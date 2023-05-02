الثلاثاء, مايو 2, 2023
الرئيسيةحياتنانسرين طافش تطبع قبلة غرامية على فم زوجها مع رقصة احتفالا بعودته...
حياتنا

نسرين طافش تطبع قبلة غرامية على فم زوجها مع رقصة احتفالا بعودته لها (فيديو)

ظهرت نسرين طافش هي في أحضان زوجها مرتديةً فستاناً قصيراً باللون الأبيض

كتب رفيف عبدالله
نسرين طافش تطبع قبلة غرامية على فم زوجها مع رقصة احتفالا بعودته لها (فيديو) watanserb.com
نسرين طافش
- Advertisement -

وطن– لا تزال الفنانة السورية نسرين طافش، تحتفل بعودتها إلى زوجها طبيب الأسنان وخبير الطاقة المصري، شريف شرقاوي.

قبلة ورقصة

وبعد جلسة تصوير رسمية، نشرت نسرين طافش، مقطعاً وهي تراقص شريف شرقاوي بنفس الملابس التي خضعا بها للفوتوسيشن.

كما ظهرت الفنانة السورية وهي تقبل زوجها قبلة حميمية قامت بتغطيتها بإيموجي.

هذا كل شيء

وظهرت نسرين طافش في الصور التي نشرتها على حسابها الرسمي في انستغرام، وهي في أحضان زوجها طبيب الأسنان والمعالج بالطاقة، مرتديةً فستاناً قصيراً.

وأرفقت نسرين طافش صورها بتعليقٍ حيث قالت: “هذا كل شئ ولا شئ اخر يهم”.

وقبل أيام، نشر شريف شرقاوي، زوج نسرين طافش، صورةً لها عبر خاصية الستوري على “انستجرام”، وقال: “هي نور روحي، هي المكان الذي ينفتح فيه قلبي ويتوقف عقلي”.

- Advertisement -

سأحميها للأبد

وتابع: “أنا محظوظ بامتلاكها، لقد أحببتها دائمًا وسأحبها وأحميها إلى الأبد.. ليبارك الله هذا الاتحاد، هذا الحب، لأنه دائمًا ما يكون مرتبطًا ومحميًا”. كما استعرض زوج نسرين طافش، المكان الذي يقضيان فيه وقتَهما، معلّقاً: “إطلالتنا”.

ولم تكن عودة نسرين وزوجها، إلى بعضهما معلَنة بشكل صريح، لكنّ الشرقاوي علّق على أحد منشورات الفنانة السورية: “سعيد وفخور أن أنتي أنا”، لتردّ عليه نسرين طافش: “أحبك يا حبيبي”.

يشار إلى أنّ إعلان الطلاق أيضاً لم يكن مباشراً، وبعد تكهنات عدة، خرجت نسرين عن صمتها بالصريح.

طلاق نسرين

وكتبت حينها عبر خاصية الستوري: “صباح الورد يا حلوين. بالنسبة لتكرار خبر طلاقي، يعني كم المسجات اللي وصلتني. وشي عم يسأل ليش رجعتو لبعض، ومن بعدها رجعتو طلقتوا”.

وأوضحت نسرين: “يعني كل شهر لازم أعلن عن طلاقي لتتأكدوا إني ما رجعت؟”

وتابعت: “أنا أعلنت انفصالي من 3 شهور بدون ذكر أي تفاصيل. ومن وقتها ما رجعنا لبعض لنرجع نطلق من جديد”.

وختمت نسرين: “هو لازم كل شهر يتكرر خبر الطلاق لتخلص السنة مثلا؟ ولا في تمديد لـ2023؟”

فنياً، يعرض حالياً لنسرين في دور السينما، فيلم “أخي فوق الشجرة”، من بطولتها إلى جانب رامز جلال، تارا عماد، حمدي الميرغني، محمد ثروت، دينا محسن الشهيرة بـ”ويزو”.

والفيلم من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

وتنتظر نسرين عرض فيلم “في القلب”، الذي انتهت من تصوير آخر مشاهده الشهرَ الماضي، مع خالد سليم، سوسن بدر، هالة فاخر وغيرهم.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

اقرأ أيضاً

حياتنا

صور جريئة بفستان قصير .. نسرين طافش في أحضان زوجها بعد عودتهما لبعض (شاهد)

حياتنا

نسرين طافش تعيش شهر عسل جديداً مع زوجها ووصلة غزل جريئة (شاهد)

حياتنا

نسرين طافش بإطلالة جريئة داخل “الجيم” وتتحدث عما فعله بها الألم (فيديو)

حياتنا

رقص نسرين طافش بملابس جريئة .. فيديو مثير يشعل ضجة! (شاهد)

حياتنا

نسرين طافش مع مدربها الجديد بملابس مثيرة تشعل المواقع! (شاهد)

حياتنا

نسرين طافش تفجر مفاجأة حول طلاقها! (ِشاهد)

حياتنا

طلاق نسرين طافش رسميا.. زوجها كسر صمته وكشف ما حدث

حياتنا

رد غير متوقع من زوج نسرين طافش على سؤال “كيف تتزوج غير مستورة؟”!

حياتنا

نسرين طافش لزوجها: “كن صادقاً”.. هل أصبح طلاقهما رسمياً بعد هذه الخطوة المفاجئة منها؟

حياتنا

نسرين طافش تستعرض لون بشرتها الجديد وخطوة مفاجئة تحسم أمر طلاقها! (شاهد)

حياتنا

نسرين طافش.. خطوة مفاجئة من زوجها تعزز أنباء انفصالهما بسبب صورة!

حياتنا

نسرين طافش “وضيعة ومؤذية وأفعى” في نظر فنانة شهيرة.. ما كشفته صادم!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

زوجة ميسي تلفت الأنظار في الدرعية ضمن جولة العائلة بالسعودية (فيديو)

في الصيف..5 أسباب تدفعك لتناول الجوز المنقوع

ابنة عمرو دياب تداعب حصاناً على خطى نجلاء التونسية! (شاهد)

كيف تحمي عينيك أثناء السباحة؟

في تركيا.. وعود الانتخابات الرئاسية تنبئ بعجز أكبر في الميزانية

القبض على بوريس جونسون مخموراً في هولندا برخصة قيادة أوكرانية! (شاهد)

بعد فضيحة الإمارات.. كاميرا تلصص أمام السرير بأحد فنادق السعودية تثير ضجة

عراقية تحرق زوجة ابنها الحامل حية (فيديو)

فيديو صادم لأستاذ متهم بالاستغلال الجنسي.. غافل الضباط وألقى بنفسه من الطابق الثالث!

السلطان هيثم بن طارق برفقة نجم البوب الراحل مايكل جاكسون.. صورة تلقى رواجاً على تويتر (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC