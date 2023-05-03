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دخان يتصاعد من الكرملين.. تفاصيل محاولة اغتيال بوتين في غرفته (فيديو)

اتهمت موسكو، أوكرانيا بمحاولة هجوم مسلح على الكرملين عبر طائرة مسيرة، فجر اليوم الأربعاء، في محاولة لاغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

كتب فهمي الورغمي
محاولة اغتيال بوتين watanserb.com
محاولة اغتيال بوتين
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وطن- اتهمت روسيا، اليوم الأربعاء، أوكرانيا بمحاولة هجوم مسلح بطائرة مسيرة ليلا على الكرملين بهدف قتل الرئيس فلاديمير بوتين، حسب ما ذكر بيان مقتضب للمتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، نقلا عن وكالات أنباء روسية.

أوكرانيا تحاول اغتيال بوتين

وقال مسؤولون روس، إن بوتين لم يُصب بأذى ولم تقع أضرار مادية في مباني الكرملين، وفقًا لتقرير صادر عن وكالة الأنباء الروسية الحكومية “تاس”.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي الروسية، عمودًا من الدخان فوق الكرملين في موسكو.

تم نشر الفيديو في الساعات الأولى من صباح اليوم، الأربعاء، بعد التقاطه من قبل مجموعة من سكان الحي المقابل للكرملين عبر نهر موسفكا والتقطته وسائل الإعلام الروسية، وفقًا لتقرير نشرته “رويترز“.

هذا وأفاد الكرملين، حسب رويترز، بأن طائرتين بدون طيار استُخدمتا في الهجوم المزعوم على مقر إقامة بوتين في قلعة الكرملين، لكن الدفاعات الإلكترونية عطلتهما.

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فيديو متداول لـ"استهداف الكرملين".. وكييف تنفي محاولة اغتيال بوتين
فيديو متداول لـ”استهداف الكرملين”.. وكييف تنفي محاولة اغتيال بوتين

“تهديد آخر من الكرملين” ، كما تقول المتحدثة باسم زيلينسكي

في أول تفاعل رسمي مع اتهامات الكرملين، علقت المتحدثة باسم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لوليا مندل، على مزاعم روسيا بمحاولة هجوم بطائرة بدون طيار على الكرملين.

وقالت مندل على تويتر: “تهديد آخر من الكرملين. في بداية الحرب قامت (روسيا) بعدة محاولات لاغتيال فولوديمير زيلينسكي والتزمت (أوكرانيا) الصمت حيال ذلك”.

وتابعت: “ما مدى ثقتنا في المعلومات الروسية حول هجمات الطائرات بدون طيار الأوكرانية المزعومة على الكرملين؟ بعد سنوات من الأكاذيب والاستفزازات؟ ”

رئيس بلدية موسكو يحظر الطائرات المدنية بدون طيار في المدينة

تفاعلا مع محاولة الاغتيال التي تعرض بوتين، أعلن عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، إنه سيحظر استخدام الطائرات المدنية بدون طيار في المدينة، بعد عدة ضربات بطائرات مسيرة في روسيا ألقت السلطات باللوم فيها على أوكرانيا.

أعلن سوبيانين هذه الخطوة على Telegram قبل ستة أيام من عطلة يوم النصر في 9 مايو، وهو الاحتفال السنوي الشهير في البلاد الذي ستقيم خلاله روسيا عرضًا عسكريًا في الساحة الحمراء في موسكو لإحياء ذكرى هزيمة ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

وعلى صعيد آخر، قال رئيس مجموعة فاغنر الروسية إن الهجوم المضاد لأوكرانيا قد بدأ بالفعل، حيث تشهد قواته نشاطًا متزايدًا على طول خط المواجهة، خاصة في مدينة خيرسون التي شهدت اليوم الأربعاء تصعيدا ميدانيا غير مسبوق منذ فترة، من الجانبين.

الهجوم على الكرملين بطائرتين دون طيار "محاولة لاغتيال" بوتين
الهجوم على الكرملين بطائرتين دون طيار “محاولة لاغتيال” بوتين

زيلينسكي: أوكرانيا ستشن هجومًا “قريبًا” على روسيا

كشف الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي إن بلاده ستشن هجومًا مضادًا ضد القوات الروسية قريبًا وأنه متأكد من أن كييف ستزود بالطائرات الحربية الحديثة.

وفي حديثه في مؤتمر صحفي في فنلندا وهي أحدث عضو في الناتو، قال زيلنسكي أيضًا إن أحد أسباب قدومه إلى هلسنكي هو رغبة كييف في أن تصبح عضوًا في التحالف العسكري (الناتو).

وعلى غرار فنلندا، من المتوقع أن يُسافر زيلينسكي إلى برلين في 13 مايو/أيار ، حسبما ذكرت صحيفة تاجشبيجل الألمانية.

وفقًا لتقرير الصحيفة، سيستقبل المستشار الألماني أولاف شولتز الرئيس الأوكراني بمرتبة الشرف العسكرية في، 14 مايو، قبل أن يتوجه إلى آخن في وقت لاحق من ذات اليوم لاستلام جائزة شارلمان 2023.

تم إنشاء الجائزة في عام 1950 بعد الحرب العالمية الثانية وتمنح لأولئك الذين يتم أداء عملهم الاستثنائي في خدمة الوحدة الأوروبية.

المصدرتويتر، رويترز، صحيفة تاجشبيجل الألمانية، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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