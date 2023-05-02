إلقاء القبض على مُشجع حامل المنشار الكهربائي في مباراة الترجي وشيبة القبائل (فيديو)

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وطن- ألقت الشرطة التونسية القبض على المشجع الذي حمل المنشار الكهربائي، خلال أحداث العنف في مباراة الترجي وشيبة القبائل، في إياب منافسات دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022-2023.

وقال الناطق باسم المحكمة الابتدائية في بين عروس شمال دولة تونس، عمر حنين، ” تم تمديد اعتقال نحو 66 شخصاً من بينهم حامل المنشار الكهربائي، متهمين في إثارة أعمال الشغب التي تخللها مباراة الترجي ومنافسه الضيف شيبة القبائل الجزائري”.

القبض على مشجع حامل المنشار الكهربائي

وكان أحداث العنف في مباراة الترجي وشيبة القبائل بين المشجعين في المباراة، قد تسبب في تأخر مجريات أحداث الشوط الثاني من اللقاء بين كلا الفريقين، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي. بهدف لكليهما بدوري أبطال أفريقيا.

كما واندلعت الاشتباكات بين جماهير الترجي وقوات الأمن التونسية، خلال فترة الاستراحة بين شوطي المباراة، حيث أقدم المشجعين على إثارة أعمال الشعب. داخل أرضية ملعب المباراة، من خلال إلقاء الألعاب النارية وهو ما أدى إلى تأخر انطلاق أحداث الشوط الثاني حفاظاً على سلامة اللاعبين.

إنفلات أمني خطير حدث في مباراة الترجي التونسي وشبيبة القبائل..كيف تم إدخال مثل هذه الأدوات الخطيرة للملعب ؟ منشار كهربائي 😳😳 pic.twitter.com/07l6is6kyM — abd ennacer el bar/عبد الناصر البار (@nasronasro1988) April 30, 2023

وتداول النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمشجع تونسي. وهو يحمل منشاراً كهربائياً خلال أحداث أعمال الشغب بين جماهير الترجي وقوات الأمن في ملعب (رادس) بدولة تونس.

إهداء للإتحاد الإفريقي هذا جمهور الترجي 🇹🇳 pic.twitter.com/GIKsMKRNbe — Hisham Abd Elbary (@HishamGamal_Twt) April 29, 2023

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وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن منع حضور الجماهير إلى الملاعب الأقل من 18 عاماً، بعد أحداث العنف في مباراة الترجي وشيبة القبائل بدوري الأبطال، وفق ما ذكره موقع foot 24 التونسي.

لقطة أظهرت استخدام منشار كهربائي لقطع حديد أسوار ملعب رادس أثناء أعمال شغب في مباراة الترجي وشبيبة القبائل أول أمسpic.twitter.com/Dz2xDZMwv6 — Khaled Attia (@kh_attia) May 1, 2023

تأهل الترجي على حساب شيبة القبائل

وتمكن فريق الترجي الرياضي من حجز بطاقة العبور إلى دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022-2023، على حساب منافسه شيبة القبائل الجزائري. بعد الفوز عليه بمجموع مباراتي الذهاب والإياب في دور الربع النهائي بنتيجة 2-1.

وسيلتقي فريق الترجي التونسي في المواجهة المرتقبة القادمة. أمام وصيف النسخة الماضية الأهلي المصري، في ال12 من شهر مايو/ آيار القادم، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب ( 14جانفي).