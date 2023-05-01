وصية مصطفى درويش.. فيديو مؤثر كشف فيه عن شعوره بقرب وفاته

- Advertisement -

وطن- توفي، الإثنين، الفنان المصري مصطفى درويش عن عمر يناهز الـ43 عاماً، جراء وعكة صحية مفاجئة ألمّت به، وهزّ خبر وفاته الوسط الفني ومواقع التواصل في مصر، وتداول ناشطون ما قيل إنها وصية الراحل التي كتبها لأشقائه.

وصية مصطفى درويش

وكان شقيق مصطفى “هاني درويش” أعلن خبر وفاته عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي قائلاً: “البقاء لله توفي إلى رحمة الله تعالى شقيقي مصطفي درويش.. وتشييع الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد الحصري بأكتوبر العزاء بإذن الله تعالى باكر عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالخمائل بالشيخ زايد”.

ويشار إلى أنه قبل تجربة مسلسل «بـ100 وش»، أُصيب مصطفى درويش بوعكة صحية شديدة ألمّت به، جعلته يُغير نظرته للحياة، ويُدرك أنّ الموت قد يأتي في لحظة، ما دفعه لكتابة وصيته وإعطائها لأشقائه، لتنفيذها فور وفاته.

وأعادت الصفحة الرسمية لقناة “cbc” نشر لقاء قديم للنجم مصطفى درويش، برفقة أبطال مسلسل “100 وش”، في لقاء سابق مع الإعلامية والمذيعة منى الشاذلي منذ عامين.

وأوضح الفنان الراحل خلال حواره أنّه عندما شعر بتعب شديد مفاجئ كتب وصيته لـ أشقائه.

- Advertisement -

وأشار في اللقاء المذكور، إلى أنه بدأ كتابة الوصية في ظل الأزمة الصحية التي تعرّض لها.

وقال كاشفاً تفاصيل هذه الأزمة: “فجأة تعبت، وجالي ألم شديد في البطن، مع ارتفاع في درجة الحرارة، وعملت فحوصات عشان أطمن وأشعة على الصدر، وتبين إن فيه التهابات شديدة، كان الموضوع صعب وتقيل جدًا”.

وتابع: “بدأت كتابة الوصية في ظل الأزمة الصحية، وكتبت الرقم السري الخاص بالخزينة، والديون اللي عليّا والفلوس اللي ليّا.. كتبت لهم كل حاجة عشان يعرفوا”.

كأن قلبه كان حاسس إن الموت قريب منه 😓.. مصطفى درويش كان كاتب وصيته لإخواته 💔 رحمة الله عليه #معكم_منى_الشاذلي pic.twitter.com/arpNEjxpZ4 — CBC Egypt (@CBCEgypt) May 1, 2023

سبب وفاة مصطفى درويش

وكانت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية لوسائل إعلام مصرية، كشفت أنّ وفاة درويش كانت بسبب توقّف عضلة القلب لديه بشكل مفاجئ.

وكان الفنان الراحل قد أعلن في آخر تدوينة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قبل وفاته بعدة ساعات، أنه يعاني من الأرق وقلة النوم.

وكتب درويش :”هو انا بس اللي مابقتش عارف انام “.

وجاء منشورا له منذ 6 ساعات قائلًا: «هو أنا بس اللي مابقتش عارف أنام». pic.twitter.com/YAsV719xWZ — Akhbar Al Aan أخبار الآن (@akhbar) May 1, 2023

وكان الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، حذّر من ظاهرة الموت المفاجئ. وذلك بعد وفاة الفنان الشاب مصطفى درويش اليوم الإثنين عن عمر ناهز 43 سنة.

وكتب “شعبان” عبر صفحته الخاصة بموقع “فيس بوك” في وداع الفنان مصطفى درويش قائلاً: “إنا لله وإنا إليه راجعون، بالسكتة القلبية، والموت المفاجئ، في ذمة الله الفنان الشاب، مصطفي درويش ٤٣ عاما، مات فجأة بدون مقدمات”.

وأضاف “شعبان”: “خلي بالكم من الوقاية من السكتة القلبية، بالفحص الشامل للقلب والاكتشاف المبكر للضغط والسكر والكولسترول وضبطهم، والتخسيس والمشي، وتجنب التدخين، والمسكنات والمخدرات والانفعالات”.

وكان آخر أعمال الفنان مصطفى دوريش مسلسل “كامل العدد”، بطولة الفنانة دينا الشربينى.

وهو مسلسل من 15 حلقة تدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي، من إخراج خالد الحلفاوي.