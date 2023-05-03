الأربعاء, مايو 3, 2023
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حياتنا

سعوديون يتّهمون جورجينا بعدم احترام مشاعرهم بعد نشرها هذه الصورة!

جورجينا رودريغز نشرت صورة على حسابها افي انستغرام، ظهرت فيها وهي ترتدي قلادة "الصليب"، وأرفقت صورتها بتعليق: "الله يحفظ من يثق به".

كتب أنس السالم
جورجينا في السعودية watanserb.com
جورجينا في السعودية
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وطن – نشرت عارضة الأزياء جورجينا رودريغز، صورةً، أثارت جدلاً بين متابيعها العرب والمسلمين، وسط تفسيراتٍ من قبلهم لمغزاها، خاصةً وأنّها تعيش في المملكة العربية السعودية منذ انتقال شريكها كريستيانو رونالدو إلى صفوف نادي النصر السعودي .

جورجينـا رودريغز نشرت صورة على حسابها افي انستغرام، ظهرت فيها وهي ترتدي قلادة “الصليب”، وأرفقت صورتها بتعليق: “الله يحفظ من يثق به”.

 

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A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio)

متابعو جورجينا فسّروا مقصدها في التعليق المرفق على الصورة التي نشرتها بأنها تقصد “المسيح” -الذي يعتقد به المسيحيون-، وهو قعلّق عليه متابعون عرب ومسلمون، فقال أحدهم: “نحن المسلمون نؤمن بالله سبحانه وتعالى رب السماوات والارض ولكن نحترم الديانات الاخرى ولا نسمح لاحد ان يهين ديننا”.

بينما كتب آخر: “يه تقصد أن تقول للمسلمين: انا مسيحية ومن لا يعجبه لا يتابعني”. فيما علق متابع:”جـورجينا، احترمي السعودية، البلد المسلم، فأنتٍ تدخلين صليبًا ممنوعًا في السعودية”.كما قال

وكتب متابع: “الله واحد والإسلام هو الدين الوحيد”. وعلق آخر: “الصليب هذا دليل الميسيحية. ولكن يجب عليها ان تحترم مشاعر الآخريت لأنها في السعودية”.

وجاء في رأي آخر: “الصليب ليس الله .. الله واحد صدقيني”.

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جورجينا تغضب السعوديين بصورها بحمالة الصدر!

قبل أيام، أغضبت جورجينا رودريغز السعوديين بعدما أطلت في ألبوم صور جديد، نشرته عبر حسابها في انستغرام، ضمن جلسة تصوير لمنتجات علامة “ألو يوغا Alo Yoga“.

جورجينا بحمالة صدر في السعودية
جورجينا بحمالة صدر في السعودية

و”ألو يوغا” علامة تجارية أمريكية معروفة عالمياً كإحدى أفضل العلامات التجارية في مجال اليوغا واللياقة البدنية.

وظهرت جورجينا ترتدي حمالة صدر، وبنطال أبيض ضيّق.

تلك الصور عرّضت رودريغز لهجوم من قِبَل بعض المتابعين، وخاصةً السعوديين. وكتب لها أحدهم: “كان لازم تتحرم الدولة التي تعيش فيها . استغفر الله”. بينما قال متابع آخر: “لا يا جورجينا انتي في مملكة .. وش الحركات ذي؟”. ووافقَه الرأي آخر في تعليقه: “طيب احترمي الدولة وشعبها”.

يأتي ذلك في وقت ذكرت فيه تقارير إعلامية، أن علاقة كريستيانو رونالدو وجورجينا تمرّ بأزمة، لكن سرعان ما نفاها “ألدون” بعدما نشر صورة ظهر فيها وهو يقبل جورجينا بطريقة حميمة.

جورجينا تقبل رونالدو
جورجينا تقبل رونالدو

 

المصدروطن - رصد مواقع التواصل
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

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