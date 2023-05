لقاء ميسي مع مسؤولي الهلال يُفجر غضب ناصر الخليفي.. هكذا سيرد

- Advertisement -

وطن- كشفت مصادر أوروبية وسعودية متطابقة عن اجتماع عمل ضم، أمس الإثنين، كُلا من لاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وعددا من مسؤولي نادي الهلال السعودي لمناقشة عرض انتقاله، الذي استفاضت التقارير الصحفية في الحديث عن تفاصيله منذ منتصف مارس/آذار الماضي.

أجرى ليونيل ميسي محادثات “مستفيضة” مع الهلال يوم، الاثنين، بشأن انتقاله الصيفي إلى السعودية، وذلك بحسب الصحفي الرياضي “رودي جاليتي“، الذي أفاد بأن النجم الأرجنتيني جلس مع مسؤولي الهلال في الرياض لمناقشة عرض العقد على الطاولة.

🚨📅 #Messi and #AlHilal met yesterday (May 1st) to discuss thoroughly the 🇸🇦 club's offer, as told 10 days ago. ✅

🔄 For collateral reasons, the meeting place changed in the last days, from Paris to Riyadh.

⏳ Good vibes, but the road to his final decision is still long.🐓⚽ pic.twitter.com/yaSnsWibPf

— Rudy Galetti (@RudyGaletti) May 2, 2023