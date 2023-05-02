طريقة منزلية لتنظيف غرفة المعيشة بأكملها في 3 دقائق..

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وطن-هل تعلم أنه يمكنك تنظيف غرفة المعيشة في دقائق معدودة من خلال تطبيق هذه الطريقة البسيطة؟

لا شكّ في أن نظافة المنزل وترتيبه أمر مهم جدًا للمحافطة على الصحة الجسدية والعقلية، حيث تقضي على العث ومسببات الحساسية وتساعد أيضًا على الشعور بالسيطرة، ما يقلل من التوتر. ومن الفوائد الأخرى للتنظيف الشعور بأنك قمت بإنجاز مهم، بحيث بدأت في مهمة وتمكّنت من إنهائها على أجمل وجه، ما يؤدي إلى التمتع بشكل أكبر بنظافة المنزل والشعور بالرفاهية داخله، بحسب تقرير لصحيفة “أوك دياريو” الإسبانية.

وفي كثير من الأحيان، يكون ضيق الوقت هو العذر الرئيسي لعدم تنظيف المكان بشكل جيّد. لكن، في الحقيقة، لا تحتاج سوى ثلاث دقائق لتجعل غرفة المعيشة الخاصة بك نظيفة ومرتبة. وهذا لا يتطلّب سوى اتباع روتين يومي سيساعدك على الشعور براحة أكبر في هذه الغرفة.

كيف تنظف غرفة المعيشة في أقل من 3 دقائق؟

وفقًا لما ترجمته “وطن“، تعتبر طاولة غرفة المعيشة من أهم قطع الأثاث في الغرفة، ويمكنك تنظيفها دون الحاجة إلى إزالة الأشياء الموجودة عليها باستخدام منفضة الغبار الخشبية. لكن، قم بإزالة كل الأشياء مرة واحدة في الأسبوع وقم بتنظيفها بقطعة قماش. وإذا كانت مصنوعة من الزجاج، بحيث تكون عليها بصمات أصابع، فما عليك سوى وضع منظف زجاج.

لتنظيف شاشة التلفاز يُفضّل استخدام كحول الأيزوبروبيل الذي يترك هذه الأنواع من الأسطح لامعة. بالطبع يجب ألا تضعه مباشرة على الشاشة لأنه قد يؤثر على سير عمل التلفاز، ما يجب عليك فعله هو سكب القليل منه على قطعة قماش وفركها جيّدًا، ثم ابدأ بالتنظيف.

بالنسبة لتنظيف الأرضية، يمكنك استخدام مكنسة كهربائية. إنه جهاز دون كابلات ودون حقيبة وهو مريح للغاية وسهل الاستخدام. تحتوي معظم الموديلات الحالية على نظام LED لرؤية جميع الأوساخ على الأرض وفي الزوايا الأكثر صعوبة بفضل الضوء الذي تتضمنه.

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وأخيرًا، لا تنس الأريكة، يمكن أن يكون رذاذ التنظيف الجاف أفضل حليف لتبدو الأريكة وكأنها جديدة. عندما يحين وقت النوم، قم بترتيب الوسائد. أما إذا كان لديك عدة بطانيات، فقم بتخزين بعضها في سلة أو على طاولة جانبية مخصصة للتخزين.

أخيرًا، يُنصح بتجنب وضع الزهور المجففة كعنصر زخرفي في غرفة المعيشة. وعلى الرغم من أنها جميلة جدًا، فإنها مصدرًا لتجمع الكثير من الغبار، لذا، لا تعدّ الخيار الأفضل لتنظيف هذه الغرفة يوميًا بسهولة.