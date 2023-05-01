نائبة سانشيز تواصل إهانة المغرب.. احتضنت ممثل البوليساريو واحتفت به بشدة (شاهد)

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وطن – في رسالة جديدة للمغرب وبعد ايام من وصفها بالديكتاتورية، ظهرت وزيرة العمل الإسبانية ونائبة رئيس الوزراء، يولاندا دياز برفقة ممثل جبهة البوليساريو في إسبانيا عبدالله عربي.

ووفقا لمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد ظهرت يولاندا دياز وهي تحتضن ممثل البوليساريو وترحب وتحتفي به بشدة قبل أن تلتقط معه عددا من الصور التذكارية.

الاتفاق على دعم الشعب الصحراوي

وخلال اللقاء الذي جمعهما، اتفق الطرفان على الحاجة الملحة لوضع إسبانيا في إطار الشرعية الدولية، ودعم الشعب الصحراوي في نضاله العادل من أجل الاستقلال!

Delegado del #POLISARIO , @abdulahfpe , y la líder de #SUMAR (vicepresidenta de España) , Yolanda Díaz, coinciden en la urgente necesidad de posicionar a España en la legalidad int. y apoyar al pueblo saharaui en su justa lucha por la independencia pic.twitter.com/AhA5h7FTu5 — TV Saharaui 🇪🇭 En Español (@Rasd_TVOficial) April 30, 2023

يولاندا دياز تهاجم المغرب

وكانت وزيرة العمل الإسبانية يولاندا دياز، قد شنّت هجوماً عنيفاً على المغرب، واصفةً إياه بالديكتاتوري.

وخلال مقابلة تلفزيونية، أكّدت النائبة الثانية لرئيس الوزراء يولاندا دياز، وهي إحدى الشخصيات السياسية الرئيسية في إسبانيا على موقفها الداعم للشعب الصحراوي والامتثال للشرعية الدولية في عملية إنهاء الاستعمار الأخيرة في أفريقيا.

يولاندا دياز تتعهد بنقض الاتفاق بين بيدرو سانشيز ومحمد السادس

وخلال مقابلتها مع الإعلامي الإسباني جوردي إيفول، وفي سؤاله لها حول موقفها فيما يتعلق بالصحراء الغربية والنهج غير القانوني لبيدرو سانشيز في دعمه الرباط في سياسته التوسعية، عما إذا كانت ستخرق الاتفاق مع المغرب إذا أصبحت رئيسة للوزراء، لتؤكد أنّها كانت “واضحة للغاية” بشأن موقفها في هذا الصدد، وأكدت أنها “بلا شك” ستخرق الاتفاق الذي أبرمه سانشيز مع ملك المغرب محمد السادس.

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وأصرّت يولاندا دياز على أن يتذكر الجميع أنها عبّرت عن ذلك علنًا: “لدي موقف واضح جدًا بشأن المغرب والصحراء الغربية”.

المغرب ديكتاتوري

وقالت: “أنا أدرك أنه يجب علينا بالطبع أن نأخذ جارنا المغرب على محمل الجد، لكن علينا أيضًا أن نعرف أن المغرب هو ما هو عليه: ديكتاتوري”.

🔴| يولاندا دياز وزيرة العمل و الاقتصاد الاجتماعي، و المترشحة للظفر بمنصب رئيس الحكومة المركزية الإسبانية، تحدد الخطوط العريضة لسياستها مع المغرب:

📌 المغرب دولة ديكتاتورية.

📌 عبرتُ علانية، عن رفضي لقرار سانشيز بشأن الصحراء الغربية.

📌 إذا نجحت، سأعمل على تصحيح الموقف. pic.twitter.com/7SZNJXvzW0 — Chejlekbir |🇪🇭| الشيخ لكبير (@ChejlekbirS) April 17, 2023

وعقب تصريحاتها التي أغضبت المغرب، أشار وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، إلى أنّ كلمات يولاندا دياز “آراء فردية”، وأن موقف إسبانيا مثبّتٌ في تصريحات رفيعة المستوى مع الرباط.

ووفقاً لما نقله موقع “أوروبا برس“، أشار “ألباريس” إلى أن تصريحات “دياز” هي تصريحات فردية. قد تكون هناك آراء من مجموعات سياسية أخرى، لكن الواضح هو أن الطريقة التي تواجه بها حكومة إسبانيا علاقاتها مع جيرانها”. لديها علاقة “تعاون وتعاون” مع المغرب.

وقال “ألباريس” أنه “بالتأكيد، بصفتي وزيراً للخارجية، فإن هذا هو الأسلوب الذي أتعامل به دائماً في العلاقات مع جميع جيراننا وهذا ما ستواصل الحكومة القيام به”.