الأربعاء, مايو 3, 2023
الرئيسيةرياضةالصراع مُحتدم بين أرسنال والسيتي على الصدارة.. ترتيب الدوري الإنجليزي 2023
رياضة

الصراع مُحتدم بين أرسنال والسيتي على الصدارة.. ترتيب الدوري الإنجليزي 2023

منافسات الجولة ال34 من الدوري الإنجليزي الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
ترتيب الدوري الإنجليزي 2023 watanserb.com
ترتيب الدوري الإنجليزي 2023
- Advertisement -

وطن- ما زال الصراع على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي 2023، مشتعل بين أرسنال ومانشستر سيتي قبيل 4 جولات فقط تفصلنا عن المُتوج بلقب “البريميرليج” لهذا الموسم.

كما وعاد فريق أرسنال المتصدر بشكل مؤقت بفارق نقطتين عن حامل اللقب السابق مانشستر سيتي، بعد فوزه على منافسه تشيلسي بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد في منافسات الجولة ال34.

منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز

وحقق فريق مانشستر سيتي على منافسه فولهام بذات الجولة بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، بالإضافة إلى استعداده لمباراة المؤجلة لحساب الجولة ال28 أمام وست هام يونايتد، الأربعاء، من أجل العودة إلى صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي من جديد.

أرسنال
أرسنال

بينما ما زال 4 فرق وهي مانشستر يونايتد ونيوكاسل وليفربول وتوتنهام، إلى جانب أستون فيلا، يتنافسون على خطف معقد لهم في مسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم القادم.

ترتيب الدوري الإنجليزي 2023

كما وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي 2023، مع ختام منافسات الجولة ال34، على النحو الآتي:

أرسنال 78 نقطة.

- Advertisement -

مانشستر سيتي  76 نقطة.

نيوكاسل يونايتد 65 نقطة.

مانشستر يونايتد 65 نقطة.

ليفربول 63 نقطة.

توتنهام  56 نقطة.

أستون فيلا  54 نقطة.

برايتون  52 نقطة.

برينتفورد  50 نقطة.

فولهام  45 نقطة.

كريستال بالاس 40 نقطة.

تشيلسي 39 نقطة.

بورنموث  39 نقطة.

وولفرهامبتون  37 نقطة.

وست هام يونايتد  34 نقطة.

ليستر سيتي 30 نقطة.

ليدز يونايتد 30 نقطة.

نوتينغهام فورست 30 نقطة.

إيفرتون 29 نقطة.

ساوثهامبتون 24 نقطة.

ترتيب هدافين الدوري الإنجليزي 2023

وآتى جدول ترتيب أبرز هدافين الدوري الإنجليزي 2022-2023، كما يلي:

إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) 34 هدفاً.

هاري كين (توتنهام)  25 هدفاً.

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

إيفان توني (برينتفورد) 20 هدفاً.

محمد صلاح (ليفربول) 17 هدفاً.

ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد) 16 هدفاً.

المصدروطن + مانشستر سيتي تويتر + أرسنال تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

اقرأ أيضاً

رياضة

تشكيلة مانشستر يونايتد ضد برايتون والتوقيت في الدوري الإنجليزي الممتاز

رياضة

السيتي يشعل الصراع على الصدارة بعد فوزه على أرسنال بالرباعية (شاهد)

رياضة

موعد مانشستر يونايتد وتوتنهام والتشكيلة في الدوري الإنجليزي الممتاز

رياضة

 إقالة مدرب توتنهام بعد الهزيمة التاريخية أمام نيوكاسل يونايتد

رياضة

تشيلسي يقترب من التوقيع مع المدرب بوكيتينو

رياضة

رياض محرز يُعايد جماهير مانشستر سيتي على طريقته الخاصة (فيديو)

رياضة

تشكيلة مانشستر سيتي ضد بايرن ميونخ والتوقيت في دوري أبطال أوروبا 2023

رياضة

السيتي يضرب البايرن بالثلاثة والإنتر يفوز على بنفيكا بثنائية نظيفة (فيديو)

رياضة

موعد مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ والتشكيلة في دوري الأبطال

رياضة

فتح تحقيق في اعتداء حكم بالضرب على لاعب ليفربول في الدوري الإنجليزي (فيديو)

رياضة

بالأرقام..هالاند أفضل من تشيلسي في الدوري الإنجليزي

رياضة

موعد مباراة أرسنال وليفربول والتشكيلة في الدوري الإنجليزي

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

تفاصيل ضربة ثانية تلقتها السعودية في الحرب السودانية وتنديد واسع

تحديد وسيلة علاج جديدة للحدّ من ضعف العظام والعضلات المرتبط بالعمر!

أدلة جديدة تفضح دعم الإمارات لقوات حميدتي والذهب كلمة السر (شاهد)

الأب الروحي للذكاء الاصطناعي يحذّر منه ويطالب بوقفه ويكشف أموراً كارثية ستحدث

أنشيلوتي ينتقد تصرف نجوم ريال مدريد بعد خسارتهم أمام سوسيداد

فيديو يقلب فرنسا يظهر اعتداء مروعا على مشرد.. ما قصته؟

تشكيلة مانشستر يونايتد ضد برايتون والتوقيت في الدوري الإنجليزي الممتاز

رسائل مبكية من زوجة الشهيد خضر عدنان والكشف عن كلماته الأخيرة

سعوديون يتّهمون جورجينا بعدم احترام مشاعرهم بعد نشرها هذه الصورة!

البلوجر المصرية هبة السيد.. عقوبة صادمة بانتظارها بعد فضحها علاقة جنسية بين أطفالها!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC