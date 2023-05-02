الثلاثاء, مايو 2, 2023
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القبض على بوريس جونسون مخموراً في هولندا برخصة قيادة أوكرانية! (شاهد)

كانت رخصة الرجل الأوكراني تحتوي على صورة لرئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون بتاريخ ميلاد صحيح

كتب باسل النجار
تزوير رخصة قيادة باسم بوريس جونسون watanserb.com
رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون
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وطن – فوجئت الشرطة الهولندية التي ألقت القبض على رجل على صلة بحادث قيادة تحت تأثير الكحول عندما اكتشفت أن الاسم الموجود في رخصة قيادته هو بوريس جونسون.

ووفقا لصحيفة “الغارديان” البريطانية، فإن رخصة القيادة الأوكرانية المزيفة كانت كاملة مع صورة رئيس الوزراء البريطاني السابق وتاريخ ميلاده الصحيح ، وتم إصدارها في عام 2019 وهي سارية حتى نهاية العام 3000.

وقال المتحدث باسم الشرطة ، ثيس دامسترا ، إن الضباط حققوا في حادث بعد منتصف ليل الأحد بقليل عندما اصطدمت سيارة بعمود بالقرب من جسر إيما في مدينة جرونينجن الشمالية، مشيرا إلى أن السائق تخلى عن السيارة ولكن تم إبلاغ الشرطة في وقت لاحق أن السائق كان يقف على الجسر.

رخصة قيادة مزيفة باسم بوريس جونسون

السائق لم يستطع التعرف على نفسه

وأضاف “دامسترا”: “لم يستطع الشخص التعرف على نفسه ورفض إجراء اختبار لتحليل التنفس”.

وبحسب الصحيفة، فقد تم إلقاء القبض على الرجل البالغ من العمر 35 عاما من بلدة زويدهورن الصغيرة غربي جرونينجن بعد أن تم تفتيش السيارة.

تم العثور على الرخصة بعد تفتيش السيارة

وقال “دامسترا”: “في الداخل ، عثرت الشرطة على رخصة قيادة مزورة تخص بوريس جونسون“.

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من جانبها، قالت شرطة جرونينجن على حسابها على إنستغرام: “لسوء الحظ بالنسبة لهذا الشخص ، لم نسقط في تزويره”.

ولم تستطع الشرطة تحديد مكان صنع الوثيقة المزورة ، لكن كيشيا هيكستر ، المراسلة الروسية السابقة لمحطة الإذاعة العامة NOS ، قالت في تغريدة نشرتها NOS إن رخص القيادة المزيفة يمكن شراؤها بسهولة في المحلات السياحية في أوكرانيا .

وأضاف “دامسترا”: “على حد علمي ، لم يكن السيد بوريس جونسون الحقيقي في هولندا في ذلك الوقت”.

المصدرالغارديان - ترجمة وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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