصص في متابعة ورصد جديد صفقات الانتقالات وعقود اللاعبين، أن كلا الطرفين “توصلا إلى اتفاق نبيل مفاده أنه إذا لم تصل العروض المناسبة لميسي، فإنه سينضم إلى الهلال السعودي”.

ميسي يُعاقب من قبل باريس سان جيرمان

ذكرت صحف فرنسية أن باريس سان جيرمان الفرنسي، من المرجح أن يتجه لمعاقبة لاعبه الأرجنتيني ليونيل ميسي، بسبب سفره إلى السعودية، دون أن يحصل على موافقة مدرب الفريق كريستوف غالتييه أو المدير الرياضي، لويس كامبوس.

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وحسب ما أورده موقع “أر.أم.سي” الفرنسي، أمس الثلاثاء، قررت إدارة النادي الباريسي، استبعاد ميسي عن مباريات الفريق لمدة أسبوعين اثنين.

🚨 BREAKING ! Le PSG a pris la décision de suspendre Lionel Messi pour DEUX SEMAINES avec effet immédiat, pour sa virée en Arabie saoudite. (RMC Sport) pic.twitter.com/scGCJV2TfZ — Footballogue (@Footballogue) May 2, 2023

وكشفت مصادر الموقع إلى أن تصرف “البولغا” أحدث جدلاً كبيراً داخل النادي وهو ما جعل إدارة النادي تقرّ العقوبة، وخلال مدة العقوبة لا يمكن لميسي التدرب مع الفريق الأول أو خوض المباريات وطبعاً فإنه لن يحصل على أجر.

وتأتي معاقبة نادي العاصمة الفرنسية لميسي، بعد يوم من رحلته إلى السعودية، الإثنين، وتغيّبه عن حصة تدريبية لفريقه دون أن يحصل على موافقة المسؤولين في النادي، وفي مقدمتهم المدرب غالتييه، ليطرح الملف بقوة في مختلف وسائل الإعلام في فرنسا، خاصة وأن الأرجنتيني سافر في الأسبوع الماضي إلى برشلونة.

French media & some anti-Messi psg fan accounts crying over an extra training session like it would change a thing about the way the PSG team play. The team trains every week and still end up loosing and playing haramball. It’s deeper than just training sessions. #PSG🔴🔵 pic.twitter.com/nU1w2X6kCB — PSG Chief (@psg_chief) May 2, 2023

ويرى مراقبون للشأن الرياضي الفرنسي، وميسي بشكل خاص، أن تصرفه الأخير، بسفره دون موافقة إدارة فريقه وكذلك بعض التصرفات التي قام بها في المباريات السابقة مثل عدم التوجه لتحية الجماهير، تؤكد أنه قد يكون اتخذ قراره بالرحيل عن نادي العاصمة.

خاصة وأن علاقته بالجماهير كانت متوترة، في وقت يتمتع فيه بدعم من جماهير برشلونة الإسباني التي ما زلت ترغب في مشاهدته مجدداً مع الفريق.

Lionel Messi at PSG: 0 Best Player Award

0 Top Scorer Award

0 Hattricks

0 UCL KO Goals

0 French Cup Goals

0 French Cup Trophy

0 Champions League

2 weeks Suspended by PSG

Booed by his own fans both seasons How is this fraud your Goat?? pic.twitter.com/bsexnlrdwL — Enzo's SchoolSon💙 (@LowkeyMelky) May 3, 2023

ميسي، الذي طردته إدارة جوسيب ماريا بارتوميو صيف 2021 من برشلونة، أكد في مناسبات كثيرة أنه ورغم كل “الإهانات” التي تعرض لها من الإدارة المذكورة، يريد العودة لحضن الكامب نو.