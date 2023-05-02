كانت تعيش في دبي .. نشر صور أول صديقة غامضة لـ”بيكيه” (شاهد)

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وطن – وفق التقارير، يتواجد جيرارد بيكيه حاليًا في الولايات المتحدة حيث يزور ولديه ميلان وساشا اللذان يعيشان والدتهما شاكيرا في ميامي.

قضى لاعب كرة القدم السابق الكثير من الوقت في الولايات المتحدة على مر السنين، من جولات ما قبل الموسم مع برشلونة إلى عمله في الترويج للأحداث الرياضية مع مجموعة “كوزموس” للاستثمار والمختصة بالتسويق والرعاية.

تم الكشف عن أن إحدى صديقاته السابقات تعيش أيضًا في الولايات المتحدة.

أول صديقة غامضة لـ”بيكيه”

وكشف حساب ClarGerFans على تويتر أن بيكيه كان له قبل “نوريا توماس” وشاكيرا وكلارا شيا، أول صديقة غامضة واسمها آنا تشيكا.

Las tres novias (oficiales) Catalanas de Gerard Piqué, Anna Checa (2005-2006), Núria Tomás (2009-2010) y Clara Chia (actualidad) 💛❤💛❤ pic.twitter.com/KUHJOrQRdO — ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard Piqué ♥ (@ClaGerFans) April 28, 2023

من هي آنا تشيكا، صديقة بيكيه السابقة؟

كان بيكيه وآنا تشيكا معًا كثنائي لمدة عام، بين عامي 2005 و 2006 ، على الرغم من أن علاقتهما لا تزال غامضة.

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في تلك المرحلة من حياته المهنية، كان بيكيه يلعب لمانشستر يونايتد، كما أمضى عامًا واحدًا على سبيل الإعارة في ريال سرقسطة في 2006/2007.

حتى أن حساب Twitter نفسه شارك بعض صور بيكيه و تشيكا عندما كانا معاً.

Clara, Núria y Anna 💛❤💛❤ pic.twitter.com/9jLPTOEr9C — ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard Piqué ♥ (@ClaGerFans) April 28, 2023

على الرغم من مرور سنوات عديدة، حافظ بيكيه وآنا على علاقة جيدة، كما يتضح من حقيقة أن حسابها على Instagram يتابعه الحساب الرسمي لمدافع برشلونة السابق جيراد بيكيه.وفق صحيفة “ماركا marca” الإسبانية

تعيش آنا تشيكا حاليًا في نيويورك، لكنها أمضت قبل ذلك بعض الوقت في مدريد ودبي ولندن. وفقًا للوصف على حسابها على Instagram.

صديقات جيرارد بيكيه

من المثير للاهتمام، عند النظر إلى صور آنا وكلارا ونوريا، أن هناك بعض الشبه بين النساء الثلاث، على الأقل في لون شعرهن، لأنهن جميعًا شقراوات.

ربما كانت المغنية الكولومبية شاكيرا الشريك الأكثر شهرة لبيكيه حتى الآن، لكن لاعب كرة القدم الكاتالوني قام أيضًا بمواعدة نساء أخريات على مر السنين وهو حاليًا مع كلارا شيا.

لقد زارا دبي مؤخرًا في عيد ميلاد كلارا الـ24.، قبل أن يذهب بيكيه في رحلته إلى ميامي لرؤية أطفاله في مدينتهم الجديدة، حيث أخذهم لتناول البيتزا.