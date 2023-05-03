الأربعاء, مايو 3, 2023
الرئيسيةرياضةترتيب الدوري الإسباني 2023 بعد فوز الصعب لبرشلونة وخسارة الوصيف الريال
رياضة

ترتيب الدوري الإسباني 2023 بعد فوز الصعب لبرشلونة وخسارة الوصيف الريال

منافسات الجولة ال33 من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم

كتب فارس أبو شيحة
ترتيب الدوري الإسباني 2023 watanserb.com
ترتيب الدوري الإسباني 2023
- Advertisement -

وطن- يقترب فريق برشلونة من حسم لقب بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، بعد فوزه الشاق في منافسات الجولة ال33 على منافسه أوساسونا بهدف نظيف دون مقابل، وخسارة غريمه التقليدي الوصيف ريال مدريد أمام سوسيداد بهدفين دون رد.

وسجل هدف فوز المتصدر برشلونة داخل مرمى شباك منافسه أوساسونا، المدافع الإسباني جوردي ألبا في الدقيقة ال85.

مباراة برشلونة ضد أوساسونا

وشهدت مباراة برشلونة وأساسونا طرد نجم أوساسونا خورخي هيراندو في الدقيقة ال26 من مجريات أحداث الشوط الأول من المباراة.

ريال سوسيداد
ريال سوسيداد

كما وتفوق صاحب الأرض برشلونة على منافسه أوساسونا على مستوى التسديدات والاستحواذ طيلة مجريات دقائق المباراة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 21 تسديدة والاستحواذ على الكرة في المباراة بنسبة 77%.

فيما وصل عدد تسديدات الفريق المنافس أوساسونا إلى 7 تسديدات في المباراة، كما والاستحواذ على الكرة بنسبة 23%.

- Advertisement -

مباراة ريال مدريد ضد سوسيداد

وتلقى فريق ريال مدريد حامل اللقب السابق لبطولة الدوري الإسباني الخسارة السابعة له هذا الموسم، أمام منافسه ريال سوسيداد بهدفين نظيفين دون رد، ليبتعد عن الصراع على المنافسة على لقب الليغا أمام الغريم برشلونة.

ريال مدريد وسوسيداد
ريال مدريد وسوسيداد

وسجل هدفي ريال سوسيداد داخل شباك الفريق الملكي، تاكيفورسا كوبو في الدقيقة ال47، وأندير بارينتشيا في الدقيقة ال85.

كما وتحصل لاعب جناح ريال مدريد الإسباني داني كارفاخال على البطاقة الحمراء في الدقيقة ال62، ليخرج على إثرها خارج أرضية ملعب المباراة.

وغاب عن مباراة ريال مدريد وسوسيداد العديد من النجوم المؤثرين على مستوى أداء الفريق في المباريات، لعل أبرزهم كريم بنزيما بقرار فني، ولوكا مودريتش وميندي بسبب الإصابة، وكذلك فينيسيوس جونيور وكامافينغا بسبب الإيقاف.

ترتيب الدوري الإسباني 2023

برشلونة 82 نقطة.

ريال مدريد 68 نقطة.

أتلتيكو مدريد 66 نقطة.

ريال سوسيداد 61 نقطة.

فياريال 53 نقطة.

ريال بتيس 49 نقطة.

الدوري الإسباني 2022-2023
الدوري الإسباني 2022-2023

أتلتيك بيلباو 47 نقطة.

غيرونا 44 نقطة.

أوساسونا 44 نقطة.

رايو فاليكانو 43 نقطة.

كما وستختتم منافسات الجولة ال33 من الدوري الإسباني الممتاز، بمواجهة أتلتيك بيلباو أمام ريال بتيس، الخميس.

المصدروطن + الدوري الإسباني تويتر + ريال مدريد تويتر + برشلونة تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

اقرأ أيضاً

رياضة

أخبار سيئة لعشاق برشلونة

رياضة

3 غيابات مؤثرة في تشكيلة ريال مدريد ضد سوسيداد في الدوري الإسباني

رياضة

ميسي لن يُجدد عقده مع باريس سان جيرمان.. هذا ما كشفته صحفية أرجنتينية

رياضة

تشكيلة إشبيلية ضد جيرونا والموعد في الدوري الإسباني الممتاز

رياضة

ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2023 بعد هاتريك بنزيما وهدف ليفاندوفسكي

رياضة

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد وغريمه برشلونة

رياضة

فترة غياب مودريتش عن ريال مدريد بعد إصابته القوية

حياتنا

فيديو قد يقلب قضية داني ألفيس.. لمس وتحسس مؤخرة الفتاة برضاها ثم رافقته إلى الحمام!

رياضة

تشكيلة ريال مدريد ضد ألميريا والتوقيت في الدوري الإسباني

رياضة

إغلاق قناة نادي برشلونة الرسمية لهذا السبب

رياضة

برشلونة يرفض هدية جيرونا بعد سقوطه أمام رايو فاليكانو (فيديو)

رياضة

رونالدو سيعود إلى الريال.. مفاجأة جديدة تصدم جماهير النصر السعودي

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

البلوجر المصرية هبة السيد.. عقوبة صادمة بانتظارها بعد فضحها علاقة جنسية بين أطفالها!

دراسة أميركيّة حديثة تكشف عن تقلّبات ميكروبيوتا الأمعاء خلال النهار والمساء وحسب الفصول

تغريدة علاء مبارك عن قبلة شيخ الأزهر ومحمد بن زايد تثير تفاعلا.. ما القصة؟

تفاصيل عقوبة ميسي بقرار من باريس سان جيرمان لزيارته السعودية

خطوة مفاجئة من بسمة بوسيل مع تامر حسني رغم طلاقهما! (فيديو)

هل من الصحي تناول البطاطاس عند ظهور البراعم؟

“اتق الله وارحل”.. مشهد غير مألوف في البرلمان المصري وهجوم على الوزير الفاسد

عبدالله حمدوك يقدم 5 مقترحات لوقف الحرب بالسودان ورسائل مؤثرة

التونسية مريم الدباغ في الصحراء برفقة صديقتها.. ملابس مثيرة وإيماءات تثير الشك بينهما! (شاهد)

بسبب زيارته للسعودية.. باريس سان جيرمان يعاقب ميسي بهذا القرار الصادم!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC