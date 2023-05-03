شاكيرا تدخل في مشادة عنيفة مع بيكيه وشقيقها يتدخل لحمايتها.. حقيقة ما حدث في ميامي (شاهد)

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وطن- كشفت صحف إسبانية عن تورط جيرارد بيكيه، لاعب نادي برشلونة الإسباني السابق، والمطربة الكولومبية شاكيرا، في جدال محتدم تحول على لاحقاً إلى مشادة عنيفة، خلال تواجدهما في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث كان بيكيه في زيارة لرؤية طفليه “ساشا وميلانو”.

شقيق شاكيرا يتدخل بعد مشادة بينها وبيكيه

وذكرت تقارير إسبانية، أن جيرارد بيكيه، قد وصل مؤخرًا إلى ميامي للقاء طفليه “ساشا وميلانو” بعد أن سافرت شاكيرا إلى الولايات المتحدة، عقب قرارها الابتعاد عن برشلونة.

ولدى وصوله إلى مطار ميامي الدولي، استقبل حشد من الصحفيين أسطورة نادي برشلونة، وضايقوه بأسئلة حول علاقته بـالمغنية الكولومبية.

El exfutbolista Gerard Piqué y ex pareja de Shakira, fue captado en cámara en un restaurante en South Beach junto a sus hijos. Piqué viajó a Miami la semana pasada para ver a sus hijos que viven ahora con su madre en la ciudad del sol.#pique #futbolista #shakira pic.twitter.com/zsy9if4xfs — Rincón Informativo RD (@rinconinformatv) May 1, 2023

ومع وصوله إلى ميامي، على حد قول الصحفية الإسبانية “فيرونيكا باستوس” في البرنامج التلفزيوني “La Mesa Caliente” دخلت شاكيرا في مشادة مع بيكيه.

وأدعت الصحفية المذكورة أن هذه المشادة تطورت نحو العنف، على حد قولها، واضطر “تونينو مبارك” شقيق شاكيرا، للتدخل من أجل الدفاع عن أخته.

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وأضافت باستوس، نقلا عن صحيفة “ماركا” الإسبانية : “حسب التقارير كان على الشرطة التدخل لوقف المشاجرة، ولكن يجب أن نُوضح أنه لا يوجد تقرير للشرطة ولا تقرير رسمي عام عن هذه الحادثة”.

حقيقة دخول بيكيه في مشاجرة مع شقيق شاكيرا

كشف “جي أوردي مارتن” ، المراسل والمصور الشهير المهتم بمتابعة كواليس وتفاصيل حياة النجوم (باباراتزي)، عن حقيقة الشائعات التي زعمت أن جيرارد بيكيه وشقيق شاكيرا، “تونينو مبارك”، قد دخلا في مشاجرة عنيفة بسبب الانفصال المثير للجدل للزوجين.

وكانت قد راجت تقارير تفيد بحدوث مواجهة بين الرجلين، لكن جوردي مارتن – الذي استطاع كشف العديد من التفاصيل الحصرية الرئيسية حول انفصال شاكيرا وبيكيه – نفى أن يكون لتلك التقارير أي استنادات في الواقع، مشيرا لعدم صحتها.

وكتب مارتن، وهو واحد من أشهر شخصيات الباباراتزي حول العالم، عبر حسابه على تويتر “من الخطأ القاطع أن جيرارد بيكيه قد خاص مضاربة مع تونينو، شقيق شاكيرا، في ميامي”.

Es rotundamente falso que @3gerardpique haya llegado a las manos con Tonino el hermano de @shakira en Miami — Jordi Martin (@jmpaparazzo) May 3, 2023

هذا وكانت رحلة لاعب كرة القدم الإسباني، بيكيه، قصيرة إلى ميامي حيث لم يتمكن من رؤية أطفاله إلا لمدة خمسة أيام، في الوقت الذي كان يعتقد أنه من المفترض أن يقضي معهم 10 أيام في الشهر.

أراد بيكيه، حسب صحيفة ماركا الإسبانية، رؤيتهم في الفترة من 26 أبريل / نيسان إلى 6 مايو / أيار، لكن قيل له إنه لا يمكنه البقاء معهم، إلا حتى يوم 30 أبريل / نيسان.

ويشار أن شاكيرا و بيكيه قد انفصلا في الرابع من يونيو/حزيران الماضي، وأعلنت انتهاء علاقتهما بسبب نشوب بعض الأزمات بينهما، حيث استمرت علاقة الثنائي 12 عامًا، ولديهما طفلان هما ميلان المولود في 22 يناير 2013، وساشا المولود في 29 يناير 2015.