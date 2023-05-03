أصالة ترد على المصريين الذي يحاولون إلغاء حفلها.. ماذا قالت؟ (شاهد)

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وطن- حاولت الفنانة السورية أصالة نصري، مصالحة المصريين عقب مطالبتهم بمنع حفلها في بمتحف الحضارات، والذي أعلنت عنه مؤخراً.

اصاله غير مرحب بها

وفي أول تصرف لها على هذه الدعوات التي انتشرت عبر هاشتاج ” اصاله غير مرحب بها“.. قامت الفنانة المصرية بالرد على بعض التغريدات عبر “تويتر”.

وكتبت أصالة: أنا ازددت بمصر شهرة ومجد وماضفت إلّا مُحبّة جديدة لمصر العظيمة”.

أنا ازددت بمصر شهره ومجد وماضفت إلّا مُحبّه جديده لمصر العظيمه — Assala (@AssalaOfficial) May 2, 2023

كما حاول زوج أصالة، الشاعر العراقي فائق حسن، امتصاص غضب المصريين والتمليع لزوجته كالعادة.

وكتب فائق حسن: “بتكون اجمل حفلة في أم الدنيا مصر العظيمة”.

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نوايا طيبة

وردت أصالة على زوجها: “ان شاءالله حتكون لأنها مليانه حب ونوايا طيبه.. والأغاني حلوه رح تحكي قصّة عشّاق فيها ربيوا وصاروا منها وكبروا فيها ‫#مصر”.

وكانت أصالة قد أعلنت قبل 5 أيام لمتابعيها عبر حسابها في “إنستغرام” عن الحفل المشار إليه، بمنشورٍ كشفت فيه عن الموعد والمكان، مبيّنةً أنّ الحفل من تنظيم نجلها خالد الذهبي.. والذي يخوض التجربة لأول مرة.

وأبدى العديد من النشطاء عبر الوسوم المشار لها، استياءهم من اختيار الفنانة السورية أصالة نصري، لتقديم حفل في متحف الحضارات العريق، كما انتقدوا كون الشركة المنظمة للحفل تعود لنجلها.

مطربات مصر أولى

وشدّدوا على أنه من الأنسب اختيار نجوم مصريين لإحياء مثل تلك المناسبات، كآمال ماهر، وأنغام وشيرين عبد الوهاب ونسمة محجوب وغيرهن.

فيما ذكّر آخرون بتصريحات سابقة لأصالة خلال حفلها بموسم الرياض، والتي اعتبرت وقتَها إنكاراً لدور مصر في مشوارها الفني ورحلة نجوميتها.

إذ قالت وقتَها: “تاريخي كله الفضل فيه للمملكة العربية السعودية فقط والتي سأظل مدينة لها العمر كله”.

إساءة سابقة

واعتبر العديد من النشطاء أنّ أصالة قد قلّلت من شأن مصر التي عاشت فيها واكتسبت الشهرة والنجومية من خلالها.

ووقتَها، استنكر الموسيقار والملحن حلمي بكر، في تصريحات لوسائل إعلام مصرية، موقفَ أصالة وهاجمها.

وعلّقت الإعلامية الكويتية “مي العيدان” بنبرة تشفٍّ في أصالة بعد هذه الحملة ضدها: “إن شاء الله كل حفلاتها يتم الغاءها ونفتك من هالنشاز للابد”.