تفاصيل عقوبة ميسي بقرار من باريس سان جيرمان لزيارته السعودية

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وطن- أفادت وسائل الإعلام الفرنسية، عن توقيع باريس سان جيرمان عقوبة على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي صاحب ال35 عاماً، بسبب زيارته السعودية بدون إذن النادي الباريسي برفقة عائلته.

وقالت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، بأن باريس سان جيرمان يبحث توقيع عقوبة ضد ميسي. بسبب سفره إلى السعودية بدون إذن النادي في هذا الأمر.

عقوبة ميسي بقرار من باريس سان جيرمان

وأردفت الصحيفة الفرنسية، ” باريس سيخصم راتب أسبوعين من ميسي، إلى جانب إيقافه عن المشاركة في المباريات والتدريبات مع الفريق الباريسي. بنفس المدة، كعقوبة على سفره بدون إذن النادي إلى السعودية”.

ويقضي لاعب باريس سان جيرمان ميسي عطلته السياحية برفقة زوجته وأولاده في المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي.

عاجل – L’Équipe: باريس سان جيرمان يقرر إيقاف ليونيل ميسي لمدة أسبوعين وذلك بسبب غيابه عن التدريبات. pic.twitter.com/JXckkAM2b3 — Gorgeous (@gorgeous4ew) May 2, 2023

كما وتعد الزيارة الثانية للبرغوث ميسي في غضون أشهر قليلة إلى دولة السعودية، بعد تعيينه سفيراً للسياحة من قبل المملكة العربية السعودية في وقت سابق.

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عقد ميسي مع باريس

وزار الأرجنتيني ميسي برفقة عائلته الأسبوع الماضي مدينة برشلونة ، والتقى العديد من أصدقائه القدامى في الفريق الكتالوني وهم جوردي ألبا وسيرخيو بوسكيتس. وفق ما ذكرته التقارير الصحفية الإسبانية.

كما وينتهي عقد بطل كأس العالم للنسخة الماضية 2022، ليونيل ميسي مع نادي باريس سان جيرمان في شهر يونيو/ حزيران المقبل هذا الصيف. في ظل الحديث عن مفاوضات مع إدارة النادي لتجديد عقده لموسم إضافي آخر.

ويسعى نادي برشلونة رغم صعوبة تلك الصفقة في ظل عدم توصله لاتفاق. بعد مع رابطة الليغا الإسبانية بشأن تسجيل لاعبين جدد في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي، حيث أن الأخير ما زال يفرض على إدارة البلوغرانا تخفيض رواتب اللاعبين بقيمة 200 مليون يورو لفعل ذلك.

والجدير بالذكر، بأن فريق باريس سان جيرمان يتصدر جدول ترتيب الدوري الفرنسي. برصيد 75 نقطة، كما وبفارق 5 نقاط عن الوصيف أولمبيك مارسيليا برصيد 70 نقطة لهذا الموسم.