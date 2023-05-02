الثلاثاء, مايو 2, 2023
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إلقاء القبض على مُشجع حامل المنشار الكهربائي في مباراة الترجي وشيبة القبائل (فيديو)

وزارة الداخلية التونسية تمنع حضور الجماهير التونسية إلى الملاعب الأقل أعمارهم من 18 عاماً

كتب فارس أبو شيحة
إلقاء القبض على مشجع حامل المنشار الكهربائي watanserb.com
إلقاء القبض على مشجع حامل المنشار الكهربائي
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وطن- ألقت الشرطة التونسية القبض على المشجع الذي حمل المنشار الكهربائي، خلال أحداث العنف في مباراة الترجي وشيبة القبائل، في إياب منافسات دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022-2023.

وقال الناطق باسم المحكمة الابتدائية في بين عروس شمال دولة تونس، عمر حنين، ” تم تمديد اعتقال نحو 66 شخصاً من بينهم حامل المنشار الكهربائي، متهمين في إثارة أعمال الشغب التي تخللها مباراة الترجي ومنافسه الضيف شيبة القبائل الجزائري”.

القبض على مشجع حامل المنشار الكهربائي

وكان أحداث العنف في مباراة الترجي وشيبة القبائل بين المشجعين في المباراة، قد تسبب في تأخر مجريات أحداث الشوط الثاني من اللقاء بين كلا الفريقين، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي. بهدف لكليهما بدوري أبطال أفريقيا.

كما واندلعت الاشتباكات بين جماهير الترجي وقوات الأمن التونسية، خلال فترة  الاستراحة بين شوطي المباراة، حيث أقدم المشجعين على إثارة أعمال الشعب. داخل أرضية ملعب المباراة، من خلال إلقاء الألعاب النارية وهو ما أدى إلى تأخر انطلاق أحداث الشوط الثاني حفاظاً على سلامة اللاعبين.

وتداول النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمشجع تونسي. وهو يحمل منشاراً كهربائياً خلال أحداث أعمال الشغب بين جماهير الترجي وقوات الأمن في ملعب (رادس) بدولة تونس.

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وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن منع حضور الجماهير إلى الملاعب الأقل من 18 عاماً، بعد أحداث العنف في مباراة الترجي وشيبة القبائل بدوري الأبطال، وفق ما ذكره موقع foot 24 التونسي.

تأهل الترجي على حساب شيبة القبائل

وتمكن فريق الترجي الرياضي من حجز بطاقة العبور إلى دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022-2023، على حساب منافسه شيبة القبائل الجزائري. بعد الفوز عليه بمجموع مباراتي الذهاب والإياب في دور الربع النهائي بنتيجة 2-1.

وسيلتقي فريق الترجي التونسي في المواجهة المرتقبة القادمة. أمام وصيف النسخة الماضية الأهلي المصري، في ال12 من شهر مايو/ آيار القادم، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب ( 14جانفي).

أعمال شغب في مباراة الترجي وشيبة القبائل
أعمال شغب في مباراة الترجي وشيبة القبائل
المصدروطن + foot 24 + مواقغ التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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