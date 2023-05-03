بأعجوبة.. لحظات تحبس الأنفاس لطفلة سعودية تنجو من نهش كلاب ضالة (فيديو)

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وطن- لحظات من الرعب والخوف غير المتوقع، عاشتهم طفلة سعودية، بعد قطع عدد من الكلاب الضالة لطريقها خلال توجهها لمدرستها الابتدائية في منطقة الجوف شمالي السعودية.

كلاب ضالة تقطع طريق طفلة سعودية

عاشت طفلة لحظات عصيبة بعد محاصرتها من قبل كلاب ضالة في القريات التابعة لمنقطة الجوف شمال السعودية.

وتداول ناشطون مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي في السعودية، تظهر فيه طفلة ترتدي زياً مدرسياً لتفاجأ بكلاب ضالة حاولت مهاجمتها ونهش جسدها.

شاهد.. مقطع متداول يوثق نجاة طفلة من هجوم كلاب ضالة في #القريات pic.twitter.com/8FDEVC7ZvM — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 3, 2023

وحسب الفيديو المتداول، فقد حاولت الطفلة الهروب من هذه الكلاب، قبل أن يتدخل شخصان بمركبتيهما لينقذا الطفلة من خطر داهم كان يتربص بها.

الكلاب الضالة تؤرق حياة الأطفال في الأرياف السعودية

أعادت الحادثة التي تعرضت لها الطفلة في منطقة الجوف شمالي السعودية، للأذهان حادثة مماثلة جرت في أبريل/نيسان 2022.

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حيث أفسدت كلاب ضالة فرحة طفلة سعودية، بعدما هجمت عليها وأصابتها بجروح ‏مختلفة، نُقلت على إثرها للعلاج، بينما كانت في طريقها لشراء ملابس العيد من ‏سوق جازان الداخلي بالسعودية. ‏

ووفق ماذكرت وسائل إعلام محلية، فقد شاهدت والدة الطفلة الكلاب وهي ‏تنهش جسد ابنتها، ما جعلها تصرخ وتستغيث بمن حولها لإنقاذها، ليتمكّن الحضور من طرد الكلاب.

قصة طفلة سعودية ذهبت لشراء ملابس العيد فنهشتها الكلاب الضالةhttps://t.co/rA7xBt8beR#صحيفة_الخليج#الخليج_خمسون_عاماً — صحيفة الخليج (@alkhaleej) April 29, 2022

وتحدث والد الطفلة لاحقا عن تفاصيل الهجوم، نقلا عن صحف محلية، قائلاً: «اعتدنا أن نذهب للتسوق في صباح ‏رمضان من السوق الداخلي بجازان، وحينما كنا نتسوق خرجت ابنتي بجوار باب ‏المحل الذي نتبضع منه وعلى الفور هاجمتها الكلاب المفترسة وبعد صرخات ‏والدتها قام الجميع بتخليصها ونقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج».

وناشد أهالي المنطقة، الجهات المختصة، بضرورة طرد الكلاب ‏الضالة من السوق الداخلي بجازان في السعودية خصوصاً أن آلاف ‏المتسوقين يدخلونه يومياً.