تفاصيل ضربة ثانية تلقتها السعودية في الحرب السودانية وتنديد واسع

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وطن – أعلنت السلطات السعودية، تفاصيل الاعتداء على مبنى الملحقية الثقافية في ظل الاشتباكات المسلحة الجارية بين قوات الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع التي يتزعمها محمد حمدان دقلو “حميدتي”.

وقال بيان لوزارة الخارجية السعودية، إن مجموعة مسلحة قامت بتخريب الأجهزة والكاميرات والاستيلاء على بعض ممتلكات الملحقية، وعطّلت أنظمة وخوادم الملحقية.

وأعربت الوزارة، عن استنكار المملكة بأشد العبارات اقتحام مبنى الملحقية الثقافية في الخرطوم، ودعت إلى احترام حرمة البعثات الدبلوماسية ومعاقبة الجناة.

وجددت دعوة المملكة إلى وقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للدبلوماسيين والمقيمين وللمدنيين السودانيين.

#بيان بشأن تعرُّض مبنى الملحقية الثقافية السعودية في جمهورية #السودان إلى اقتحام من قبل مجموعة مسلحة pic.twitter.com/UgqPGvbn58 — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) May 2, 2023

البرلمان العربي يدين الاعتداء

في السياق، أدان عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي اقتحام مبنى الملحقية الثقافية السعودية في السودان من قبل مجموعة مسلحة قامت بتخريب محتويات الملحقية والاستيلاء على بعض ممتلكاتها.

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ودعا العسومي إلى احترام حرمة البعثات الدبلوماسية وملاحقة الجناة ومعاقبتهم وتوفير التأمين الكامل للبعثات الدبلوماسية الموجودة في السودان والتي تقوم بدورها في ظل ظروف بالغة الصعوبة.

وجدد رئيس البرلمان العربي مطالبته بالوقف الفوري لإطلاق النار في السودان والعودة إلي المسار السياسي لحل الأزمة الراهنة.

كما أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، اقتحام مبنى الملحقية الثقافية للمملكة العربية السعودية، في العاصمة السودانية الخرطوم.

وشددت الأمانة العامة على ضرورة إنهاء العنف واحترام حرمة المباني الدبلوماسية وتوفير الحماية اللازمة للدبلوماسيين.

ضربة سابقة تلقتها السعودية

وهذه الضربة الموجهة للسعودية ليست الأولى منذ اندلاع الحرب في السودان في منتصف أبريل الماضي، فيوم بدء المواجهات تعرضت طائرة تابعة للخطوط السعودية لهجوم.

بيان حول الحادث الذي تعرضت له طائرة #الخطوط_السعودية في مطار الخرطوم. pic.twitter.com/kgGj282Ko6 — المركز الإعلامي | الخطوط السعودية (@svmedia_center) April 15, 2023

وقالت الخطوط السعودية، في بيان، إن طائرتها من طراز إيرباص A330 بالرحلة رقم SV458 قد تعرضت لحادث في مطار الخرطوم الدولي، موضحة أن الحادث وقع قبل إقلاعها متجهة إلى الرياض في تمام الساعة 7:30 بالتوقيت العالمي من صباح السبت 15 أبريل.

وأضافت أن فريق الطوارئ لدى السعودية استجاب على الفور، وتم تعليق جميع الرحلات من وإلى السودان حتى إشعار آخر.

https://twitter.com/dabbas60/status/1647243850086334464?s=20

حصيلة القتل في السودان

وأسفرت المعارك المندلعة في السودان، عن مقتل 500 شخص على الأقل وجرح الآلاف، لكن عدد الضحايا قد يكون أكثر من ذلك بكثير نتيجة القتال المستمر.

فيما نزح الآلاف من الخرطوم والمناطق المحيطة بها إلى ولايات أخرى أكثر أمناً، وسط شح المواد الغذائية، ومياه الشرب، وانقطاع الكهرباء، وارتفاع أسعار الوقود.