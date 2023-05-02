كاد أن يتسبب بمجزرة.. لحظة القبض على مختل قام بإطلاق النار على المارة في بغداد! (شاهد)

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وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق ما قالوا إنه “مختل” يفتح النار ويطلق الرصاص على المارة في العاصمة العراقية بغداد صباح اليوم، الثلاثاء.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن“، فقد ظهر “المختل” المزعوم حاملا كلاشينكوف مختبئا بين السيارت في وسط الشارع ويفتح النار على المتواجدين من المارة.

وأظهر الفيديو أنه بينما كان “المختل” يبحث عن ضحية، ظهر شاب جريء يختبيء بجانب سيارة وهو يترصده ليهجم عليه قبل أن يباغته أحد أفراد الشرطة من الخلف ويطرحه أرضا ويخلص السلاح الناري من يده.

ولم تمر ثواني قليلة حتى تجمع عناصر من الشرطة العراقية والمارة حول المختل بعد القبض عليه، فيما بدا شاب يركله بقوة على رأسه.

مختل يطلق النار بشكل عشوائي على المارة وسط شارع عام في #بغداد

pic.twitter.com/Bhw2Z7bdrM — قبل قليل 🌍 (@QblQlel) May 2, 2023

المختل كان يتعاطى المخدرات قبل إطلاق النار

وبحسب وسائل إعلام عراقية، فإن الرجل المختل كان يتعاطى المخدرات، قبل أن يبدأ بإطلاق النار بشكل عشوائي من بندقية على المارة.

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يشار إلى أن ظاهرة تجارة المخدرات وتعاطيها في العراق أصبحت آفة بين فئة الشباب خاصة.

مساع برلمانية للحد من آفة تعاطي وتجارة المخدرات

وللسيطرة على هذه الآفة، يعمل البرلمان العراقي بالتعاون مع السلطة التنفيذية للحد من تلك الظاهرة، عبر تشكيل هيئة عليا ترتبط بمجلس الوزراء، وإجراء تعديل على قانون مكافحة المخدرات.

وتعمل لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي على نحو متواصل مع الحكومة لاستحداث هيئة لمكافحة المخدرات ترتبط برئاسة الوزراء مباشرة، حسب عضو اللجنة حسين العامري، في تصريحات صحافية، الاثنين.

في حين تنتشر المخدرات وتباع وتوزع في المناطق الفقيرة والمحرومة في بغداد والمحافظات الأخرى خاصة الجنوبية منها، كما لا توجد إحصائية رسمية منشورة لأعداد المتعاطين للمخدرات في البلاد.

إلا أنها وبحسب مسؤولين أمنيين تنتشر بين فئة الشباب ومن كلا الجنسين.