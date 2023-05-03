سميح ساويرس أشعل الفتيل.. هل صدر “الضوء الأخضر” للإطاحة بالسيسي؟

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وطن- شن الصحفي والكاتب المصري المحسوب على النظام مصطفى بكري، هجوما عنيفا على مواطنه رجل الأعمال الشهير سميح ساويرس، بعد تصريحات الأخير التي كشف فيها حقيقة الوضع الاقتصادي المنهار في مصر وعدم وجود مناخ مناسب للاستثمار في الدولة، التصريحات التي أربكت نظام السيسي وأزعجته بشدة.

وكان سميح ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم القابضة للتنمية، قد صرح في لقاء خاص لقناة “العربية” السعودية، الثلاثاء، بأنه لا يرغب في بدء مشاريع جديدة في مصر، وأنه شرع بالفعل في مفاوضات للاستثمار في السعودية، مرجعا سبب ذلك لتأزم وضع الاقتصاد المصري بشكل كبير.

مصطفي بكري يهاجم سميح ساويرس

ويبدو أن تصريحات “ساويرس” عن وضع الاقتصاد المصري قد أغضبت نظام السيسي، فأطلق أذرعه الإعلامية لشيطنته.

وفي هجوم كبير على رجل الأعمال المصري، قال مصطفى بكري في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر:”سؤالي فقط للمهندس سميح: لقد كان نصيبك من المشاركة في المشروعات القومية الكبري في مصر 75 مليار جنيه في سبع سنوات.. هذا لشركة واحدة فما بالك بحوالي 4 آلاف شركة قطاع خاص تشارك في هذه المشروعات التي تشرف عليها القوات المسلحة ويعمل فيها 5 مليون عامل مصري.”

المهندس سميح ساويرس أدلي بتصريحات لقناة العربيه شكك فيها في جدوي أن يكون للقطاع الخاص دور في مصر وقال أنه يتفاوض حاليا في الإستثمار خارج البلاد . سؤالي فقط للمهندس سميح : لقد كان نصيبك من المشاركه في المشروعات القوميه الكبري في مصر ٧٥ مليار جنيه في سبع سنوات . هذا لشركه واحده فما… — مصطفى بكري (@BakryMP) May 3, 2023

وتابع مهاجما سميح ساويرس ومبررا لفشل السيسي وسياساته الفردية: “أنت تعلم أن هذا الأمر فرضته ظروف بعينها بعد الانهيارات الكبري التي شهدتها البلاد بسبب الفوضى التي عمت مصر بعد أحداث ثورة 25 يناير، وسيادتك تدرك أيضا أن الدولة فتحت الباب واسعا الآن أمام القطاع الخاص ليعود إلى ممارسة دوره المنوط به والهام والضروري.”

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وأضاف موجها حديثه لساويرس بالقول: “كنت أتمنى منك أن تترفع عن لغة الإثارة في وقت تواجه فيه البلاد تحديات خطيره، ولكن للأسف. لقد حققتم مليارات الدولارات في مصر، ولكن يبدو أن نكران الجميل أصبح سمه هذه الأيام.”

واختتم مصطفى بكري تغريدته بالقول:”ثق يا سيد سميح أن مصر سوف تتعافي من أزمتها وتتجاوز كل محاولات إفشالها بفضل أبنائها المخلصين الذين يعشقون الوطن أكثر من عشقهم للمال.. بقي لي سؤال هام: لديكم آل ساويرس ثروة تقترب من 10 مليار دولار، هل تستطيع أن تقول لي كم مليار منها في مصر؟.. للأسف ولا مليار!.”

نجيب ساويرس يدخل على الخط

من جانبه رد رجل الأعمال الشهير نجيب ساويرس، على هجوم “بكري” ضد أخيه سميح.

وفي تغريدة شديدة اللهجة بثها عبر حسابه الرسمي بتويتر ورصدتها (وطن)، قال ساويرس مهاجما بكري الذي اتهمه صراحة بتملق النظام ومنافقته:”صراحة لازم يدورا علي وجه جديد .. ده اتهرى و اتحرق من التعر…. حتى أسألوا اخوه.”

صراحة لازم يدورا علي وجه جديد .. ده اتهرى و اتحرق من التعر…. حتى أسألوا اخوه … https://t.co/oqgQaU8rpK — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) May 3, 2023

كما هاجم العديد من النشطاء مصطفى بكري، بعد تغريدته ضد سميح ساويرس.

وكتب “سيف الإسلام”، رجل أعمال مصري ورئيس مجلس إدارة “مجموعة سيف الإسلام العقارية”: “للأسف المهندس سميح كلامه صح”.

فيما دون محمد خضير:”حضرتك انا من ضمن اصحاب شركات القطاع الخاص وبقولك ان موظفين الدوله غير محترمين قرارات رئيس الوزراء ولا قرارات الدولة.. وكل تصرفاتهم فيها تعنت وغير مدركين مصلحة البلد ولا مصلحة الشعب المصري.”

وغرد “جورج“: “استمر يا بكري في التعريض وقلب الحقائق لغايه لما تجيب درفها.. انت راجل بتاكل علي كل الموائد من حسني وجمال مرورا بالاخوان وبعدين النظام الحالي.”

استمر يا بكري في التعريض وقلب الحقائق لغايه لما تجيب درفها انت راجل بتاكل علي كل الموائد من حسني وجمال مرورا بالاخوان وبعدبن النظام الحالي. — Gorg (@esteve_george) May 3, 2023

وسم باسم “سميح ساويرس” يتصدر في مصر

ولاقت تصريحات سميح ساويرس تفاعلا واسعا من قبل المصريين على مواقع التواصل، الذين رأوا أن ما قاله هو أمر واقع فعلا وأن مصر تمر بأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها بسبب سياسات النظام الحالي الفاشلة، التي أدخلت الدولة في نفق مظلم.

وتصدر وسم باسم رجل الأعمال الشهير، قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر مصر وسط إشادات بشجاعته وجرأته.

وكتب مغرد باسم “ماجد عبيدو” في هذا السياق:”كل التقدير والاحترام لـ سميح ساويرس لقوله الحقيقة ولم يتملق مثل الكثيرين.”

فيما غرد أحمد ميكاف:”أنا كمستثمر اتخضيت من هذا التدهور في القطاع الخاص.. تصريحات سميح ساويرس عن أسباب توقف استثماراته في مصر مسببة ضجة.

وأضاف:”الحلفاء وأبناء البلد والصناديق الخليجية وصندوق النقد الدولي كلهم يقولون فيه خلل.. إلا المحلل المصري عاجز عن الاستيعاب ويقول مؤامرة.”

"أنا كمستثمر اتخضيت من هذا التدهور في القطاع الخاص"

تصريحات #سميح_ساويرس عن أسباب توقف استثماراته في مصر…مسببة ضجة

"الحلفاء وأبناء البلد والصناديق الخليجية وصندوق النقد الدولي كلهم يقولون فيه خلل…إلا المحلل المصري عاجز عن الاستيعاب ويقول مؤامرة"

= pic.twitter.com/LoGZb7Si7u — أحمد ميكافـ.. ﮼١٧٢٧م (@KsaBankr) May 3, 2023

ويرى البعض أن جرأة “آل ساويرس” مؤخرا ضد النظام المصري وانتقاد سياساته علانية، فضلا عن تخلي دول الخليج المفاجئ عن عبد الفتاح السيسي، قد يكون بمثابة (ضوء أخضر) من أمريكا للإطاحة بالسيسي، لعدم تمكنه من السيطرة على الأمور وخشية حدوث انفجار ثوري جديد داخل الدولة.

فيديو تصريحات سميح ساويرس للعربية

جدير بالذكر أن تصريحات “ساويرس” التي أحدثت كل هذه الضجة، جاءت في مقابلة أجراها على قناة العربية السعودية، حيث سُئل إن كان توقف عن الاستثمار في مصر خلال الفترة الحالية أو الدخول بمشروعات جديدة في ظل ضبابية سعر صرف الدولار، فأجاب: “اه طبعا، ازاي اعرف إذا كان المشروع هذا سيكسب أو يخسر؟ أنا النهاردة لازم أعرف راسي من رجلي عشان اشتغل.”

وتابع رجل الأعمال المصري:”أحسب على أي سعر؟ السعر الدولي وهو 42 ولا سعر السوق السوداء في مصر بـ36 ولا السعر الرسمي بـ31؟ هذه بحد ذاتها قاتلة لأي توقع من ناحية ربحية أو من ناحية جدوى وبالتالي كل الناس منتظرة.”

كلام لم تسمعه من #سميح_ساويرس من قبل:

📌 "آه طبعا"ً توقفت عن الاستثمار في مصر.. لهذا السبب!

📌 #السعودية تشهد ثورة استثمارية.. وهنشوف فيها "كذا دبي"

📌 هذا هو الفرق بين الأزمة عندنا والأزمة في تركيا#الأسواق_العربية pic.twitter.com/lNqgkMPGTs — الأسواق العربية (@AlArabiya_Bn) May 2, 2023

كما كشف سميح ساويرس عن قيامه حاليا بدراسات جدوى للاستثمار في السعودية كبديل لمصر، وقال:”كل حاجة في السعودية أصبحت محدّثة وهم بعد كم سنة حيبقوا أكبر مكان يحصل فيه استثمار وحنشوف بدل دبي وحدة الي هي عملت طفرة غير طبيعية في تاريخ الأمة العربية كلها، حنشوف في السعودية كذا دبي وكذا منطقة فيهم نفس الأنشطة المبهرة.”

أزمة اقتصادية عميقة في مصر والضبابية تسود المشهد

تصريحات سميح ساويرس اعتبرها خبراء اقتصاد مؤشرا على تدهور المناخ الاقتصادي والاستثماري في مصر، في حين رآى آخرن أنها جاءت في وقت عصيب بالنسبة للاقتصاد المصري، وقد تضر بمساعي الحكومة لجذب المستثمرين إلى البلاد.

وقالوا إن حديث ساويرس هذا لا يعبر إلا عن الأزمة الاقتصادية العميقة التي تعاني منها مصر حاليا، والتي يرى أنها “أزمة إدارة قبل أن تكون أزمة اقتصاد أو حتى تصريحات”.

ولفت محللون إلى أن استمرار الضبابية في مصر بشأن أمور أساسية ومؤثرة في الاقتصاد لا يعني سوى دفع المستثمرين للخارج.

جدير بالذكر أن النقص الحاد في الدولار أدى إلى تقليل الواردات وتراكم البضائع في الموانئ، ما كان له تأثير سلبي في الصناعة المحلية، التي لا تبذل الحكومة أي جهد في دعمها وتحفيزها.

وكان تقرير لوكالة “رويترز“، قد ذكر في أبريل الماضي، أن قيمة الجنيه المصري انخفضت بنحو 50 % مقابل الدولار، منذ مارس 2022.

كما بلغ معدل الفقر نحو 30 في المئة من السكان قبل جائحة كوفيد-19، وتشير التقديرات إلى أن 60 في المئة من سكان مصر البالغ تعدادهم 104 ملايين نسمة تحت خط الفقر أو بالقرب منه.