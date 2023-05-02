الثلاثاء, مايو 2, 2023
الرئيسيةأرشيف - الهدهدطريقة منزلية لتنظيف غرفة المعيشة بأكملها في 3 دقائق..
أرشيف - الهدهدحياتنا

طريقة منزلية لتنظيف غرفة المعيشة بأكملها في 3 دقائق..

"تجنب وضع الزهور المجففة كعنصر زخرفي في غرفة المعيشة..."

كتب معالي بن عمر
تنظيف غرفة المعيشة watanserb.com
تنظيف غرفة المعيشة
- Advertisement -

وطن-هل تعلم أنه يمكنك تنظيف غرفة المعيشة في دقائق معدودة من خلال تطبيق هذه الطريقة البسيطة؟

لا شكّ في أن نظافة المنزل وترتيبه أمر مهم جدًا للمحافطة على الصحة الجسدية والعقلية، حيث تقضي على العث ومسببات الحساسية وتساعد أيضًا على الشعور بالسيطرة، ما يقلل من التوتر. ومن الفوائد الأخرى للتنظيف الشعور بأنك قمت بإنجاز مهم، بحيث بدأت في مهمة وتمكّنت من إنهائها على أجمل وجه، ما يؤدي إلى التمتع بشكل أكبر بنظافة المنزل والشعور بالرفاهية داخله، بحسب تقرير لصحيفة “أوك دياريو” الإسبانية.

وفي كثير من الأحيان، يكون ضيق الوقت هو العذر الرئيسي لعدم تنظيف المكان بشكل جيّد. لكن، في الحقيقة، لا تحتاج سوى ثلاث دقائق لتجعل غرفة المعيشة الخاصة بك نظيفة ومرتبة. وهذا لا يتطلّب سوى اتباع روتين يومي سيساعدك على الشعور براحة أكبر في هذه الغرفة.

لا تضع الزهور المجففة كعنصر زخرفي في غرفة لمعيشة
لا تضع الزهور المجففة كعنصر زخرفي في غرفة لمعيشة

كيف تنظف غرفة المعيشة في أقل من 3 دقائق؟

وفقًا لما ترجمته “وطن“، تعتبر طاولة غرفة المعيشة من أهم قطع الأثاث في الغرفة، ويمكنك تنظيفها دون الحاجة إلى إزالة الأشياء الموجودة عليها باستخدام منفضة الغبار الخشبية. لكن، قم بإزالة كل الأشياء مرة واحدة في الأسبوع وقم بتنظيفها بقطعة قماش. وإذا كانت مصنوعة من الزجاج، بحيث تكون عليها بصمات أصابع، فما عليك سوى وضع منظف زجاج.

لتنظيف شاشة التلفاز يُفضّل استخدام كحول الأيزوبروبيل الذي يترك هذه الأنواع من الأسطح لامعة. بالطبع يجب ألا تضعه مباشرة على الشاشة لأنه قد يؤثر على سير عمل التلفاز، ما يجب عليك فعله هو سكب القليل منه على قطعة قماش وفركها جيّدًا، ثم ابدأ بالتنظيف.

بالنسبة لتنظيف الأرضية، يمكنك استخدام مكنسة كهربائية. إنه جهاز دون كابلات ودون حقيبة وهو مريح للغاية وسهل الاستخدام. تحتوي معظم الموديلات الحالية على نظام LED لرؤية جميع الأوساخ على الأرض وفي الزوايا الأكثر صعوبة بفضل الضوء الذي تتضمنه.

- Advertisement -

وأخيرًا، لا تنس الأريكة، يمكن أن يكون رذاذ التنظيف الجاف أفضل حليف لتبدو الأريكة وكأنها جديدة. عندما يحين وقت النوم، قم بترتيب الوسائد. أما إذا كان لديك عدة بطانيات، فقم بتخزين بعضها في سلة أو على طاولة جانبية مخصصة للتخزين.

أخيرًا، يُنصح بتجنب وضع الزهور المجففة كعنصر زخرفي في غرفة المعيشة. وعلى الرغم من أنها جميلة جدًا، فإنها مصدرًا لتجمع الكثير من الغبار، لذا، لا تعدّ الخيار الأفضل لتنظيف هذه الغرفة يوميًا بسهولة.

ترتيب غرفة المعيشة في 3 دقائق
ترتيب غرفة المعيشة في 3 دقائق
المصدرأوك دياريو-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.

اقرأ أيضاً

حياتنا

فيما يلي عواقب عدم تنظيف المنزل..

حياتنا

هذه هي الأشياء التي ننسى تنظيفها في غرفة النوم..

حياتنا

استخدامات عديدة لرغوة كريم الحلاقة..يجب أن تعرفها

حياتنا

بحسب الخبراء: ما عدد المرات التي يجب تغيير الملاءات فيها؟

حياتنا

لماذا يجب وضع صودا الخبز على زوايا النوافذ؟

حياتنا

لا تُشرب فقط.. حيل لتنظيف الأواني والبقع وحتى المرحاض باستخدام الكوكا كولا

حياتنا

5 أشياء يجب ألا تنظفها أبدًا باستخدام صودا الخبز لأنها تتلف

حياتنا

4 أشياء لا يجب عليك تنظيفها باستخدام الخل الأبيض “المنتج المعجزة”

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

تعليق ناري من فيصل القاسم على رفض بشار الأسد تقديم تنازلات لعودة سوريا للجامعة العربية

أول ظهور لـ بيكيه برفقة أبنائه في ميامي.. هذا ما اضطر إليه! (شاهد)

كيندال جينر حديث ليلة عالم الموضة بنيويورك.. زي شفاف كشف حلمات صدرها ومؤخرتها (شاهد)

إلقاء القبض على مُشجع حامل المنشار الكهربائي في مباراة الترجي وشيبة القبائل (فيديو)

هبة عبوك بملابس بحر فاضحة جدا ومؤخرة مكشوفة بشكل كامل (شاهد)

وجه رسائل لهؤلاء.. وصية مبكية كتبها الشهيد الأسير خضر عدنان قبل استشهاده

كاد أن يتسبب بمجزرة.. لحظة القبض على مختل قام بإطلاق النار على المارة في بغداد! (شاهد)

حكايات الحزن والألم على متن سفينة سعودية أجلت رعايا من السودان

أخبار سيئة لعشاق برشلونة

سحب منتجات شركة “مزون” العُمانية للألبان من أسواق السعودية.. خبر يثير الجدل والشركة تعلق!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC