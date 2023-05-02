فيديو مفزع لدهس سعودي مرتين عمدا في دقيقة واحدة

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وطن – انتشر مقطع فيديو وُصف بأنه مرعب، يوثّق لحظة دهس قائد مركبة شخصا كان يسير على جانب الطريق، مرتين وبشكل عمدي في غضون دقيقة داخل حي سكني بالسعودية.

وأظهر الفيديو، أن السيارة كانت تتحرك ببطء في البداية، ما يشير إلى أن قائدها كان يترصد للمجني عليه، وعند وصوله إليه زاد من سرعة السيارة بشكل جنوني.

وكان صادما أنّ قائد السيارة عاد للخلف فنهض الشخص الذي تعرض للدهس، إلا أن السائق كرر الدهس مرة ثانية، وبعد ذلك نهض الضحية دون أن يتعرض لأذى كبير، فيما غادر قائد السيارة مسرعا.

لقطات مرعبة لسيارة تدهس رجلاً مرتين عمداً بوضح النهار وقام السائق بدهسه بالسيارة وتسبب بسقوطه على الأرض وأعاد دهس الرجل مرة أخرى، مما تسبب في ارتطامه في جدار خلفه وكاد يفقد حياته

الحمدلله على نعمة كاميرات التصوير pic.twitter.com/M2xS89yk0I — 🖋 محمد🗡 (@saudi2272) May 1, 2023

ولم تتضح حتى الآن، دوافع الواقعة والأسباب التي دفعت قائد المركبة يدهس الضحية مرتين وبشكل عمدي في وضح النهار.

فاجعة مرورية في السعودية

في شأن مروري آخر، أدى حادث مروري مروع إلى وفاة 6 أشقاء من أسرة واحدة في السعودية، كما تم نقل الوالدين و3 أشقاء آخرين للعناية المركّزة في حالة خطرة.

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وقع الحادث على الطريق الرابط بين محافظة الطائف ومنطقة الباحة، كما تُوفي كذلك قائد المركبة الثانية وهو في منتصف العقد السادس، فيما نجت طفلة واحدة في الرابعة من عمرها وخرجت من الحادث دون إصابات.

وروى شقيق المتوفين محمد سالم الغامدي تفاصيل الفاجعة، قائلا إنه خلال عودة أسرته من المدينة المنوّرة للباحة، وعند وصولها للطريق الرابط بين الباحة والطائف، وقع حادث مروري أليم تُوفي فيه 6 أشقاء، أكبرهم في السابعة عشرة من عمرها وأصغرهم سنتان ونصف (ريم وسالم ومحمد وسعود ويحيى وحمدان، فيما نُقل الوالدان وابنتان (ريناد ومنيرة) وابن (سلطان) للعناية المركزة في مستشفيات الملك فيصل التخصصي بالطائف والملك عبدالعزيز التخصصي ومستشفى الأمير سلطان بالطائف، كما نقل موقع العربية.

وأضاف: “من فضل الله تمّ خروج الوالد من العناية المركّزة للتنويم وهو بصحة وعافية، في حين تمّت الصلاة على 6 من أفراد أسرتنا سوياً في صلاة العصر أمس، ودفنهم بمحافظة الطائف”.