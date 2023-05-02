الثلاثاء, مايو 2, 2023
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أول ظهور لـ بيكيه برفقة أبنائه في ميامي.. هذا ما اضطر إليه! (شاهد)

اضطر لاعب كرة القدم السابق في هذه الرحلة الأولى إلى الإقامة في فندق ، وهو أمر غير مريح له ولأطفاله

كتب رفيف عبدالله
أول ظهور لـ بيكيه برفقة أبنائه في ميامي.. هذا ما اضطر إليه! watanserb.com
بيكيه وشاكيرا وأطفالهما
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وطن– يقضي جيرارد بيكيه حاليًا بضعة أيام في ميامي لرؤية أطفاله ، بعد انتقالهم إلى هناك مع والدتهم شاكيرا.

مطعم أمام البحر

يقوم بيكيه حاليًا بزيارة أحد الفنادق والإقامة فيه ، ولكنه يبحث عن منزل حتى يتمكن من قضاء المزيد من الوقت في المدينة الأمريكية.

فيما يتعلق بما توصل إليه مع أبنائه  وكيف قضى الوقت معهم، فقد تم الكشف على وسائل التواصل الاجتماعي أنه أخذهم لتناول طعام الغداء.

في صورة أحد الأشخاص في مطعم ، يمكن رؤية بيكيه مع أطفاله الصغار الذين يجلسون على منطقة الشاطئ تحت سماء زرقاء في يوم مشمس مع وجود البحر في الخلفية.

هذه الصورة التي نقلتها صحيفة “ماركا“، من حساب أحد نشطاء تويتر، ويدعى أوريليو ب.كاستريلون.

وكتب كاستريلون على الصورة: “غداء مع العائلة ، حيث يجلس بيكيه مع أطفاله على الطاولة المجاورة”.

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بيكيه يبحث عن منزل

اضطر لاعب كرة القدم السابق ، في هذه الرحلة الأولى ، إلى الإقامة في فندق ، وهو أمر غير مريح له ولأطفاله.

لذا فإن بيكيه يحاول العثور على منزل حتى يكون أكثر راحة في زياراته القادمة في الولايات المتحدة ، مع ساشا وميلانو.

وفقًا لمجلة”Semana” و “Informalia” ، لدى بيكيه فكرة عما يريد العثور عليه في ميامي.

حيث رجحت تلك المجلات الإسبانية أنه يريد “مساحة كبيرة ومشرقة ، مع الحد الأدنى من الغرف والأماكن المشتركة”.

قصر شاكيرا في ميامي

في غضون ذلك، يبدو أنّ بحث المغنية الكولومبية شاكيرا عن منزل قد انتهى، أو على الأقل هي مهتمة جدًا بقصر رائع يقع في جزيرة فيشر، كما كشف برنامج “أنا روزا” الذي وصفه بأنه “أغلى منطقة سكنية في العالم، حيث يوجد في ذلك المكان أكبر عدد من أصحاب الملايين”.

يتطلب القصر دفعة أولى قدرها 250 ألف دولار ثم رسم سنوي قدره 22256 دولارًا.. ويتميز بشواطئ خاصة مع رمال جزر الباهاما المستوردة وثمانية مطاعم وملعب غولف ومسبحين في المياه العميقة ومدرسة وملاعب تنس. من بين العديد من المرافق الأخرى .

كما لا يمكنك الوصول إلى مكان القصر إلا عن طريق القوارب أو طائرات الهليكوبتر.

المصدرالماركا - ترجمة وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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