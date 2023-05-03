الأربعاء, مايو 3, 2023
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رياضة

تشكيلة مانشستر يونايتد ضد برايتون والتوقيت في الدوري الإنجليزي الممتاز

منافسات الجولة ال28 المؤجلة من الدوري الإنجليزي الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة مانشستر يونايتد ضد برايتون watanserb.com
تشكيلة مانشستر يونايتد ضد برايتون
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وطن- يلتقي فريق مانشستر يونايتد أمام برايتون، الخميس، لحساب منافسات الجولة ال28 المؤجلة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويستضيف ملعب (فالمر)، مباراة مانشستر يونايتد ضد برايتون، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية وفلسطين ودول الخليج العربي.

توقيت مباراة مانشستر يونايتد ضد برايتون

كما وستكون المباراة بتوقيت مصر عند الساعة التاسعة مساءً، ولكن بتوقيت الإمارات وعمان، فستكون المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

أما بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس شمال أفريقيا، فستكون عند الساعة الثامنة مساءً.

معلق مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون

ومن المقرر أن يُعلق على مجريات أحداث مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون، عبر شبكة قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق المصري علي محمد علي.

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تدريبات مانشستر يونايتد
تدريبات مانشستر يونايتد

كما وستنقل المباراة على قناة (bein sport HD 1)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 11013. ومعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

تشكيلة مانشستر يونايتد ضد برايتون

وسيدخل المدرب الهولندي إريك تين هاج، بتشكيلة أساسية متوقعة أمام منافسه برايتون، في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، كما يلي:

حراسة المرمى: دي خيا.

دفاع التشكيلة: مالاتسيا، لوك شاو، فيكتور لينديلوف، ديوغو دالوت.

خط الوسط: كاسيميرو، كريستيان إريكسن، برونو فيرنانديز.

مركز الهجوم: سانشو، ماركوس راشفورد، مارسيل سابيتزر.

وكان فريق مانشستر يونايتد قد حقق الفوز النظيف على منافسه أستون فيلا بهدف نظيف دون مقابل في منافسات الدوري الممتاز (البريميرليج).

برايتون
برايتون

ويحتل فريق مانشستر يونايتد ثالث جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 63 نقطة، كما وبفارق كبير عن المتصدر أرسنال برصيد 78 نقطة.

كما وجاء الفريق المنافس برايتون في المركز الثامن من الترتيب برصيد 52 نقطة حتى يومنا هذا.

المصدروطن + مانشستر يونايتد تويتر +برايتون تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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