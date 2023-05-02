الثلاثاء, مايو 2, 2023
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حياتنا

رونالدو يظهر فجأة داخل غرفة العمليات بأحد المستشفيات السعودية (شاهد)

بحسب المعلومات المتداولة فإن ابنة كريستيانو رونالدو تخضع لعملية استئصال الزائدة الدودية في المستشفى، ورافقها هو وصديقته جورجينا إلى داخل غرفة العمليات

كتب خالد الأحمد
ابنة رونالدو تخضع لعملية جراحية في السعودية watanserb.com
ابنة رونالدو تخضع لعملية جراحية في السعودية
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وطن- شُوهد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، في إحدى مستشفيات العاصمة السعودية الرياض اليوم، الثلاثاء، لحضور إجراء عملية جراحية لابنته الصغيرة، حسب وسائل إعلام.

وبحسب المعلومات المتداولة فإن ابنة كريستيانو رونالدو تخضع لعملية استئصال الزائدة الدودية في المستشفى.

ابنة رونالدو تخضع لعملية جراحية في السعودية

وأبانت صورة متداولة رونالدو وزوجته عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز يرتديان “البالطو” المعقم، خلال تواجدهما في الغرفة.

بينما الطفلة كانت ترقد على السرير وبدا بجوارها أحد الأطباء الذي يباشر حالتها.

ابنة رونالدو تخضع لعملية جراحية في السعودية
ابنة رونالدو تخضع لعملية جراحية في السعودية

ولم تُحددّ هوية أي من بنات رونالدو التي خضعت للعملية، حيث رُزق اللاعب بثلاث بنات هُنَّ إيفا وألانا مارتينا وبيلا إزميرالدا.

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وكانت قد شابت علاقة كريستيانو وجورجينا الكثير من الغموض في الأسابيع الماضي بعد إشاعات عن قرب انفصالهما وهو ما نفته جورجينا.

وعاد رونالدو أيضاً وشارك قبل ايام صورة ضمن أجواء رومانسية برفقة جورجينا كتب عليها: “في صحة الحب“، وهو ما اعتبره المتابعون ردا منه أيضاً على تلك الشائعات.

وفي، 18 نيسان أبريل الماضي، نشر كريستيانو صورة له مع إحدى طفلاته بمناسبة عيد ميلادها الأول وعلق عليها على حسابه في تويتر :”مبروك في السنة الأولى لك يا حبيبتي. أباك يحبك كثيرا!.”

هل يستمر كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي؟

ويمضي رونالدو موسمه الأول مع النصر، حيث انتقل إلى “العالمي” في نافذة الانتقالات الشتوية بيناير/ كانون الثاني 2023 قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي، في صفقة انتقال حر عدت الأضخم في العالم بعد فسخ عقده مع “الشياطين الحمر”.

وسجّل رونالدو 12 هدفًا بقميص النصر من 15 مباراة في كل المسابقات، إضافة إلى تقديم تمريرتين حاسمتين إلى زملائه.

وكانت تقارير لفتت إلى أن كريستيانو رونالدو، يريد الرحيل عن النصر بعد شهور فقط من انتقاله للنادي السعودي من مانشستر يونايتد.

والزَّائدة الدودية هي أنبوب صغير على شكل إصبع يبرز من الأمعاء الغليظة بالقرب من نقطة اتِّصالها بالأمعاء الدَّقيقة.قد يكون للزائدة الدودية وظيفة مناعيَّة بسيطة، ولكنها لا تُعدُّ عضوًا أساسيًّا.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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