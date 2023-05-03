الأربعاء, مايو 3, 2023
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رياضة

تفاصيل عقوبة ميسي بقرار من باريس سان جيرمان لزيارته السعودية

باريس سيعاقب ميسي بخصومات من راتبه وإيقاف عن المباريات والتدريبات مع الفريق لمدة أسبوعين

كتب فارس أبو شيحة
عقوبة ميسي watanserb.com
عقوبة ميسي
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وطن- أفادت وسائل الإعلام الفرنسية، عن توقيع باريس سان جيرمان عقوبة على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي صاحب ال35 عاماً، بسبب زيارته السعودية بدون إذن النادي الباريسي برفقة عائلته.

وقالت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، بأن باريس سان جيرمان يبحث توقيع عقوبة ضد ميسي. بسبب سفره إلى السعودية بدون إذن النادي في هذا الأمر.

عقوبة ميسي بقرار من باريس سان جيرمان

وأردفت الصحيفة الفرنسية، ” باريس سيخصم راتب أسبوعين من ميسي، إلى جانب إيقافه عن المشاركة في المباريات والتدريبات مع الفريق الباريسي. بنفس المدة، كعقوبة على سفره بدون إذن النادي إلى السعودية”.

ويقضي لاعب باريس سان جيرمان ميسي عطلته السياحية برفقة زوجته وأولاده في المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي.

كما وتعد الزيارة الثانية للبرغوث ميسي في غضون أشهر قليلة إلى دولة السعودية، بعد تعيينه سفيراً للسياحة من قبل المملكة العربية السعودية في وقت سابق.

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ميسي في السعودية
ميسي في السعودية

عقد ميسي مع باريس

وزار الأرجنتيني ميسي برفقة عائلته الأسبوع الماضي مدينة برشلونة ، والتقى العديد من أصدقائه القدامى في الفريق الكتالوني وهم جوردي ألبا وسيرخيو بوسكيتس. وفق ما ذكرته التقارير الصحفية الإسبانية.

كما وينتهي عقد بطل كأس العالم للنسخة الماضية 2022، ليونيل ميسي مع نادي باريس سان جيرمان في شهر يونيو/ حزيران المقبل هذا الصيف. في ظل الحديث عن مفاوضات مع إدارة النادي لتجديد عقده لموسم إضافي آخر.

عقوبة ليونيل ميسي
عقوبة ليونيل ميسي

ويسعى نادي برشلونة رغم صعوبة تلك الصفقة في ظل عدم توصله لاتفاق. بعد مع رابطة الليغا الإسبانية بشأن تسجيل لاعبين جدد في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي، حيث أن الأخير ما زال يفرض على إدارة البلوغرانا تخفيض رواتب اللاعبين بقيمة 200 مليون يورو لفعل ذلك.

ميسي وزوجته في السعودية
ميسي وزوجته في السعودية

والجدير بالذكر، بأن فريق باريس سان جيرمان يتصدر جدول ترتيب الدوري الفرنسي. برصيد 75 نقطة، كما وبفارق 5 نقاط عن الوصيف أولمبيك مارسيليا برصيد 70 نقطة لهذا الموسم.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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