الأربعاء, مايو 3, 2023
الرئيسيةالهدهداستشهاد خضر عدنان.. تغريدة مستفزة من إيدي كوهين تثير غضبا عارما
الهدهد

استشهاد خضر عدنان.. تغريدة مستفزة من إيدي كوهين تثير غضبا عارما

قوات الاحتلال متهمة بإعدام الأسير الشهيد خضر عدنان وسط دعوات أممية بالتحقيق

كتب فهمي الورغمي
ردود الافعال على استشهاد خضر عدنان watanserb.com
الشهيد الأسير خضر عدنان مع ابنتيه
- Advertisement -

وطن – كتب الصحفي الإسرائيلي المتطرف إيدي كوهين، تغريدة مستفزة في أعقاب استشهاد الأسير الفلسطيني خضر عدنان الذي ارتقى نتيجة إضرابه عن الطعام داخل السجون الإسرائيلية منذ 87 يوماً.

وقال إيدي كوهين عبر حسابه على موقع “تويتر“: “معلومة على الماشي.. المجاهد الفلسطيني الذي انتحر بالإضراب عن الطعام حتى الموت كلف مصلحة السجون الإسرائيلية أكثر من مليون شيكل (٢٧٥ الف دولار) لمتابعة صحته وعلاجه أثناء إضرابه عن الطعام.. حتى لما يموتوا بدنا ندفع؟. لا حول ولا قوة إلا بالله”.

غضب واسع من تغريدة كوهين

أثارت هذه التغريدة غضبا واسعا بين النشطاء الذين تسابقوا للهجوم على كوهين، فقال “فهد”: “عند كوهين الخبر اللعين”.

وغردت ناشطة: “حسرتك دي وغلك وقهرتك وقلة راحتك عندنا في الفرقان العظيم (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ) فاضل إنكم ستغلبون وقريبا”.

- Advertisement -

وكتب مغرد مخاطبا كوهين: “لا تستحق التعليق لأنك منبوذ”.

تفاعلت “أم عبدالله”: “أحلى شيء حرق فلوسكم على صحته.. الله يرحمه ويغفر له”.

استشهاد خضر عدنان.. حزن وإضراب

وأمس الثلاثاء، نعت مكبرات الصوت في مساجد بلدة عرابة وكل المناطق الفلسطينية الشيخ خضر عدنان، وسط حالة من الإضراب والحداد الواسعين في معظم أرجاء الضفة الغربية.

كما تقاطر أهالي بلدة عرابة ونشطاء من مناطق مختلفة إلى منزل الشيخ خضر معلنين مؤازرتهم عائلته التي خيّم الحزن عليها.

وكان نادي الأسير قد اتهم الاحتلال باغتيال عدنان (44 عاما) عن سبق إصرار، فيما تحدثت وسائل إعلام فلسطينية عن أن اختناقات بالغاز حدثت في صفوف الأسرى بعد توتر واستنفار في سجن عوفر.

وقرر وزير الأمن القومي بن غفير، رفع مستوى التأهب ​​في السجون وإغلاق الزنازين أمام حركة الأسرى، ووجه بإبلاغ الأسرى في السجون بأنهم إذا بدؤوا إضرابا عن الطعام، أو أعمال شغب؛ فسيتم التضييق عليهم.

في الغضون، طالب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إسرائيل بضمان إجراء تحقيق شامل في ملابسات وفاة خضر عدنان، وقال إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش يجدد دعوته إسرائيل لوقف ممارسة الاحتجاز الإداري.

تصعيد عسكري

وأعقب استشهاد عدنان، سلسلة من القصف المتبادل بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال، أوقفتها هدنة دخلت حيز التنفيذ فجر اليوم الأربعاء، جرى التوصل إليها برعاية مصرية وقطرية وأممية.

وقال مصدر في المقاومة الفلسطينية إن وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي دخل حيّز التنفيذ فجر اليوم الأربعاء.

وأضاف المصدر أن الاتفاق سيكون متزامنا ومشروطا بالتزام الطرفين، موضحا أنه كان نتيجة دخول أطراف عدة على خط الوساطة لوقف التصعيد الإسرائيلي ضد القطاع، كما نقلت قناة “الجزيرة”.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

اقرأ أيضاً

الهدهد

زلزال استشهاد خضر عدنان.. هدنة غزة تدخل حيز التنفيذ بعد قصف متبادل والهدوء مشروط

الهدهد

وجه رسائل لهؤلاء.. وصية مبكية كتبها الشهيد الأسير خضر عدنان قبل استشهاده

الهدهد

قطر تغلق شركة هندية بعد تورط ضباط يعملون بها بالتجسس لصالح إسرائيل..هذا مصيرهم!

تقارير

استشهاد الأسير خضر عدنان في سجون الاحتلال وحركة الجهاد تتوعد

الهدهد

كوهين يسخر من وفاة مصطفى درويش ويستفز العرب.. ما علاقة علم إسرائيل؟

الهدهد

لحظة هجوم إسرائيلي على مستودع ذخيرة تابع لحزب الله في حمص السورية ونيران كثيفة

الهدهد

كويتي يواجه ركاب طائرة إسرائيلية بمطار دبي بـ”فلسطين حرة” والداخلية الإماراتية تطارده (شاهد)

الهدهد

خطة جهنمية واستفزاز.. كيف استطاع إسرائيلي زيارة سلطنة عمان دون دخولها؟ (فيديو)

الهدهد

حرب متعددة الجبهات تزعج إسرائيل.. هل يتكرر سيناريو 6 أكتوبر 1973؟

الهدهد

فضيحة لمستشار حميدتي على قناة إسرائيلية.. ما علاقة الجيش السوداني وحماس؟

الهدهد

الاحتلال يحتجز النائب الأردني عماد العدوان.. فيديو لذهب وأسلحة ضُبطت بحوزته

الهدهد

صراع أجهزة داخل إسرائيل حول دعم البرهان وحميدتي.. من يمسك العصا من المنتصف يُضرب بها

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

التونسية مريم الدباغ في الصحراء برفقة صديقتها.. ملابس مثيرة وإيماءات تثير الشك بينهما! (شاهد)

بسبب زيارته للسعودية.. باريس سان جيرمان يعاقب ميسي بهذا القرار الصادم!

ضبط رجل وامرأة وهما يمارسان الجنس بجانب الرصيف العام دون اعتبار لأحد (شاهد)

زلزال استشهاد خضر عدنان.. هدنة غزة تدخل حيز التنفيذ بعد قصف متبادل والهدوء مشروط

جينيفر لوبيز في حفل ميت غالا Met Gala بأكثر فستان إثارةً وهكذا غطّت ثدييها! (صور)

كانت تعيش في دبي .. نشر صور أول صديقة غامضة لـ”بيكيه” (شاهد)

“المستبد”.. فورين بوليسي: قيس سعيد يغطي على فشله باعتقال الغنوشي

“العهد الجديد” ينشر قصة “تطويع الأمير خالد الفيصل وإذلال محمد بن سلمان له”

بعد مصطفى درويش.. وفاة مفاجئة جديدة لفنان مصري تفجع الوسط الفني

سعر الدولار 40 جنيها في بنوك مصر.. موعد التعويم كشفه وكيل وزارة الاقتصاد السابق

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC