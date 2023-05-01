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حياتنا

وصية مصطفى درويش.. فيديو مؤثر كشف فيه عن شعوره بقرب وفاته

أعلن الفنان الراحل مصطفى درويش في آخر تدوينة له عبر صفحته على "فيس بوك" قبل وفاته بعدة ساعات أنه يعاني من الأرق وقلة النوم

كتب خالد الأحمد
وصية مصطفى درويش watanserb.com
وصية مصطفى درويش
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وطن- توفي، الإثنين، الفنان المصري مصطفى درويش عن عمر يناهز الـ43 عاماً، جراء وعكة صحية مفاجئة ألمّت به، وهزّ خبر وفاته الوسط الفني ومواقع التواصل في مصر، وتداول ناشطون ما قيل إنها وصية الراحل التي كتبها لأشقائه.

وصية مصطفى درويش

وكان شقيق مصطفى “هاني درويش” أعلن خبر وفاته عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي قائلاً: “البقاء لله توفي إلى رحمة الله تعالى شقيقي مصطفي درويش.. وتشييع الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد الحصري بأكتوبر العزاء بإذن الله تعالى باكر عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالخمائل بالشيخ زايد”.

ويشار إلى أنه قبل تجربة مسلسل «بـ100 وش»، أُصيب مصطفى درويش بوعكة صحية شديدة ألمّت به، جعلته يُغير نظرته للحياة، ويُدرك أنّ الموت قد يأتي في لحظة، ما دفعه لكتابة وصيته وإعطائها لأشقائه، لتنفيذها فور وفاته.

وأعادت الصفحة الرسمية لقناة “cbc” نشر لقاء قديم للنجم مصطفى درويش، برفقة أبطال مسلسل “100 وش”، في لقاء سابق مع الإعلامية والمذيعة منى الشاذلي منذ عامين.

وأوضح الفنان الراحل خلال حواره أنّه عندما شعر بتعب شديد مفاجئ كتب وصيته لـ أشقائه.

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وأشار في اللقاء المذكور، إلى أنه بدأ كتابة الوصية في ظل الأزمة الصحية التي تعرّض لها.

وقال كاشفاً تفاصيل هذه الأزمة: “فجأة تعبت، وجالي ألم شديد في البطن، مع ارتفاع في درجة الحرارة، وعملت فحوصات عشان أطمن وأشعة على الصدر، وتبين إن فيه التهابات شديدة، كان الموضوع صعب وتقيل جدًا”.

وتابع: “بدأت كتابة الوصية في ظل الأزمة الصحية، وكتبت الرقم السري الخاص بالخزينة، والديون اللي عليّا والفلوس اللي ليّا.. كتبت لهم كل حاجة عشان يعرفوا”.

وصية مصطفى درويش
وصية مصطفى درويش

سبب وفاة مصطفى درويش

وكانت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية لوسائل إعلام مصرية، كشفت أنّ وفاة درويش كانت بسبب توقّف عضلة القلب لديه بشكل مفاجئ.

وكان الفنان الراحل قد أعلن في آخر تدوينة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قبل وفاته بعدة ساعات، أنه يعاني من الأرق وقلة النوم.

وكتب درويش :”هو انا بس اللي مابقتش عارف انام “.

وكان الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، حذّر من ظاهرة الموت المفاجئ. وذلك بعد وفاة الفنان الشاب مصطفى درويش اليوم الإثنين عن عمر ناهز 43 سنة.

وكتب “شعبان” عبر صفحته الخاصة بموقع “فيس بوك” في وداع الفنان مصطفى درويش قائلاً: “إنا لله وإنا إليه راجعون، بالسكتة القلبية، والموت المفاجئ، في ذمة الله الفنان الشاب، مصطفي درويش ٤٣ عاما، مات فجأة بدون مقدمات”.

وأضاف “شعبان”: “خلي بالكم من الوقاية من السكتة القلبية، بالفحص الشامل للقلب والاكتشاف المبكر للضغط والسكر والكولسترول وضبطهم، والتخسيس والمشي، وتجنب التدخين، والمسكنات والمخدرات والانفعالات”.

وكان آخر أعمال الفنان مصطفى دوريش مسلسل “كامل العدد”، بطولة الفنانة دينا الشربينى.

وهو مسلسل من 15 حلقة تدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي، من إخراج خالد الحلفاوي.

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خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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