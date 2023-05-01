الإثنين, مايو 1, 2023
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رياضة

3 غيابات مؤثرة في تشكيلة ريال مدريد ضد سوسيداد في الدوري الإسباني

منافسات الجولة ال33 من الدوري الإسباني الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة ريال مدريد ضد سوسيداد watanserb.com
تشكيلة ريال مدريد ضد سوسيداد
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وطن- تشهد تشكيلة ريال مدريد غياب 3 نجوم عن صفوف تشكيلة ريال مدريد ضد سوسيداد، الأربعاء، في الأسبوع ال33 من منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

ويستضيف ملعب ” أنويتا” مباراة ريال مدريد وسوسيداد، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي.

توقيت مباراة ريال مدريد ضد سوسيداد

وستكون المباراة القوية في تمام الساعة العاشرة مساءً، بتوقيت فلسطين ومصر، كما وبتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر وتونس والمغرب، فستكون عند الساعة التاسعة مساءً.

أما بتوقيت سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، فستكون المباراة في تمام الساعة الثانية عشرة مساءً.

تشكيلة ريال مدريد ضد سوسيداد

وسيلعب المدرب الإيطالي المخضرم ماركو أنشيلوتي، المباراة أمام منافسه ريال سوسيداد، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

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حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

دفاع التشكيلة (الملكي): كامافينجا (داني كارفاخال)، روديجر، ميليتاو، لوكاس فاسكيز.

مركز الوسط: كروس، سيبايوس، تشواميني.

خط الهجوم: كريم بنزيما، روديغو، ماركو أسينسيو (هازارد).

وسيغيب عن مواجهة ريال مدريد أمام ريال سوسيداد، الثلاثي لوكا مودريتش وفالفيردي بسبب الإصابة، وكذلك البرازيلي فينيسيوس جونيور بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء عليه.

تدريبات ريال مدريد
تدريبات ريال مدريد

معلق ريال مدريد وسوسيداد

ومن المقرر أن يعلق على مجريات أحداث مباراة ريال مدريد وسوسيداد، عبر شبكة قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق التونسي عصام الشوالي.

ولعب ريال مدريد 32 مباراة، حقق الفوز في 21 مباراة وتعادل في 5 مباريات وخسر في 6 مباريات أخرى، على عكس الفريق المنافس ريال سوسيداد الذي فاز في 17 مباراة وتعادل في 7 مباريات، كما وتلقى الخسارة في 8 مباريات حتى الآن.

يشار بأن ريال مدريد يحتل المركز الثاني من ترتيب الدوري الإسباني. برصيد 68 نقطة، كما بفارق  عن غريمه المتصدر برشلونة برصيد 79 نقطة.

ريال سوسيداد
ريال سوسيداد

وجاء الفريق المنافس ريال سوسيداد في المركز الرابع من جدول الترتيب برصيد 58 نقطة لهذا الموسم.

المصدروطن + ريال مدريد تويتر + ريال سوسيداد تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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