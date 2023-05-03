الصراع مُحتدم بين أرسنال والسيتي على الصدارة.. ترتيب الدوري الإنجليزي 2023

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وطن- ما زال الصراع على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي 2023، مشتعل بين أرسنال ومانشستر سيتي قبيل 4 جولات فقط تفصلنا عن المُتوج بلقب “البريميرليج” لهذا الموسم.

كما وعاد فريق أرسنال المتصدر بشكل مؤقت بفارق نقطتين عن حامل اللقب السابق مانشستر سيتي، بعد فوزه على منافسه تشيلسي بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد في منافسات الجولة ال34.

منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز

وحقق فريق مانشستر سيتي على منافسه فولهام بذات الجولة بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، بالإضافة إلى استعداده لمباراة المؤجلة لحساب الجولة ال28 أمام وست هام يونايتد، الأربعاء، من أجل العودة إلى صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي من جديد.

بينما ما زال 4 فرق وهي مانشستر يونايتد ونيوكاسل وليفربول وتوتنهام، إلى جانب أستون فيلا، يتنافسون على خطف معقد لهم في مسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم القادم.

ترتيب الدوري الإنجليزي 2023

كما وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي 2023، مع ختام منافسات الجولة ال34، على النحو الآتي:

أرسنال 78 نقطة.

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مانشستر سيتي 76 نقطة.

نيوكاسل يونايتد 65 نقطة.

مانشستر يونايتد 65 نقطة.

ليفربول 63 نقطة.

توتنهام 56 نقطة.

أستون فيلا 54 نقطة.

برايتون 52 نقطة.

برينتفورد 50 نقطة.

فولهام 45 نقطة.

كريستال بالاس 40 نقطة.

تشيلسي 39 نقطة.

بورنموث 39 نقطة.

وولفرهامبتون 37 نقطة.

وست هام يونايتد 34 نقطة.

ليستر سيتي 30 نقطة.

ليدز يونايتد 30 نقطة.

نوتينغهام فورست 30 نقطة.

إيفرتون 29 نقطة.

ساوثهامبتون 24 نقطة.

ترتيب هدافين الدوري الإنجليزي 2023

وآتى جدول ترتيب أبرز هدافين الدوري الإنجليزي 2022-2023، كما يلي:

إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) 34 هدفاً.

هاري كين (توتنهام) 25 هدفاً.

إيفان توني (برينتفورد) 20 هدفاً.

محمد صلاح (ليفربول) 17 هدفاً.

ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد) 16 هدفاً.