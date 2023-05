تشكيلة مانشستر يونايتد ضد برايتون والتوقيت في الدوري الإنجليزي الممتاز

- Advertisement -

وطن- يلتقي فريق مانشستر يونايتد أمام برايتون، الخميس، لحساب منافسات الجولة ال28 المؤجلة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويستضيف ملعب (فالمر)، مباراة مانشستر يونايتد ضد برايتون، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية وفلسطين ودول الخليج العربي.

كما وستكون المباراة بتوقيت مصر عند الساعة التاسعة مساءً، ولكن بتوقيت الإمارات وعمان، فستكون المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

