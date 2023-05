دخان يتصاعد من الكرملين.. تفاصيل محاولة اغتيال بوتين في غرفته (فيديو)

- Advertisement -

وطن- اتهمت روسيا، اليوم الأربعاء، أوكرانيا بمحاولة هجوم مسلح بطائرة مسيرة ليلا على الكرملين بهدف قتل الرئيس فلاديمير بوتين، حسب ما ذكر بيان مقتضب للمتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، نقلا عن وكالات أنباء روسية.

وقال مسؤولون روس، إن بوتين لم يُصب بأذى ولم تقع أضرار مادية في مباني الكرملين، وفقًا لتقرير صادر عن وكالة الأنباء الروسية الحكومية “تاس”.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي الروسية، عمودًا من الدخان فوق الكرملين في موسكو.

تم نشر الفيديو في الساعات الأولى من صباح اليوم، الأربعاء، بعد التقاطه من قبل مجموعة من سكان الحي المقابل للكرملين عبر نهر موسفكا والتقطته وسائل الإعلام الروسية، وفقًا لتقرير نشرته “رويترز“.

هذا وأفاد الكرملين، حسب رويترز، بأن طائرتين بدون طيار استُخدمتا في الهجوم المزعوم على مقر إقامة بوتين في قلعة الكرملين، لكن الدفاعات الإلكترونية عطلتهما.

في أول تفاعل رسمي مع اتهامات الكرملين، علقت المتحدثة باسم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لوليا مندل، على مزاعم روسيا بمحاولة هجوم بطائرة بدون طيار على الكرملين.

وقالت مندل على تويتر: “تهديد آخر من الكرملين. في بداية الحرب قامت (روسيا) بعدة محاولات لاغتيال فولوديمير زيلينسكي والتزمت (أوكرانيا) الصمت حيال ذلك”.

Another threat from the Kremlin. At the beginning of the war, it made several attempts to assassinate Volodymyr Zelenskyy and kept silent about this. How much trust do we have in Russian information about alleged Ukrainian drone attacks on the Kremlin? After years of lies and…

— Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) May 3, 2023