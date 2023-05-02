الثلاثاء, مايو 2, 2023
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جينيفر لوبيز في حفل ميت غالا Met Gala بأكثر فستان مثير وهكذا غطّت ثدييها! (صور)

كانت جينيفر لوبيز - التي حضرت حفل ميت غالا Met Gala لعام 2023 بدون زوجها بن أفليك - ترتدي فستانًا مثيرًا أنيقًا يتميز بمقدمة سوداء متقاطعة تغطي ثدييها.

كتب أنس السالم
جينيفر لوبيز في حفل ميت غالا Met Gala watanserb.com
جينيفر لوبيز في حفل ميت غالا Met Gala
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وطن – وصلت جينيفر لوبيز إلى حفل ميت غالا Met Gala لعام 2023 مرتديةً فستاناً مذهلاً باللونين الأسود والوردي من علامة Ralph Lauren، ترافق ثوبها مع ذيلين طويلين، قبعة مبتكرة، وقفازات سوداء.

تخطت النجمة الشهيرة حدث العام الماضي، مما يعني أنها كانت المرة الأولى منذ عامين التي تحضر فيها الحفل الساحر.

جينيفر لوبيز في حفل ميت غالا Met Gala لعام 2023

كانت جينيفر لوبيز – التي حضرت حفل ميت غالا Met Gala لعام 2023 بدون زوجها بن أفليك – ترتدي فستانًا مثيرًا أنيقًا يتميز بمقدمة سوداء متقاطعة تغطي ثدييها. وفق صحيفة “ماركا marca” الإسبانية

 

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حفل “ميت غالا 2023” الذي أقيم في متحف ميتروبوليتان بنيويورك تحت عنوان “تكريماً لكارل” واحتفالاً بهذه الشخصيّة الأيقونيّة كارل لاغرفيلد التي غيّرت وجه الموضة.

وقالت جينيفر لوبيز إن “لاغرفيلد” كان شخصية بارزة في الموضة. مضيفة: “عندما تفكر في الخمسين عامًا الماضية، إذا كنت تفكر في خمسة أشخاص في الموضة، فهو واحد منهم”.

جينيفر لوبيز في حفل Met Gala 2023

وأضافت: “ما فعله مع شانيل لفترة طويلة والحفاظ على هذه العلامة التجارية جديدة وشابة وحيوية – لقد كان حقًا عبقريًا.”

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وقالت جينفر لوبيز: “حظيت بلقاء لاغرفيلد. بالنسبة لفتاة صغيرة كانت تطمح إلى أن تكون في عالم الموضة وأن تكون فنانة، فإن مقابلة أشخاص مثل كارل لاغرفيلد كان دائمًا حلمًا بالنسبة لي”.

كما تابعت النجمة: “لذا، إنه لشرف حقيقي أن أكون هنا للاحتفال به الليلة”.

جينيفر لوبيز في حفل Met Gala 2023
اطلالة جينيفر لوبيز في حفل Met Gala 2023

ما هو حفل ميت غالا Met Gala وأي المشاهير يحضرون؟

يعد Met Gala حدثًا سنويًا لجمع التبرعات لمعهد متحف متروبوليتان للفنون في مدينة نيويورك.

ويعتبر أحد أرقى أحداث السجادة الحمراء في صناعة الأزياء. حيث يجذب المشاهير والضيوف البارزين من جميع أنحاء العالم.

في كل عام، يكون للحدث موضوع يلهم الحضور لارتداء ملابس باهظة ومبدعة.

كما أصبح الحدث منصة للمصممين والفنانين ورموز الموضة لعرض إبداعاتهم وزيادة الوعي بمجموعة أزياء المتحف.

المصدرماركا - ترجمة وتحرير وطن + مواقع التواصل
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

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