دخان يتصاعد من الكرملين.. تفاصيل محاولة اغتيال بوتين في غرفته (فيديو)

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وطن- اتهمت روسيا، اليوم الأربعاء، أوكرانيا بمحاولة هجوم مسلح بطائرة مسيرة ليلا على الكرملين بهدف قتل الرئيس فلاديمير بوتين، حسب ما ذكر بيان مقتضب للمتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، نقلا عن وكالات أنباء روسية.

أوكرانيا تحاول اغتيال بوتين

وقال مسؤولون روس، إن بوتين لم يُصب بأذى ولم تقع أضرار مادية في مباني الكرملين، وفقًا لتقرير صادر عن وكالة الأنباء الروسية الحكومية “تاس”.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي الروسية، عمودًا من الدخان فوق الكرملين في موسكو.

🚩Clearest footage of the drone attack against the #Kremlin pic.twitter.com/4Gvztzq86r — Michael A. Horowitz (@michaelh992) May 3, 2023

تم نشر الفيديو في الساعات الأولى من صباح اليوم، الأربعاء، بعد التقاطه من قبل مجموعة من سكان الحي المقابل للكرملين عبر نهر موسفكا والتقطته وسائل الإعلام الروسية، وفقًا لتقرير نشرته “رويترز“.

هذا وأفاد الكرملين، حسب رويترز، بأن طائرتين بدون طيار استُخدمتا في الهجوم المزعوم على مقر إقامة بوتين في قلعة الكرملين، لكن الدفاعات الإلكترونية عطلتهما.

KREMLIN DRONE ATTACK – Russia says two Ukrainian drones attacked Kremlin overnight – Drones downed with no victims or material damage to the Kremlin – Moscow says it was a terrorist attack and attempt on Putin's life – Russia says it reserves right to respond when and how it… pic.twitter.com/loZA6c3Fvd — The Spectator Index (@spectatorindex) May 3, 2023

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“تهديد آخر من الكرملين” ، كما تقول المتحدثة باسم زيلينسكي

في أول تفاعل رسمي مع اتهامات الكرملين، علقت المتحدثة باسم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لوليا مندل، على مزاعم روسيا بمحاولة هجوم بطائرة بدون طيار على الكرملين.

وقالت مندل على تويتر: “تهديد آخر من الكرملين. في بداية الحرب قامت (روسيا) بعدة محاولات لاغتيال فولوديمير زيلينسكي والتزمت (أوكرانيا) الصمت حيال ذلك”.

Another threat from the Kremlin. At the beginning of the war, it made several attempts to assassinate Volodymyr Zelenskyy and kept silent about this. How much trust do we have in Russian information about alleged Ukrainian drone attacks on the Kremlin? After years of lies and… — Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) May 3, 2023

وتابعت: “ما مدى ثقتنا في المعلومات الروسية حول هجمات الطائرات بدون طيار الأوكرانية المزعومة على الكرملين؟ بعد سنوات من الأكاذيب والاستفزازات؟ ”

رئيس بلدية موسكو يحظر الطائرات المدنية بدون طيار في المدينة

تفاعلا مع محاولة الاغتيال التي تعرض بوتين، أعلن عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، إنه سيحظر استخدام الطائرات المدنية بدون طيار في المدينة، بعد عدة ضربات بطائرات مسيرة في روسيا ألقت السلطات باللوم فيها على أوكرانيا.

أعلن سوبيانين هذه الخطوة على Telegram قبل ستة أيام من عطلة يوم النصر في 9 مايو، وهو الاحتفال السنوي الشهير في البلاد الذي ستقيم خلاله روسيا عرضًا عسكريًا في الساحة الحمراء في موسكو لإحياء ذكرى هزيمة ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

وعلى صعيد آخر، قال رئيس مجموعة فاغنر الروسية إن الهجوم المضاد لأوكرانيا قد بدأ بالفعل، حيث تشهد قواته نشاطًا متزايدًا على طول خط المواجهة، خاصة في مدينة خيرسون التي شهدت اليوم الأربعاء تصعيدا ميدانيا غير مسبوق منذ فترة، من الجانبين.

زيلينسكي: أوكرانيا ستشن هجومًا “قريبًا” على روسيا

كشف الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي إن بلاده ستشن هجومًا مضادًا ضد القوات الروسية قريبًا وأنه متأكد من أن كييف ستزود بالطائرات الحربية الحديثة.

وفي حديثه في مؤتمر صحفي في فنلندا وهي أحدث عضو في الناتو، قال زيلنسكي أيضًا إن أحد أسباب قدومه إلى هلسنكي هو رغبة كييف في أن تصبح عضوًا في التحالف العسكري (الناتو).

وعلى غرار فنلندا، من المتوقع أن يُسافر زيلينسكي إلى برلين في 13 مايو/أيار ، حسبما ذكرت صحيفة تاجشبيجل الألمانية.

وفقًا لتقرير الصحيفة، سيستقبل المستشار الألماني أولاف شولتز الرئيس الأوكراني بمرتبة الشرف العسكرية في، 14 مايو، قبل أن يتوجه إلى آخن في وقت لاحق من ذات اليوم لاستلام جائزة شارلمان 2023.

تم إنشاء الجائزة في عام 1950 بعد الحرب العالمية الثانية وتمنح لأولئك الذين يتم أداء عملهم الاستثنائي في خدمة الوحدة الأوروبية.