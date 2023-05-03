تشكيلة مانشستر يونايتد ضد برايتون والتوقيت في الدوري الإنجليزي الممتاز

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وطن- يلتقي فريق مانشستر يونايتد أمام برايتون، الخميس، لحساب منافسات الجولة ال28 المؤجلة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويستضيف ملعب (فالمر)، مباراة مانشستر يونايتد ضد برايتون، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية وفلسطين ودول الخليج العربي.

توقيت مباراة مانشستر يونايتد ضد برايتون

كما وستكون المباراة بتوقيت مصر عند الساعة التاسعة مساءً، ولكن بتوقيت الإمارات وعمان، فستكون المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

Happy birthday, Steve McClaren! 🎈 Thank you for everything you to do help our club ❤️#MUFC pic.twitter.com/kiRim19xlG — Manchester United (@ManUtd) May 3, 2023

أما بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس شمال أفريقيا، فستكون عند الساعة الثامنة مساءً.

معلق مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون

ومن المقرر أن يُعلق على مجريات أحداث مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون، عبر شبكة قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق المصري علي محمد علي.

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كما وستنقل المباراة على قناة (bein sport HD 1)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 11013. ومعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

تشكيلة مانشستر يونايتد ضد برايتون

وسيدخل المدرب الهولندي إريك تين هاج، بتشكيلة أساسية متوقعة أمام منافسه برايتون، في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، كما يلي:

حراسة المرمى: دي خيا.

دفاع التشكيلة: مالاتسيا، لوك شاو، فيكتور لينديلوف، ديوغو دالوت.

خط الوسط: كاسيميرو، كريستيان إريكسن، برونو فيرنانديز.

مركز الهجوم: سانشو، ماركوس راشفورد، مارسيل سابيتزر.

وكان فريق مانشستر يونايتد قد حقق الفوز النظيف على منافسه أستون فيلا بهدف نظيف دون مقابل في منافسات الدوري الممتاز (البريميرليج).

ويحتل فريق مانشستر يونايتد ثالث جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 63 نقطة، كما وبفارق كبير عن المتصدر أرسنال برصيد 78 نقطة.

كما وجاء الفريق المنافس برايتون في المركز الثامن من الترتيب برصيد 52 نقطة حتى يومنا هذا.