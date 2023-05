الصراع مُحتدم بين أرسنال والسيتي على الصدارة.. ترتيب الدوري الإنجليزي 2023

- Advertisement -

وطن- ما زال الصراع على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي 2023، مشتعل بين أرسنال ومانشستر سيتي قبيل 4 جولات فقط تفصلنا عن المُتوج بلقب “البريميرليج” لهذا الموسم.

كما وعاد فريق أرسنال المتصدر بشكل مؤقت بفارق نقطتين عن حامل اللقب السابق مانشستر سيتي، بعد فوزه على منافسه تشيلسي بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد في منافسات الجولة ال34.

وحقق فريق مانشستر سيتي على منافسه فولهام بذات الجولة بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، بالإضافة إلى استعداده لمباراة المؤجلة لحساب الجولة ال28 أمام وست هام يونايتد، الأربعاء، من أجل العودة إلى صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي من جديد.

بينما ما زال 4 فرق وهي مانشستر يونايتد ونيوكاسل وليفربول وتوتنهام، إلى جانب أستون فيلا، يتنافسون على خطف معقد لهم في مسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم القادم.

كما وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي 2023، مع ختام منافسات الجولة ال34، على النحو الآتي:

أرسنال 78 نقطة.

مانشستر سيتي 76 نقطة.

نيوكاسل يونايتد 65 نقطة.

مانشستر يونايتد 65 نقطة.

ليفربول 63 نقطة.

توتنهام 56 نقطة.

أستون فيلا 54 نقطة.

Another chapter in the #PL title race 📖 #ARSCHE pic.twitter.com/tCPS5yXmm5

برايتون 52 نقطة.

برينتفورد 50 نقطة.

فولهام 45 نقطة.

كريستال بالاس 40 نقطة.

تشيلسي 39 نقطة.

بورنموث 39 نقطة.

وولفرهامبتون 37 نقطة.

وست هام يونايتد 34 نقطة.

ليستر سيتي 30 نقطة.

Leicester lift themselves out of the bottom three ⬆️ @LCFC | #LEIEVE pic.twitter.com/cCZjZrQ9Cp

— Premier League (@premierleague) May 1, 2023