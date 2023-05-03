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رسائل مبكية من زوجة الشهيد خضر عدنان والكشف عن كلماته الأخيرة

زوجة الأسير الشهيد قالت إن الشهادة هي أقصى ما تمناه الشيخ خضر وأن المضي إليها كان قراره منذ البداية

كتب خالد السعدي
زوجة خضر عدنان watanserb.com
السيدة رندة موسى زوجة الأسير الفلسطيني الشهيد خضر عدنان
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وطن – وجهت السيدة رندة موسى زوجة الأسير الفلسطيني الشهيد خضر عدنان الذي ارتقى أمس الثلاثاء، بعدما خاض إضرابا عن الطعام استمر 87 عاما.

وقالت السيدة رندة، في تصريحات لقناة الجزيرة، إن الشهادة هي أقصى ما تمناه الشيخ خضر، وأن المضي إليها كان قراره منذ البداية، وأضافت: “نحن كعائلته وأبنائه خسرناه، وهناك من خذل وتجابن ولم يفعل شيئا لنصرته في إضرابه الذي خاضه من أجل الحرية”.

وتابعت: “لدي 9 أطفال، ومن أصغرهم لأكبرهم لن نسامح أحدا كان بوسعه رفع الظلم عن الشيخ خضر ولم يفعل”، وأوضحت أنه رغم حالة الألم التي كان يعيشها الشيخ خضر في إضرابه وذوبان لحمه وشحمه، تُرك للسجانين يتلقفوه حتى نال الشهادة”.

وذكرت السيدة المكلومة: “يؤلمنا حقا عدم التحرك لنصرته وكأننا استبرأنا لأنفسنا أن يكون أبناؤنا داخل السجون ويظلوا رهن الاعتقال”.

وأشارت إلى الأسير الشهيد تدهورت حالته بشكل كبير وبوم الأحد الماضي، وهو ما دفعه لتوجيه رسالة قاسية، قال فيها “أنا أستشهد، أنا أموت”.

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استشهاد خضر عدنان.. حزن وإضراب

وأمس الثلاثاء، نعت مكبرات الصوت في مساجد بلدة عرابة وكل المناطق الفلسطينية الشيخ خضر عدنان، وسط حالة من الإضراب والحداد الواسعين في معظم أرجاء الضفة الغربية.

كما تقاطر أهالي بلدة عرابة ونشطاء من مناطق مختلفة إلى منزل الشيخ خضر معلنين مؤازرتهم عائلته التي خيّم الحزن عليها.

وكان نادي الأسير قد اتهم الاحتلال باغتيال عدنان (44 عاما) عن سبق إصرار، فيما تحدثت وسائل إعلام فلسطينية عن أن اختناقات بالغاز حدثت في صفوف الأسرى بعد توتر واستنفار في سجن عوفر.

وقرر وزير الأمن القومي بن غفير، رفع مستوى التأهب ​​في السجون وإغلاق الزنازين أمام حركة الأسرى، ووجه بإبلاغ الأسرى في السجون بأنهم إذا بدؤوا إضرابا عن الطعام، أو أعمال شغب؛ فسيتم التضييق عليهم.

في الغضون، طالب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إسرائيل بضمان إجراء تحقيق شامل في ملابسات وفاة خضر عدنان، وقال إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش يجدد دعوته إسرائيل لوقف ممارسة الاحتجاز الإداري.

تصعيد عسكري

وأعقب استشهاد عدنان، سلسلة من القصف المتبادل بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال، أوقفتها هدنة دخلت حيز التنفيذ فجر اليوم الأربعاء، جرى التوصل إليها برعاية مصرية وقطرية وأممية.

وقال مصدر في المقاومة الفلسطينية إن وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي دخل حيّز التنفيذ فجر اليوم الأربعاء.

وأضاف المصدر أن الاتفاق سيكون متزامنا ومشروطا بالتزام الطرفين، موضحا أنه كان نتيجة دخول أطراف عدة على خط الوساطة لوقف التصعيد الإسرائيلي ضد القطاع، كما نقلت قناة “الجزيرة”.

المصدرالجزيرة + تويتر - رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.

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