أول ظهور لبوتين بعد محاولة اغتياله.. الكرملين أكد نجاته بطريقة ذكية (شاهد)

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وطن- تعرض الكرملين، مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لهجوم مسلح نفذته مسيرة أوكرانية انتهت بالانفجار فوقه مباشرة، اليوم الأربعاء. وأكد مسؤولون روس ضلوع كييف في محاولة الاغتيال التي تعرض لها بوتين.

إلا أن المحاولة فشلت لأسباب أولها اعتراض دفاعات الكرملين للهجوم وثانيها أن بوتين لم يكن متواجدا في المكان خلال تنفيذ العملية.

بوتين ينجو من محاولة اغتيال جديدة

وقال الكرملين، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، عقب الحادثة “حاول نظام كييف، الليلة الماضية، توجيه ضربة بطائرة بدون طيار إلى مقر إقامة رئيس الاتحاد الروسي في الكرملين”.

وقال: “استهدفت طائرتان جويتان بدون طيار الكرملين. العمل في الوقت المناسب من قبل الجيش والخدمات الخاصة التي تنطوي على أنظمة الرادار مكنتهم من تعطيل الأجهزة. لقد تحطمت في محيط الكرملين، وتناثرت شظاياها دون التسبب في أي إصابات أو أضرار”.

وتابع الكرملين “نحن نعتبر هذه الأعمال بمثابة هجوم إرهابي مخطط ومحاولة اغتيال استهدفت الرئيس بوتين، نُفذت قبل يوم النصر واستعراض 9 مايو، حيث من المتوقع أن يحضر الضيوف الأجانب، من بين أمور أخرى”.

وكشف ذات البيان عن مواصلة بوتين لجدول أعماله المبرمج قائلا: “لم يعانِ الرئيس من هذا الهجوم الإرهابي. يبقى جدول عمله دون تغيير ويتبع مساره المعتاد”.

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وختم: “تحتفظ روسيا بالحق في اتخاذ الإجراءات المضادة في أي مكان وفي أي وقت تراه مناسباً”.

وتداولت وسائل إعلام روسية صورة للرئيس بوتين سليماً معافى يتابع نشاطاته المجدولة، ويلتقي مع حاكم منطقة نيجني نوفغورود في نوفو-أوغاريوفو، خارج موسكو.

وكشفت وكالة الأنباء الروسية “تاس“، نقلا عن تصريحات أدلى بها مسؤولون في الكرملين “أن بوتين لم يكن بمقر إقامته الرئاسية في موسكو عند حدوث محاولة الاغتيال، فيما تمكنت القوات المسلحة والأمن من إسقاط المسيرتين. وأكد أنه لم يصب بأذى ويواصل عمله كالمعتاد”.

أوكرانيا تُحاول اغتيال بوتين

تقع كييف على بعد حوالي 862 كيلومترًا (حوالي 535 ميلاً) من موسكو. اتهمت روسيا أوكرانيا في مرات كثيرة بمحاولة توجيه طائرات بدون طيار في عمق الأراضي الروسية، بما في ذلك واحدة في وقت سابق من هذا العام عندما زعم حاكم منطقة موسكو أن طائرة أوكرانية بدون طيار تحطمت بالقرب من قرية جوباستوفو، جنوب شرق العاصمة.

وبالعودة للهجوم الذي استهدف بوتين، قال مستشار الرئاسة الأوكراني ميخايلو بودولاك في تعليقات أرسلها إلى “رويترز“: “أوكرانيا لا علاقة لها بهجمات الطائرات بدون طيار على الكرملين. نحن لا نهاجم الكرملين لأنه، قبل كل شيء، لا يحل أي مهام عسكرية.”

وأضاف: “في رأيي، من الواضح تمامًا أن كلا من” التقارير حول هجوم على الكرملين “والاعتقال المفترض لمخربين أوكرانيين في شبه جزيرة القرم في نفس الوقت … تشير بوضوح إلى التحضير لاستفزاز إرهابي واسع النطاق من قبل روسيا في الأيام القادمة”، على حد تعبيره.

وترفض أوكرانيا عادةً، إعلان مسؤوليتها عن الهجمات على روسيا أو شبه جزيرة القرم التي ضمها روسيا منذ 2014، على الرغم من أن مسؤولي كييف احتفلوا كثيرًا بمثل هذه الهجمات بملاحظات غامضة أو ساخرة.

أما على الجانب الروسي، فقد أصدر رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما)، فياتشيسلاف فولودين، بيانًا طالب فيه باستخدام “أسلحة قادرة على وقف وتدمير نظام كييف الإرهابي”، حسب ما أفادت وسائل إعلام روسية.

وكتبت مارغريتا سيمونيان، رئيسة هيئة البث الحكومية “روسيا اليوم” RT على Telegram: “ربما تبدأ الأمور الآن على أرض الواقع؟”