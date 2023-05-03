استشهاد خضر عدنان.. تغريدة مستفزة من إيدي كوهين تثير غضبا عارما

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وطن – كتب الصحفي الإسرائيلي المتطرف إيدي كوهين، تغريدة مستفزة في أعقاب استشهاد الأسير الفلسطيني خضر عدنان الذي ارتقى نتيجة إضرابه عن الطعام داخل السجون الإسرائيلية منذ 87 يوماً.

وقال إيدي كوهين عبر حسابه على موقع “تويتر“: “معلومة على الماشي.. المجاهد الفلسطيني الذي انتحر بالإضراب عن الطعام حتى الموت كلف مصلحة السجون الإسرائيلية أكثر من مليون شيكل (٢٧٥ الف دولار) لمتابعة صحته وعلاجه أثناء إضرابه عن الطعام.. حتى لما يموتوا بدنا ندفع؟. لا حول ولا قوة إلا بالله”.

معلومة على الماشي

المجاهد الفلسطيني الذي انتحر بان اضراب عن الطعام حتى الموت كلف مصلحة السجون الاسرائيلية اكثر من مليون شيكل (٢٧٥ الف دولار) لمتابعة صحته وعلاجه اثناء اضرابه عن الطعام

حتى لما يموتوا بدنا ندفع؟. لا حول ولا قوة الا بالله — إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) May 2, 2023

غضب واسع من تغريدة كوهين

أثارت هذه التغريدة غضبا واسعا بين النشطاء الذين تسابقوا للهجوم على كوهين، فقال “فهد”: “عند كوهين الخبر اللعين”.

عند كوهين الخبر اللعين😇 — فهد (@Fahd333777) May 2, 2023

وغردت ناشطة: “حسرتك دي وغلك وقهرتك وقلة راحتك عندنا في الفرقان العظيم (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ) فاضل إنكم ستغلبون وقريبا”.

حسرتك دي وغلك وقهرتك وقلة راحتك عندنا في الفرقان العظيم

(إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ)

فاضل انكم ستغلبون

وقريبا — توفني مسلمة (@RDardiru) May 2, 2023

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وكتب مغرد مخاطبا كوهين: “لا تستحق التعليق لأنك منبوذ”.

لا تستحق التعليق…لأنك منبوذ pic.twitter.com/5HdjMFVUxo — Abe Alzaid (@AbeAlzaid) May 2, 2023

تفاعلت “أم عبدالله”: “أحلى شيء حرق فلوسكم على صحته.. الله يرحمه ويغفر له”.

احلى شي حرق فلوسكم على صحته ..الله يرحمه ويغفر له — ام عبدالله (@om_3aboud) May 2, 2023

استشهاد خضر عدنان.. حزن وإضراب

وأمس الثلاثاء، نعت مكبرات الصوت في مساجد بلدة عرابة وكل المناطق الفلسطينية الشيخ خضر عدنان، وسط حالة من الإضراب والحداد الواسعين في معظم أرجاء الضفة الغربية.

كما تقاطر أهالي بلدة عرابة ونشطاء من مناطق مختلفة إلى منزل الشيخ خضر معلنين مؤازرتهم عائلته التي خيّم الحزن عليها.

وكان نادي الأسير قد اتهم الاحتلال باغتيال عدنان (44 عاما) عن سبق إصرار، فيما تحدثت وسائل إعلام فلسطينية عن أن اختناقات بالغاز حدثت في صفوف الأسرى بعد توتر واستنفار في سجن عوفر.

وقرر وزير الأمن القومي بن غفير، رفع مستوى التأهب ​​في السجون وإغلاق الزنازين أمام حركة الأسرى، ووجه بإبلاغ الأسرى في السجون بأنهم إذا بدؤوا إضرابا عن الطعام، أو أعمال شغب؛ فسيتم التضييق عليهم.

في الغضون، طالب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إسرائيل بضمان إجراء تحقيق شامل في ملابسات وفاة خضر عدنان، وقال إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش يجدد دعوته إسرائيل لوقف ممارسة الاحتجاز الإداري.

تصعيد عسكري

وأعقب استشهاد عدنان، سلسلة من القصف المتبادل بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال، أوقفتها هدنة دخلت حيز التنفيذ فجر اليوم الأربعاء، جرى التوصل إليها برعاية مصرية وقطرية وأممية.

وقال مصدر في المقاومة الفلسطينية إن وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي دخل حيّز التنفيذ فجر اليوم الأربعاء.

وأضاف المصدر أن الاتفاق سيكون متزامنا ومشروطا بالتزام الطرفين، موضحا أنه كان نتيجة دخول أطراف عدة على خط الوساطة لوقف التصعيد الإسرائيلي ضد القطاع، كما نقلت قناة “الجزيرة”.