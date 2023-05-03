الأربعاء, مايو 3, 2023
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بعد علاقة غير شرعية في المغرب.. السلوسي يتزوج شيماء سوباشي عقب حملها منه (شاهد)

العلاقة الغرامية بين النجمة التركية شيماء سوباشي والملياردير المصري محمد السلوسي بدأت عام 2021، تخللتها مشاكل كثيرة حرصت سوباشي على مشاركتها مع حمهورها، قبل أن يتزوجا رسميا في مايو/آيار الجاري

كتب فهمي الورغمي
السلوسي يتزوج شيماء سوباشي watanserb.com
السلوسي يتزوج شيماء سوباشي
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وطن- أعلنت النجمة التركية شيماء سوباشي، عقد قرانها على الملياردير المصري محمد السلوسي أمس، الثلاثاء، وذلك بعد 3 سنوات من إقامتهما معاً في مراكش المغربية وحملها منه أيضاً.

حفل زفاف شيماء سوباشي ومحمد السلوسي

شيماء سوباشي، التي أعلنت نهاية العام الماضي أنها ستتزوج من حبيبها المصري محمد السلوسي، قالت في الأشهر الأخيرة: “سنتزوج في الخامس والسادس من شهر مايو في مراكش، أتمنى أن يأتي 250 شخصًا.”

 

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لتُصرح في وقت لاحق عبر حسابها في إنستغرام “سيأتي فقط العائلة والأصدقاء المقربون. بخلاف ذلك، لا أريد أن أقول الكثير. فلتكن مفاجأة، ولتكن مفاجأة بالنسبة لي”.

وتحدثت سوباشي عن قائمة المدعوين المكونة من 10 أشخاص قائلة “سيحضر حفل زفافي أشخاصًا يتمتعون بأرواح خاصة، وحتى أختى، لن تكون بينهم”، حسب مانقلت عنها شبكة “سي أن أن تورك CNNTurk” المحلية.

إلى ذلك فقد لفتت صانعة المحتوى التركية، البالغة من العمر 32 عامًا، الانتباه من خلال تغيير لقبها إلى “السالوسي” عبر إنستغرام بعد الزفاف الذي أقيم أمس، الثلاثاء، في مراكش المغربية.

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ويشار هنا أنه في الفترة الأخيرة، قامت شيماء سوباشي بتقديم حبيبها المصري لعائلتها، ثم سافرت معه إلى دبي للتعرف على أفراد أسرته.

 

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حفل زفاف شيماء سوباشي ومحمد السلوسي
حفل زفاف شيماء سوباشي ومحمد السلوسي

من هي شيماء سوباشي؟

تعتبر النجمة التركية شيماء سوباشي، واحدة من أشهر المؤثرات في ساحة السوشيال ميديا التركية، وسبق لها الزواج من الإعلامي والمنتج التلفزيوني، أجون ليجالي.

وشهد زفافها الأول الذي أقيم على شاطئ “سانت تروبيز” بالعاصمة الفرنسية باريس حضور نجوم التمثيل والغناء، مثل مراد بوز، ومصطفى صندل، ومقدّم البرامج الكوميدي إيسر ينينلير الذي تولى تقديم فقرات حفل الزفاف.

 

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لكن هذا الزواج لم يدم طويلا، إذ حدث الانفصال إذا انفصلا بعد 8 سنوات، عام 2018 وتردد وقتها أن الخيانة وراء الانفصال.

وخرجت شيماء سوباشي من تلك الزيجة بطفلة تدعى “ميليسا” وتحصل بسبب هذه الطفلة على نفقة شهرية قيمتها 15 ألف دولار.

وبعد عام من الانفصال، سقطت في حب الملياردير المصري، وعاشا سويا لفترة، ثم تزوجت منه وهي حامل في الشهر الثالث، وهو الأمر الذي تكرر مع زوجها الأول.

 

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حفل زفاف شيماء سوباشي ومحمد السلوسي
حفل زفاف شيماء سوباشي ومحمد السلوسي

التركية سوباشي مولعة بحب المصري “ميدو”

حسب صحف تركية، فقد تلقت شيماء سوباشي أول عرض زواج من حبيبها محمد السلوسي في 5 يونيو 2021، وأعلنت الخبر السار بعبارة “يا لها من لحظة سحرية لا تُنسى في حياتي. لا أجد الكلمات لوصف مشاعري”.

 

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بعد العرض المفاجئ من الملياردير المصري، برزت ادعاءات بأن شيماء سوباشي حامل من صديقها الجديد.

وهي مزاعم، أكدتها سوباشي في 22 يونيو 2021 في منشور عبر إنستغرام، نقلته صحيفة “حرييت” التركية، قالت خلاله سوباشي “أصدقائي وعائلتي في جميع أنحاء العالم. يسعدني أن أؤكد شائعات أنني حامل مؤخرًا وأعلمكم أنني حامل”.

مضيفة “وبصراحة، لهذا السبب كنا في عجلة من أمرنا للزواج (تقصد عام 2021). قررنا أنه لا يوجد سبب للاندفاع. نحن نحب ونحترم بعضنا البعض، لذلك دعونا نحتفل الآن”.

وختمت بقولها “قررنا تأجيل ذلك والتركيز على الاستمتاع بالحمل. شكرًا على كل تمنياتكم الطيبة ودعمكم. أنا متحمسة للمستقبل”.

 

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قبل أن تُعلن بعد يومين فقط من ذلك المنشور، أنها الجنين قد توفي قائلة، حسب ذات الصحيفة “كتبت في وقت سابق أن حفل الزفاف تم تأجيله بسبب الضغط الشديد. للأسف علي أن أخبركم أن هذا الضغط تسبب في فقدان طفلي. أنا آسفة للغاية. شكرا لكم على كل دعمكم”.

حفل زفاف شيماء سوباشي ومحمد السلوسي
حفل زفاف شيماء سوباشي ومحمد السلوسي

مقيمان في المغرب منذ 2021

عقب فقدانها لابنها، منتصف 2021، تعكر صفو العلاقة بين محمد السلوسي (الذي تطلق عليه سوباشي وكذلك وسائل الإعلام التركية لقب “ميدو”) وسوباشي لحدود شهر تقريباً.

 

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بعد انفصال دام شهرًا، نشرت سوباشي صورة لها مع الملياردير المصري، وكتبت رسالة تقول فيها “اشتقت لشريك حياتي”.

لاحقاً، قرر الصديقان المستاءان من علاقتهما المتدهورة، تقول حرييت، الانفصال مرة أخرى بعد ثلاثة أشهر. وهذه المرة، قطعت سوباشي كل حوار مع ميدو. وهما في الأثناء مقيمان، أغلب الوقت، في مراكش المغربية.

 

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في نهاية عام 2021، قرر الزوجان الحاليان منح علاقتهما فرصة أخيرة للبقاء معاً، وعادت سوباشي إلى المنزل الذي كانت تعيش فيه مع ميدو، في المغرب.

مع حلول مايو من عام 2023، انتهى الزوجان، اللذان مرّا بوقت عصيب، بعقد قرانهما في المغرب بتلعيق على إنستغرام يقول “نعم للسعادة”.

المصدرانستجرام، شبكة "سي أن أن تورك CNNTurk" المحلية، صحيفة "حرييت" التركية، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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