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“تطبيق هند القحطاني للحب والغرام”.. المشهورة السعودية تفجر جدلا جديدا

هند القحطاني كشفت عن رغبتها في إنشاء تطبيق خاص للتعارف بين الرجال والنساء

كتب فهمي الورغمي
هند القحطاني watanserb.com
هند القحطاني
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وطن- وسط حالة من الذهول والاندهاش انتابت متابعيها، أعلنت مشهورة السناب السعودية هند القحطاني، عن عمل تطبيق للتعارف بين الرجال والنساء، في خطوة اعتبرها كثيرون مجرد “فرقعة إعلامية” جديدة من المؤثرة المعروفة بولعها بـ “التريند”.

هند القحطاني تُعلن عن إنشاء تطبيق للتعارف بين الرجال والنساء

وقالت هند خلال مقطع فيديو أحدث جدلا واسعا: “بسوي تطبيق للتعارف، للحب والغرام والهيام، ويتعرف خلاله الرجال والنساء، ويصير بينكم رومانسيات وحب وغرام “.

وأثار الفيديو جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمنت بعض التعليقات انتقادات لهند القحطاني.

ومعلوم أن هند القحطاني، هي صانعة محتوى سعودية مثيرة للجدل، تنشط على مواقع التواصل الاجتماعي بنشر آرائها وصورها وفيديوهاتها التي تخالف قيم المجتمع السعودي، كما يرى كثيرون.

عمِلت القحطاني كمعلمة لغة إنجليزية، قبل أن تسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية منذ فترة لاستكمال دراستها.

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بدأت هند القحطاني نشر محتوى على منصات التواصل الاجتماعي بدايةً من عام 2015، وحظيت بشعبية كبيرة على تطبيق السناب شات، حيث يتابعها الملايين من المتاعبين.

هذا وقد أثار إعلان هند القحطاني، رغبتها في إنشاء تطبيق للتعارف بين النساء والرجال، ردود فعل وانتقادات واسعة بين النشطاء في المملكة السعودية.

حيث رأى البعض في الخطوة، فرصة من مشهورة السناب السعودية لكسب جمهور جديد نحو تطبيقها المزعوم، ومن ذلك الاستفادة من شعبيتها الكبيرة عبر مواقع التواصل المعروفة.

فيما اعتبر آخرون أن إعلان هند القحطاني، ليس إلا محاولة جديدة منها للبقاء على مكانتها في قوائم التريند والأكثر متابعة في المملكة، حتى وإن كان ذلك على حساب حياتها الشخصية أو الحديث في مواضيع بعيدة كل البعد عن اهتماماتها.

هند القحطاني تُعلن عن إنشاء تطبيق للتعارف بين الرجال والنساء
هند القحطاني تُعلن عن إنشاء تطبيق للتعارف بين الرجال والنساء

هند القحطاني تثير الجدل بعد ارتداء الحجاب

تعودت هند القحطاني، مشهورة السناب السعودية المقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية، على إثارة الجدل بين الحين والآخر عبر القيام بأنشطة وحركات غريبة وغير متوقعة بالنسبة لمتابعيها.

وفي مفاجأةٍ غير متوقّعة بالنسبة للكثيرين، ظهرت هند القحطاني، المشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي، بالحجاب والعباءة في أثناء ذهابها لصلاة عيد الفطر الأخير، لأول مرة في حياتها.

ونشرت هند القحطاني على حسابها في تطبيق سناب شات مقطعَ فيديو، وثّق لحظة خروجها من منزلها وركوبها سيارتها رفقةَ صديقتها متّجهة إلى أحد المساجد المجاورة لها.

وعلّقت هند القحطاني على الفيديو قائلة: “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير، هذه أول مرة أصلي صلاة العيد في حياتي، وأول مرة ألبس حجاب وعباءة، فأنا أريد تغيير حياتي للأفضل، وأسأل الله أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال”.

وأثارت هند القحطاني جدلاً واسعاً بين متابعيها وقتها، فبينما هنّأها بعضهم على قرارها ودعوها إلى الثبات على طريق الإسلام، اعتبر آخرون أنّ هذه مجرد حيلة منها للترويج لنفسها وجذب المزيد من المشاهدين.

وقال بعض المعلّقين، إنّ هند القحطاني تستغلّ المناسبات الدينية لإثارة الجدل والانتباه، وإنها لم تظهر بالحجاب والعباءة إلا في يوم العيد، دون أن تُبديَ نيةً صادقة للتغيير.

ولم تردَّ هند القحطاني على التعليقات التي وُجّهت إليها، واكتفت بمشاركة جمهورها بعض الصور من داخل المسجد.

حيث ظهرت بابتسامة عريضة ووجه مشرق، كما نشرت هند القحطاني بعض المقولات الدينية التي تحثّ على التوبة والاستغفار، مؤكّدةً أنها تشعر بالسعادة والرضا.

وعلى العموم، تشتهر هند القحطاني بإثارتها للجدل عبر تصريحاتها، التي يعتبرها الكثيرون مستفزة ولا تراعي الطبيعة المحافظة للمجتمع السعودي.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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