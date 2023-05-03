سعوديون يتّهمون جورجينا بعدم احترام مشاعرهم بعد نشرها هذه الصورة!

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وطن – نشرت عارضة الأزياء جورجينا رودريغز، صورةً، أثارت جدلاً بين متابيعها العرب والمسلمين، وسط تفسيراتٍ من قبلهم لمغزاها، خاصةً وأنّها تعيش في المملكة العربية السعودية منذ انتقال شريكها كريستيانو رونالدو إلى صفوف نادي النصر السعودي .

جورجينـا رودريغز نشرت صورة على حسابها افي انستغرام، ظهرت فيها وهي ترتدي قلادة “الصليب”، وأرفقت صورتها بتعليق: “الله يحفظ من يثق به”.

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متابعو جورجينا فسّروا مقصدها في التعليق المرفق على الصورة التي نشرتها بأنها تقصد “المسيح” -الذي يعتقد به المسيحيون-، وهو قعلّق عليه متابعون عرب ومسلمون، فقال أحدهم: “نحن المسلمون نؤمن بالله سبحانه وتعالى رب السماوات والارض ولكن نحترم الديانات الاخرى ولا نسمح لاحد ان يهين ديننا”.

بينما كتب آخر: “يه تقصد أن تقول للمسلمين: انا مسيحية ومن لا يعجبه لا يتابعني”. فيما علق متابع:”جـورجينا، احترمي السعودية، البلد المسلم، فأنتٍ تدخلين صليبًا ممنوعًا في السعودية”.كما قال

وكتب متابع: “الله واحد والإسلام هو الدين الوحيد”. وعلق آخر: “الصليب هذا دليل الميسيحية. ولكن يجب عليها ان تحترم مشاعر الآخريت لأنها في السعودية”.

وجاء في رأي آخر: “الصليب ليس الله .. الله واحد صدقيني”.

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جورجينا تغضب السعوديين بصورها بحمالة الصدر!

قبل أيام، أغضبت جورجينا رودريغز السعوديين بعدما أطلت في ألبوم صور جديد، نشرته عبر حسابها في انستغرام، ضمن جلسة تصوير لمنتجات علامة “ألو يوغا Alo Yoga“.

و”ألو يوغا” علامة تجارية أمريكية معروفة عالمياً كإحدى أفضل العلامات التجارية في مجال اليوغا واللياقة البدنية.

وظهرت جورجينا ترتدي حمالة صدر، وبنطال أبيض ضيّق.

تلك الصور عرّضت رودريغز لهجوم من قِبَل بعض المتابعين، وخاصةً السعوديين. وكتب لها أحدهم: “كان لازم تتحرم الدولة التي تعيش فيها . استغفر الله”. بينما قال متابع آخر: “لا يا جورجينا انتي في مملكة .. وش الحركات ذي؟”. ووافقَه الرأي آخر في تعليقه: “طيب احترمي الدولة وشعبها”.

يأتي ذلك في وقت ذكرت فيه تقارير إعلامية، أن علاقة كريستيانو رونالدو وجورجينا تمرّ بأزمة، لكن سرعان ما نفاها “ألدون” بعدما نشر صورة ظهر فيها وهو يقبل جورجينا بطريقة حميمة.