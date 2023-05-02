نسرين طافش تطبع قبلة غرامية على فم زوجها مع رقصة احتفالا بعودته لها (فيديو)

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وطن– لا تزال الفنانة السورية نسرين طافش، تحتفل بعودتها إلى زوجها طبيب الأسنان وخبير الطاقة المصري، شريف شرقاوي.

قبلة ورقصة

وبعد جلسة تصوير رسمية، نشرت نسرين طافش، مقطعاً وهي تراقص شريف شرقاوي بنفس الملابس التي خضعا بها للفوتوسيشن.

كما ظهرت الفنانة السورية وهي تقبل زوجها قبلة حميمية قامت بتغطيتها بإيموجي.

هذا كل شيء

وظهرت نسرين طافش في الصور التي نشرتها على حسابها الرسمي في انستغرام، وهي في أحضان زوجها طبيب الأسنان والمعالج بالطاقة، مرتديةً فستاناً قصيراً.

وأرفقت نسرين طافش صورها بتعليقٍ حيث قالت: “هذا كل شئ ولا شئ اخر يهم”.

وقبل أيام، نشر شريف شرقاوي، زوج نسرين طافش، صورةً لها عبر خاصية الستوري على “انستجرام”، وقال: “هي نور روحي، هي المكان الذي ينفتح فيه قلبي ويتوقف عقلي”.

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سأحميها للأبد

وتابع: “أنا محظوظ بامتلاكها، لقد أحببتها دائمًا وسأحبها وأحميها إلى الأبد.. ليبارك الله هذا الاتحاد، هذا الحب، لأنه دائمًا ما يكون مرتبطًا ومحميًا”. كما استعرض زوج نسرين طافش، المكان الذي يقضيان فيه وقتَهما، معلّقاً: “إطلالتنا”.

ولم تكن عودة نسرين وزوجها، إلى بعضهما معلَنة بشكل صريح، لكنّ الشرقاوي علّق على أحد منشورات الفنانة السورية: “سعيد وفخور أن أنتي أنا”، لتردّ عليه نسرين طافش: “أحبك يا حبيبي”.

يشار إلى أنّ إعلان الطلاق أيضاً لم يكن مباشراً، وبعد تكهنات عدة، خرجت نسرين عن صمتها بالصريح.

طلاق نسرين

وكتبت حينها عبر خاصية الستوري: “صباح الورد يا حلوين. بالنسبة لتكرار خبر طلاقي، يعني كم المسجات اللي وصلتني. وشي عم يسأل ليش رجعتو لبعض، ومن بعدها رجعتو طلقتوا”.

وأوضحت نسرين: “يعني كل شهر لازم أعلن عن طلاقي لتتأكدوا إني ما رجعت؟”

وتابعت: “أنا أعلنت انفصالي من 3 شهور بدون ذكر أي تفاصيل. ومن وقتها ما رجعنا لبعض لنرجع نطلق من جديد”.

وختمت نسرين: “هو لازم كل شهر يتكرر خبر الطلاق لتخلص السنة مثلا؟ ولا في تمديد لـ2023؟”

فنياً، يعرض حالياً لنسرين في دور السينما، فيلم “أخي فوق الشجرة”، من بطولتها إلى جانب رامز جلال، تارا عماد، حمدي الميرغني، محمد ثروت، دينا محسن الشهيرة بـ”ويزو”.

والفيلم من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

وتنتظر نسرين عرض فيلم “في القلب”، الذي انتهت من تصوير آخر مشاهده الشهرَ الماضي، مع خالد سليم، سوسن بدر، هالة فاخر وغيرهم.