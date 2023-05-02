أصالة غير مرحب بها في مصر.. ما علاقة السعودية ونجلها خالد؟

- Advertisement -

وطن- تصدرت الفنانة السورية أصالة نصري التريند في مصر خلال الساعات الأخيرة، بعد انتشار دعوات واسعة تطالب بإلغاء حفلها المقرر في مصر بمتحف الحضارات، والذي أعلنت عنه مؤخرا.

مصريون يطالبون بإلغاء حفل أصالة

وعبر وسوم من قبيل “أصالة غير مرحب بها” و “إلغاء حفل أصالة“، عبر العديد من المصريين عن رفضهم لتواجد أصالة في هذا الحفل وطالبوا بإلغائه.

وكانت أصالة قد أعلنت قبل 4 أيام لمتابعيها عبر حسابها في “إنستغرام” عن الحفل المشار إليه، بمنشور كشفت فيه عن الموعد والمكان مبينة أن الحفل من تنظيم نجلها خالد.

View this post on Instagram A post shared by Assala (@assala_official)

وأبدى العديد من النشطاء عبر الوسوم المشار لها، استياءهم من اختيار الفنانة السورية أصالة نصري، لتقديم حفل في متحف الحضارات العريق كما انتقدوا كون الشركة المنظمة للحفل تعود لنجلها.

وشددوا على أنه من الأنسب اختيار نجوم مصريين لإحياء مثل تلك المناسبات، كأنغام وشيرين عبد الوهاب.

- Advertisement -

فيما ذكر آخرون بتصريحات سابقة لأصالة خلال حفلها بموسم الرياض، والتي اعتبرت وقتها إنكارا لدور مصر في مشوارها الفني ورحلة نجوميتها.

إذ قالت وقتها: “تاريخي كله الفضل فيه للمملكة العربية السعودية فقط والتي سأظل مدينة لها العمر كله”.

واعتبر العديد من النشطاء أن أصالة قد قللت من شأن مصر التي عاشت فيها واكتسبت الشهرة والنجومية من خلالها.

ووقتها استنكر الموسيقار والملحن حلمي بكر، في تصريحات لوسائل إعلام مصرية موقف أصالة وهاجمها.

إذا كان الحفل للمصريين احنا مش عايزينك،،ما بدنا إياك ،،بتفهمي ولا لا؟؟؟وإذا كان للأجانب يبقى فنانين مصر أولى،،قليلة أصل وقليلة خاتمة وما يطمر فيك وانقلعي من مصر كلها مش الحفلة بس @AssalaOfficial #اصالة_غير_مرحب_بها pic.twitter.com/8OxL1BJJvL — عاشت مصر وعاش جيشها (@CoffeeBeanchoc) May 2, 2023

وقال إن “مصر احتضنت أصالة أكثر من سوريا وذاع أسمها وشهرتها ، بعدما جاءت إلى مصر واستقبلها كل من محمد الموجي وسيد مكاوي، ومحمد سلطان وساعدوها من أجل الوصول للشهرة والفن.”

وأضاف “بكر” في تصريحاته آنذاك أنه كان من أول الأشخاص الذين دعموا أصالة، بعد تواجدها في مصر وساهم بشكل كبير في شهرتها، ولم يكن يعرفها أحد ، وكانت مصر هي بوابتها نحو العالم العربي.

ووصف تصريحاتها بأنها غير لائقة، ونكران لفضل مصر عليها ، وعلى غيرها من نجوم الفن في الوطن العربي.

#اصالة_غير_مرحب_بها

يا ناكر المعروف ازاي تساوي راسك برأس الملوك

ناكر المعروف من اسوء المخلوقات على وجه الارض

غير مرحب بيكي أساسا في مصر

العيب على اللي بيعلي قدر اللي زيك pic.twitter.com/LOaYQ05tdk — م.أسامة عبدالله (@Engusamaabdulla) May 2, 2023

حفل أصالة في متحف الحضارات المصري

وأعلنت أصالة عن إحياءها حفلا جديدًا في القاهرة، بمتحف الحضارات يوم الجمعة 5 مايو الجاري، وذلك من تنظيم نجلها خالد الذهبي، إذ تمنت أن ينال الحفل إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وغردت على حسابها الموثق في موقع التدوين الصغير في 28 نيسان الماضي :”أهلي و حبايبي بمصر العظيمة كل سنة و انتوا بالف خير.. استنوني بحفلة كتير بتعني لي بمتحف الحضارات يوم ٥ مايو, وأضافت :” نسترجع ذكرياتنا نستمتع بالجديد سوا رح نأسس ذكرى لليله غير كل الليالي”.

اهلي و حبايبي بمصر العظيمة كل سنة و انتوا بالف خير.. استنوني بحفلة كتير بتعني لي بمتحف الحضارات يوم ٥ مايو نسترجع ذكرياتنا نستمتع بالجديد سوا رح نأسس ذكرى لليله غير كل الليالي.. #اصالة #مصر_أم_الدنيا pic.twitter.com/rlD2jxLE1l — Assala (@AssalaOfficial) April 28, 2023

مي العيدان تتفاعل مع حملة إلغاء حفل أصالة

وبدورها علقت الإعلامية الكويتية “مي العيدان” بنبرة تشف في أصالة بعد هذه الحملة ضدها: “إن شاء الله كل حفلاتها يتم الغاءها ونفتك من هالنشاز للابد”.

#الغاء_حفل_اصاله

ان شاء الله كل حفلاتها يتم الغاءها ونفتك من هالنشاز للابد pic.twitter.com/uygkzGi9JO — مي العيدان (@mayal3eidan) May 2, 2023

وعقب مغرد آخر: “غير مرحب بأصالة التي لا تحمل من اسمها نصيب خصوصاً في مكان تاريخي وذو قيمة حضارية وثقافية مثل متحف الحضارة.”

فيما دون أحد النشطاء:”لولا مصر لم يعرف العرب أصالة، ولولا مصر لم يعرف العرب الفنانين والفنانات العرب، إلا داخل وطنهم فقط، عندما تتنكر لمصر لا مكان لك في مصر.. لا لأصالة في مصر.”

ودافع مغرد عن أصالة معتبراً أنها “ابنة لمصر ولا أحد من الآباء يمنن أولاده أنه أطعمهم ولا أخ يعاير أخته أنه ساعدها في دراستها ومشوارها”.

واستدرك أن “أصالة لم تخطىء بحق مصر بل شكرت دولة شقيقة”.

مفيش أب أو أم بيعايروا ولادهم أنهم اكلوهم وصرفوا عليهوم،مفيش اخ بيعاير أخته أنه ساعدها ف دراستها وشوارها.

المعايره لأي حد انا رافضها أحنا اللي حررناكم وعلمناكم

وللعلم آصاله ماغلطتش ف مصر ولا مره

كل اللي صدر منها انها شكرت دوله شقيقه.

إحنا ليه بئينا كدا؟

أما انا؟ فبحب أصاله pic.twitter.com/6L6QPqh7mf — ©️ سياج 🇪🇬 (@Ciag_Misr_999) May 2, 2023

وقال ” وليد ناصر“:”جاءوا باصالة السورية التي قالت إن تاريخي الفني كله الفضل فيه للسعودية فقط من أجل أن تحيي حفل متحف الحضارة المصرية.”

وتساءل :”طب هما المطربات المصريين ماتوا فى الحرب.. حدثاً حضارياً مصرياً لماذا نشرك فيه جنسيات أخرى ونتجاهل كل ماهو مصري ينتمي لهذه الحضارة العظيمة”.

جايبين أصاله السورية اللي بتقول تاريخي الفني كله الفضل فيه للسعودية فقط ؟!

علشان تحيي حفل متحف الحضارة المصرية طب هما المطربات المصريين ماتوا

فى الحرب ؟!

حدث حضاري مصري ليه نشرك فيه جنسيات أخري ونتجاهل فيه كل ماهو مصري ينتمي لهذه الحضارة العظيمة #إلغاء_حفل_أصاله pic.twitter.com/uYS4EOmrEY — Waleed Naser🇪🇬🏹 (@WaleedN34846616) May 2, 2023

وتناول “هشام” الموضوع من جانب تاريخي متسائلاً “عن لوغو الحفل الذي هو عبارة عن ضرب من تحت الحزام وترسيخ لأكذوبة نفرتيتي سورية” حسب وصفه.

وأردف أن الموضوع ليس عشوائياً بل مقصود :”مش هنسيب بلدنا وتاريخنا يتسرق بكل هدوء وبراحه”.

ودون مغرد آخر: “احتراما لرغبة الشعب المصري من الأفضل أن تعتذري عن إحياء الحفل.. غير مرحب بيكي في مصر.. ومن يقلل من بلدي مالوش مكان فيها”.

أصالة سبق وأن اعتذرت

وكانت أصالة قد اعتذرت في، ديسمبر الماضي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” مع الإعلامي عمرو أديب، عما قالته عن مصر خلال تواجدها في حفل بالسعودية، والذي اعتبر إساءة لمصر والمصريين.

وأوضحت الفنانة السورية وجهة نظرها قائلة: “بلدي مصر وأولادي مصريين وعلاقتي بمصر لا يجب أن تكون محل نقاش.”

وأضافت:”مصر بالنسبة لي مثل ابنتي شام وكل مصري له غلاوة في قلبي”.