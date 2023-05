3 غيابات مؤثرة في تشكيلة ريال مدريد ضد سوسيداد في الدوري الإسباني

- Advertisement -

وطن- تشهد تشكيلة ريال مدريد غياب 3 نجوم عن صفوف تشكيلة ريال مدريد ضد سوسيداد، الأربعاء، في الأسبوع ال33 من منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

ويستضيف ملعب ” أنويتا” مباراة ريال مدريد وسوسيداد، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي.

وستكون المباراة القوية في تمام الساعة العاشرة مساءً، بتوقيت فلسطين ومصر، كما وبتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر وتونس والمغرب، فستكون عند الساعة التاسعة مساءً.

أما بتوقيت سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، فستكون المباراة في تمام الساعة الثانية عشرة مساءً.

وسيلعب المدرب الإيطالي المخضرم ماركو أنشيلوتي، المباراة أمام منافسه ريال سوسيداد، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

دفاع التشكيلة (الملكي): كامافينجا (داني كارفاخال)، روديجر، ميليتاو، لوكاس فاسكيز.

مركز الوسط: كروس، سيبايوس، تشواميني.

خط الهجوم: كريم بنزيما، روديغو، ماركو أسينسيو (هازارد).

وسيغيب عن مواجهة ريال مدريد أمام ريال سوسيداد، الثلاثي لوكا مودريتش وفالفيردي بسبب الإصابة، وكذلك البرازيلي فينيسيوس جونيور بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء عليه.

ومن المقرر أن يعلق على مجريات أحداث مباراة ريال مدريد وسوسيداد، عبر شبكة قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق التونسي عصام الشوالي.

ولعب ريال مدريد 32 مباراة، حقق الفوز في 21 مباراة وتعادل في 5 مباريات وخسر في 6 مباريات أخرى، على عكس الفريق المنافس ريال سوسيداد الذي فاز في 17 مباراة وتعادل في 7 مباريات، كما وتلقى الخسارة في 8 مباريات حتى الآن.

🎆 We want to see a magical night at the Reale Arena.#RealSociedadRealMadrid | #AurreraReala pic.twitter.com/dEeXGvGrQS

— Real Sociedad 🇺🇸 🇬🇧 (@RealSociedadEN) May 1, 2023