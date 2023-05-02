الثلاثاء, مايو 2, 2023
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الهدهد

فيديو مفزع لدهس سعودي مرتين عمدا في دقيقة واحدة

الواقعة لا تعرف أسبابها أو دوافعها فيما لم يتعرض الضحية لأذى كبير رغم دهسه مرتين

كتب باسل النجار
دهس شخص بشكل متعمد السعودية watanserb.com
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وطن – انتشر مقطع فيديو وُصف بأنه مرعب، يوثّق لحظة دهس قائد مركبة شخصا كان يسير على جانب الطريق، مرتين وبشكل عمدي في غضون دقيقة داخل حي سكني بالسعودية.

وأظهر الفيديو، أن السيارة كانت تتحرك ببطء في البداية، ما يشير إلى أن قائدها كان يترصد للمجني عليه، وعند وصوله إليه زاد من سرعة السيارة بشكل جنوني.

وكان صادما أنّ قائد السيارة عاد للخلف فنهض الشخص الذي تعرض للدهس، إلا أن السائق كرر الدهس مرة ثانية، وبعد ذلك نهض الضحية دون أن يتعرض لأذى كبير، فيما غادر قائد السيارة مسرعا.

ولم تتضح حتى الآن، دوافع الواقعة والأسباب التي دفعت قائد المركبة يدهس الضحية مرتين وبشكل عمدي في وضح النهار.

فاجعة مرورية في السعودية

في شأن مروري آخر، أدى حادث مروري مروع إلى وفاة 6 أشقاء من أسرة واحدة في السعودية، كما تم نقل الوالدين و3 أشقاء آخرين للعناية المركّزة في حالة خطرة.

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وقع الحادث على الطريق الرابط بين محافظة الطائف ومنطقة الباحة، كما تُوفي كذلك قائد المركبة الثانية وهو في منتصف العقد السادس، فيما نجت طفلة واحدة في الرابعة من عمرها وخرجت من الحادث دون إصابات.

وروى شقيق المتوفين محمد سالم الغامدي تفاصيل الفاجعة، قائلا إنه خلال عودة أسرته من المدينة المنوّرة للباحة، وعند وصولها للطريق الرابط بين الباحة والطائف، وقع حادث مروري أليم تُوفي فيه 6 أشقاء، أكبرهم في السابعة عشرة من عمرها وأصغرهم سنتان ونصف (ريم وسالم ومحمد وسعود ويحيى وحمدان، فيما نُقل الوالدان وابنتان (ريناد ومنيرة) وابن (سلطان) للعناية المركزة في مستشفيات الملك فيصل التخصصي بالطائف والملك عبدالعزيز التخصصي ومستشفى الأمير سلطان بالطائف، كما نقل موقع العربية.

وأضاف: “من فضل الله تمّ خروج الوالد من العناية المركّزة للتنويم وهو بصحة وعافية، في حين تمّت الصلاة على 6 من أفراد أسرتنا سوياً في صلاة العصر أمس، ودفنهم بمحافظة الطائف”.

المصدرالعربية + تويتر - رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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