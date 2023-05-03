الأربعاء, مايو 3, 2023
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بأعجوبة.. لحظات تحبس الأنفاس لطفلة سعودية تنجو من نهش كلاب ضالة (فيديو)

الطفلة السعودية حاولت النجاة بحياتها من ملاحقة الكلاب الضالة، خلال توجهها إلى المدرسة في منقطة الجوف، شمالي السعودية

كتب فهمي الورغمي
كلاب ضالة تقطع طريق طفلة سعودية watanserb.com
كلاب ضالة تقطع طريق طفلة سعودية
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وطن- لحظات من الرعب والخوف غير المتوقع، عاشتهم طفلة سعودية، بعد قطع عدد من الكلاب الضالة لطريقها خلال توجهها لمدرستها الابتدائية في منطقة الجوف شمالي السعودية.

كلاب ضالة تقطع طريق طفلة سعودية

عاشت طفلة لحظات عصيبة بعد محاصرتها من قبل كلاب ضالة في القريات التابعة لمنقطة الجوف شمال السعودية.

وتداول ناشطون مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي في السعودية، تظهر فيه طفلة ترتدي زياً مدرسياً لتفاجأ بكلاب ضالة حاولت مهاجمتها ونهش جسدها.

وحسب الفيديو المتداول، فقد حاولت الطفلة الهروب من هذه الكلاب، قبل أن يتدخل شخصان بمركبتيهما لينقذا الطفلة من خطر داهم كان يتربص بها.

طفلة سعودية تنجو من نهش كلاب ضالة
طفلة سعودية تنجو من نهش كلاب ضالة

الكلاب الضالة تؤرق حياة الأطفال في الأرياف السعودية

أعادت الحادثة التي تعرضت لها الطفلة في منطقة الجوف شمالي السعودية، للأذهان حادثة مماثلة جرت في أبريل/نيسان 2022.

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حيث أفسدت كلاب ضالة فرحة طفلة سعودية، بعدما هجمت عليها وأصابتها بجروح ‏مختلفة، نُقلت على إثرها للعلاج، بينما كانت في طريقها لشراء ملابس العيد من ‏سوق جازان الداخلي بالسعودية. ‏

ووفق ماذكرت وسائل إعلام محلية، فقد شاهدت والدة الطفلة الكلاب وهي ‏تنهش جسد ابنتها، ما جعلها تصرخ وتستغيث بمن حولها لإنقاذها، ليتمكّن الحضور من طرد الكلاب.

وتحدث والد الطفلة لاحقا عن تفاصيل الهجوم، نقلا عن صحف محلية، قائلاً: «اعتدنا أن نذهب للتسوق في صباح ‏رمضان من السوق الداخلي بجازان، وحينما كنا نتسوق خرجت ابنتي بجوار باب ‏المحل الذي نتبضع منه وعلى الفور هاجمتها الكلاب المفترسة وبعد صرخات ‏والدتها قام الجميع بتخليصها ونقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج».

وناشد أهالي المنطقة، الجهات المختصة، بضرورة طرد الكلاب ‏الضالة من السوق الداخلي بجازان في السعودية خصوصاً أن آلاف ‏المتسوقين يدخلونه يومياً.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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