القبض على بوريس جونسون مخموراً في هولندا برخصة قيادة أوكرانية! (شاهد)

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وطن – فوجئت الشرطة الهولندية التي ألقت القبض على رجل على صلة بحادث قيادة تحت تأثير الكحول عندما اكتشفت أن الاسم الموجود في رخصة قيادته هو بوريس جونسون.

ووفقا لصحيفة “الغارديان” البريطانية، فإن رخصة القيادة الأوكرانية المزيفة كانت كاملة مع صورة رئيس الوزراء البريطاني السابق وتاريخ ميلاده الصحيح ، وتم إصدارها في عام 2019 وهي سارية حتى نهاية العام 3000.

وقال المتحدث باسم الشرطة ، ثيس دامسترا ، إن الضباط حققوا في حادث بعد منتصف ليل الأحد بقليل عندما اصطدمت سيارة بعمود بالقرب من جسر إيما في مدينة جرونينجن الشمالية، مشيرا إلى أن السائق تخلى عن السيارة ولكن تم إبلاغ الشرطة في وقت لاحق أن السائق كان يقف على الجسر.

السائق لم يستطع التعرف على نفسه

وأضاف “دامسترا”: “لم يستطع الشخص التعرف على نفسه ورفض إجراء اختبار لتحليل التنفس”.

وبحسب الصحيفة، فقد تم إلقاء القبض على الرجل البالغ من العمر 35 عاما من بلدة زويدهورن الصغيرة غربي جرونينجن بعد أن تم تفتيش السيارة.

تم العثور على الرخصة بعد تفتيش السيارة

وقال “دامسترا”: “في الداخل ، عثرت الشرطة على رخصة قيادة مزورة تخص بوريس جونسون“.

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من جانبها، قالت شرطة جرونينجن على حسابها على إنستغرام: “لسوء الحظ بالنسبة لهذا الشخص ، لم نسقط في تزويره”.

ولم تستطع الشرطة تحديد مكان صنع الوثيقة المزورة ، لكن كيشيا هيكستر ، المراسلة الروسية السابقة لمحطة الإذاعة العامة NOS ، قالت في تغريدة نشرتها NOS إن رخص القيادة المزيفة يمكن شراؤها بسهولة في المحلات السياحية في أوكرانيا .

وأضاف “دامسترا”: “على حد علمي ، لم يكن السيد بوريس جونسون الحقيقي في هولندا في ذلك الوقت”.