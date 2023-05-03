ترتيب الدوري الإسباني 2023 بعد فوز الصعب لبرشلونة وخسارة الوصيف الريال

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وطن- يقترب فريق برشلونة من حسم لقب بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، بعد فوزه الشاق في منافسات الجولة ال33 على منافسه أوساسونا بهدف نظيف دون مقابل، وخسارة غريمه التقليدي الوصيف ريال مدريد أمام سوسيداد بهدفين دون رد.

وسجل هدف فوز المتصدر برشلونة داخل مرمى شباك منافسه أوساسونا، المدافع الإسباني جوردي ألبا في الدقيقة ال85.

مباراة برشلونة ضد أوساسونا

وشهدت مباراة برشلونة وأساسونا طرد نجم أوساسونا خورخي هيراندو في الدقيقة ال26 من مجريات أحداث الشوط الأول من المباراة.

كما وتفوق صاحب الأرض برشلونة على منافسه أوساسونا على مستوى التسديدات والاستحواذ طيلة مجريات دقائق المباراة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 21 تسديدة والاستحواذ على الكرة في المباراة بنسبة 77%.

فيما وصل عدد تسديدات الفريق المنافس أوساسونا إلى 7 تسديدات في المباراة، كما والاستحواذ على الكرة بنسبة 23%.

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مباراة ريال مدريد ضد سوسيداد

وتلقى فريق ريال مدريد حامل اللقب السابق لبطولة الدوري الإسباني الخسارة السابعة له هذا الموسم، أمام منافسه ريال سوسيداد بهدفين نظيفين دون رد، ليبتعد عن الصراع على المنافسة على لقب الليغا أمام الغريم برشلونة.

وسجل هدفي ريال سوسيداد داخل شباك الفريق الملكي، تاكيفورسا كوبو في الدقيقة ال47، وأندير بارينتشيا في الدقيقة ال85.

ملخص سقوط ريال مدريد أمام ريال سوسيداد بثنائية نظيفة 📺#RealSociedadRealMadrid 2-0 pic.twitter.com/07g9feqYb7 — LaLiga (@LaLigaArab) May 2, 2023

كما وتحصل لاعب جناح ريال مدريد الإسباني داني كارفاخال على البطاقة الحمراء في الدقيقة ال62، ليخرج على إثرها خارج أرضية ملعب المباراة.

وغاب عن مباراة ريال مدريد وسوسيداد العديد من النجوم المؤثرين على مستوى أداء الفريق في المباريات، لعل أبرزهم كريم بنزيما بقرار فني، ولوكا مودريتش وميندي بسبب الإصابة، وكذلك فينيسيوس جونيور وكامافينغا بسبب الإيقاف.

ترتيب الدوري الإسباني 2023

برشلونة 82 نقطة.

ريال مدريد 68 نقطة.

أتلتيكو مدريد 66 نقطة.

ريال سوسيداد 61 نقطة.

فياريال 53 نقطة.

ريال بتيس 49 نقطة.

أتلتيك بيلباو 47 نقطة.

غيرونا 44 نقطة.

أوساسونا 44 نقطة.

رايو فاليكانو 43 نقطة.

كما وستختتم منافسات الجولة ال33 من الدوري الإسباني الممتاز، بمواجهة أتلتيك بيلباو أمام ريال بتيس، الخميس.