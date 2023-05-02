“العهد الجديد” ينشر قصة “تطويع الأمير خالد الفيصل وإذلال محمد بن سلمان له”

وطن – تحت عنوان “قصة تطويع الأمير خالد الفيصل وتحويله إلى ممسحة واستخدامه بأدوار دونية لا تناسب عمره ومكانته”، نشر حساب “العهد الجديد” السعودي الشهير معلومات مثيرة حول مستشار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وأمير منطقة مكة المكرمة.

“تطويع خالد الفيصل وتحويله إلى (ممسحة)”

وبحسب “العهد الجديد” فإنّ القصة بدأت حينما كان الأمير خالد الفيصل أميراً لمنطقة عسير، كان في ذات الوقت رئيسًا فخريًا لجمعية تدعى الأبرار الخيرية. مبيناً أنها جمعية كانت قد طلبت تمويلاً من وزارة المالية بقيمة مليار ريال لشراء أرض وبناء مشروع خيري عليها لدعم فقراء المنطقة.

وأضاف: “رد الوزارة على الطلب كان بأنها ستدفع المبلغ على شكل دفعات سنوية وليس مرة واحدة. لكن القضية فيها تلاعب في المبلغ المقدم منذ البداية. فالتكلفة الحقيقية للمشروع كانت 330 مليون ريال، أما باقي المبلغ فهو اتفاق كان قد جرى بين الفيصل ورئيس الجمعية آنذاك إبراهيم العمري”.

وقال “العهد الجديد”: “إذ اتفق الطرفان (الفيصل والعمري)، على أن يذهب باقي المبلغ إلى حساباتهم الخاصة، وكانت حصة الأسد من نصيب الأمير، أما العمري، فكان يأخذ نسبة لا تتجاوز 20٪ من تلك الأموال”.

محمد بن سلمان كشف التلاعب

وتابع: “عندما ترك خالد الفيصل إمارة عسير بقي المبلغ ينزل سنوياً بحساب الجمعية. فيقوم إبراهيم العمري بأخذ عمولته وتحويل الباقي لحساب الفيصل. وحين جاء محمد بن سلمان كشف هذا التلاعب فاستدعى العمري وحقق معه ثم أصدر أمراً بسجنه”.

وقال “العهد الجديد” إنّه “بعد ذلك جهّز ابن سلمان ملفاً كاملاً يُدين خالد الفيصل وهدده بتسليم الملف للملك والأسرة، لكن الفيصل أنكر بداية ما قيل بحقه. وبعد إنكار عدة ساعات، والتحقيق مع إبراهيم العمري أمامه، إنهار الفيصل، واعترف بكامل القصة وتوسل بابن سلمان ليستره ووعده بإرجاع المبلغ”.

وزاد: “هذا ما حصل بالفعل، سدد الفيصل المبلغ كاملاً، وأودعت الأموال في ثقب ابن سلمان الأسود، صندوق الاستثمارات”.

وختم بالقول: “إلا أن ملف الفساد هذا، بقي كالسيف على رقبة الفيصل، يهدده فيه كلما أبدى موقفاً أو وساطة قد لا تعجب مبس. وأصبح هذا الملف سبب تفويض الفيصل بأعمال لا تناسب عمره ومكانه. وهكذا تم تحويله إلى ممسحة.”وفق تعبير “العهد الجديد”