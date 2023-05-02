رونالدو يظهر فجأة داخل غرفة العمليات بأحد المستشفيات السعودية (شاهد)

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وطن- شُوهد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، في إحدى مستشفيات العاصمة السعودية الرياض اليوم، الثلاثاء، لحضور إجراء عملية جراحية لابنته الصغيرة، حسب وسائل إعلام.

وبحسب المعلومات المتداولة فإن ابنة كريستيانو رونالدو تخضع لعملية استئصال الزائدة الدودية في المستشفى.

ابنة رونالدو تخضع لعملية جراحية في السعودية

وأبانت صورة متداولة رونالدو وزوجته عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز يرتديان “البالطو” المعقم، خلال تواجدهما في الغرفة.

بينما الطفلة كانت ترقد على السرير وبدا بجوارها أحد الأطباء الذي يباشر حالتها.

الاسطورة كرستيانو رونالدو يجري عملية لابنته في الرياض 🟡🟡🟡. pic.twitter.com/vibbWAU1mK — بيان النصر (@ByanNassr) May 2, 2023

ولم تُحددّ هوية أي من بنات رونالدو التي خضعت للعملية، حيث رُزق اللاعب بثلاث بنات هُنَّ إيفا وألانا مارتينا وبيلا إزميرالدا.

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وكانت قد شابت علاقة كريستيانو وجورجينا الكثير من الغموض في الأسابيع الماضي بعد إشاعات عن قرب انفصالهما وهو ما نفته جورجينا.

🚨 #رونالدو و #جورجینا قبل ساعات في المستشفى مع ابنتهم لاجراء عملية جراحية لها pic.twitter.com/wxmpVdV6wQ — ثــــــلج مشــــــوي (@kwais0) May 2, 2023

وعاد رونالدو أيضاً وشارك قبل ايام صورة ضمن أجواء رومانسية برفقة جورجينا كتب عليها: “في صحة الحب“، وهو ما اعتبره المتابعون ردا منه أيضاً على تلك الشائعات.

وفي، 18 نيسان أبريل الماضي، نشر كريستيانو صورة له مع إحدى طفلاته بمناسبة عيد ميلادها الأول وعلق عليها على حسابه في تويتر :”مبروك في السنة الأولى لك يا حبيبتي. أباك يحبك كثيرا!.”

Parabéns pelo teu primeiro ano de vida, meu amor. O papá ama-te muito!🎂♥️😘 pic.twitter.com/FBHMAjiuYE — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) April 18, 2023

هل يستمر كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي؟

ويمضي رونالدو موسمه الأول مع النصر، حيث انتقل إلى “العالمي” في نافذة الانتقالات الشتوية بيناير/ كانون الثاني 2023 قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي، في صفقة انتقال حر عدت الأضخم في العالم بعد فسخ عقده مع “الشياطين الحمر”.

وسجّل رونالدو 12 هدفًا بقميص النصر من 15 مباراة في كل المسابقات، إضافة إلى تقديم تمريرتين حاسمتين إلى زملائه.

وكانت تقارير لفتت إلى أن كريستيانو رونالدو، يريد الرحيل عن النصر بعد شهور فقط من انتقاله للنادي السعودي من مانشستر يونايتد.

والزَّائدة الدودية هي أنبوب صغير على شكل إصبع يبرز من الأمعاء الغليظة بالقرب من نقطة اتِّصالها بالأمعاء الدَّقيقة.قد يكون للزائدة الدودية وظيفة مناعيَّة بسيطة، ولكنها لا تُعدُّ عضوًا أساسيًّا.