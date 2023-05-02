الثلاثاء, مايو 2, 2023
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أصالة غير مرحب بها في مصر.. ما علاقة السعودية ونجلها خالد؟

إعلان الفنانة أصالة نصري عن حفل مرتقب لها في متحف الحضارات بمصر، فجر غضب المصريين الذين دشنوا حملة إلكترونية واسعة طالبوا فيها بإلغاء حفلها

كتب خالد الأحمد
أصالة غير مرحب بها في مصر watanserb.com
أصالة نصري
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وطن- تصدرت الفنانة السورية أصالة نصري التريند في مصر خلال الساعات الأخيرة، بعد انتشار دعوات واسعة تطالب بإلغاء حفلها المقرر في مصر بمتحف الحضارات، والذي أعلنت عنه مؤخرا.

مصريون يطالبون بإلغاء حفل أصالة

وعبر وسوم من قبيل “أصالة غير مرحب بها” و “إلغاء حفل أصالة“، عبر العديد من المصريين عن رفضهم لتواجد أصالة في هذا الحفل وطالبوا بإلغائه.

وكانت أصالة قد أعلنت قبل 4 أيام لمتابعيها عبر حسابها في “إنستغرام” عن الحفل المشار إليه، بمنشور كشفت فيه عن الموعد والمكان مبينة أن الحفل من تنظيم نجلها خالد.

 

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وأبدى العديد من النشطاء عبر الوسوم المشار لها، استياءهم من اختيار الفنانة السورية أصالة نصري، لتقديم حفل في متحف الحضارات العريق كما انتقدوا كون الشركة المنظمة للحفل تعود لنجلها.

وشددوا على أنه من الأنسب اختيار نجوم مصريين لإحياء مثل تلك المناسبات، كأنغام وشيرين عبد الوهاب.

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فيما ذكر آخرون بتصريحات سابقة لأصالة خلال حفلها بموسم الرياض، والتي اعتبرت وقتها إنكارا لدور مصر في مشوارها الفني ورحلة نجوميتها.

إذ قالت وقتها: “تاريخي كله الفضل فيه للمملكة العربية السعودية فقط والتي سأظل مدينة لها العمر كله”.

واعتبر العديد من النشطاء أن أصالة قد قللت من شأن مصر التي عاشت فيها واكتسبت الشهرة والنجومية من خلالها.

ووقتها استنكر الموسيقار والملحن حلمي بكر، في تصريحات لوسائل إعلام مصرية موقف أصالة وهاجمها.

وقال إن “مصر احتضنت أصالة أكثر من سوريا وذاع أسمها وشهرتها ، بعدما جاءت إلى مصر واستقبلها كل من محمد الموجي وسيد مكاوي، ومحمد سلطان وساعدوها من أجل الوصول للشهرة والفن.”

وأضاف “بكر” في تصريحاته آنذاك أنه كان من أول الأشخاص الذين دعموا أصالة، بعد تواجدها في مصر وساهم بشكل كبير في شهرتها، ولم يكن يعرفها أحد ، وكانت مصر هي بوابتها نحو العالم العربي.

ووصف تصريحاتها بأنها غير لائقة، ونكران لفضل مصر عليها ، وعلى غيرها من نجوم الفن في الوطن العربي.

حفل أصالة في متحف الحضارات المصري

وأعلنت أصالة عن إحياءها حفلا جديدًا في القاهرة، بمتحف الحضارات يوم الجمعة 5 مايو الجاري، وذلك من تنظيم نجلها خالد الذهبي، إذ تمنت أن ينال الحفل إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وغردت على حسابها الموثق في موقع التدوين الصغير في 28 نيسان الماضي :”أهلي و حبايبي بمصر العظيمة كل سنة و انتوا بالف خير.. استنوني بحفلة كتير بتعني لي بمتحف الحضارات يوم ٥ مايو, وأضافت :” نسترجع ذكرياتنا نستمتع بالجديد سوا رح نأسس ذكرى لليله غير كل الليالي”.

مي العيدان تتفاعل مع حملة إلغاء حفل أصالة

وبدورها علقت الإعلامية الكويتية “مي العيدان” بنبرة تشف في أصالة بعد هذه الحملة ضدها: “إن شاء الله كل حفلاتها يتم الغاءها ونفتك من هالنشاز للابد”.

وعقب مغرد آخر: “غير مرحب بأصالة التي لا تحمل من اسمها نصيب خصوصاً في مكان تاريخي وذو قيمة حضارية وثقافية مثل متحف الحضارة.”

فيما دون أحد النشطاء:”لولا مصر لم يعرف العرب أصالة، ولولا مصر لم يعرف العرب الفنانين والفنانات العرب، إلا داخل وطنهم فقط، عندما تتنكر لمصر لا مكان لك في مصر.. لا لأصالة في مصر.”

ودافع مغرد عن أصالة معتبراً أنها “ابنة لمصر ولا أحد من الآباء يمنن أولاده أنه أطعمهم ولا أخ يعاير أخته أنه ساعدها في دراستها ومشوارها”.

واستدرك أن “أصالة لم تخطىء بحق مصر بل شكرت دولة شقيقة”.

وقال ” وليد ناصر“:”جاءوا باصالة السورية التي قالت إن تاريخي الفني كله الفضل فيه للسعودية فقط من أجل أن تحيي حفل متحف الحضارة المصرية.”

وتساءل :”طب هما المطربات المصريين ماتوا فى الحرب.. حدثاً حضارياً مصرياً لماذا نشرك فيه جنسيات أخرى ونتجاهل كل ماهو مصري ينتمي لهذه الحضارة العظيمة”.

وتناول “هشام” الموضوع من جانب تاريخي متسائلاً “عن لوغو الحفل الذي هو عبارة عن ضرب من تحت الحزام وترسيخ لأكذوبة نفرتيتي سورية” حسب وصفه.

وأردف أن الموضوع ليس عشوائياً بل مقصود :”مش هنسيب بلدنا وتاريخنا يتسرق بكل هدوء وبراحه”.

ودون مغرد آخر: “احتراما لرغبة الشعب المصري من الأفضل أن تعتذري عن إحياء الحفل.. غير مرحب بيكي في مصر.. ومن يقلل من بلدي مالوش مكان فيها”.

أصالة سبق وأن اعتذرت

وكانت أصالة قد اعتذرت في، ديسمبر الماضي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” مع الإعلامي عمرو أديب، عما قالته عن مصر خلال تواجدها في حفل بالسعودية، والذي اعتبر إساءة لمصر والمصريين.

وأوضحت الفنانة السورية وجهة نظرها قائلة: “بلدي مصر وأولادي مصريين وعلاقتي بمصر لا يجب أن تكون محل نقاش.”

وأضافت:”مصر بالنسبة لي مثل ابنتي شام وكل مصري له غلاوة في قلبي”.

المصدرانستغرام ، تويتر ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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