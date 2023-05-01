الإثنين, مايو 1, 2023
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الهدهد

نائبة سانشيز تواصل إهانة المغرب.. احتضنت ممثل البوليساريو واحتفت به بشدة (شاهد)

يولاندا دياز التي تشغل منصبي وزيرة العمل ونائبة رئيس الوزراء هاجمت المغرب قبل أيام ووصفتها بالديكتاتورية!

كتب سالم حنفي
يولاندا دياز وممثل جبهة البوليساريو watanserb.com
يولاندا دياز تحتضن ممثل البوليساريو في إسبانيا عبدالله عربي
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وطن – في رسالة جديدة للمغرب وبعد ايام من وصفها بالديكتاتورية، ظهرت وزيرة العمل الإسبانية ونائبة رئيس الوزراء، يولاندا دياز برفقة ممثل جبهة البوليساريو في إسبانيا عبدالله عربي.

ووفقا لمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد ظهرت يولاندا دياز وهي تحتضن ممثل البوليساريو وترحب وتحتفي به بشدة قبل أن تلتقط معه عددا من الصور التذكارية.

يولاندا دياز وممثل جبهة البوليساريو في إسبانيا عبدالله عربي

الاتفاق على دعم الشعب الصحراوي

وخلال اللقاء الذي جمعهما، اتفق الطرفان على الحاجة الملحة لوضع إسبانيا في إطار الشرعية الدولية، ودعم الشعب الصحراوي في نضاله العادل من أجل الاستقلال!

يولاندا دياز تهاجم المغرب

وكانت وزيرة العمل الإسبانية يولاندا دياز، قد شنّت هجوماً عنيفاً على المغرب، واصفةً إياه بالديكتاتوري.
وخلال مقابلة تلفزيونية، أكّدت النائبة الثانية لرئيس الوزراء يولاندا دياز، وهي إحدى الشخصيات السياسية الرئيسية في إسبانيا على موقفها الداعم للشعب الصحراوي والامتثال للشرعية الدولية في عملية إنهاء الاستعمار الأخيرة في أفريقيا.

يولاندا دياز تتعهد بنقض الاتفاق بين بيدرو سانشيز ومحمد السادس

وخلال مقابلتها مع الإعلامي الإسباني جوردي إيفول، وفي سؤاله لها حول موقفها فيما يتعلق بالصحراء الغربية والنهج غير القانوني لبيدرو سانشيز في دعمه الرباط في سياسته التوسعية، عما إذا كانت ستخرق الاتفاق مع المغرب إذا أصبحت رئيسة للوزراء، لتؤكد أنّها كانت “واضحة للغاية” بشأن موقفها في هذا الصدد، وأكدت أنها “بلا شك” ستخرق الاتفاق الذي أبرمه سانشيز مع ملك المغرب محمد السادس.

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وأصرّت يولاندا دياز على أن يتذكر الجميع أنها عبّرت عن ذلك علنًا: “لدي موقف واضح جدًا بشأن المغرب والصحراء الغربية”.

يولاندا دياز وممثل جبهة البوليساريو
وزيرة العمل الإسبانية ونائبة رئيس الوزراء يولاندا دياز

المغرب ديكتاتوري

وقالت: “أنا أدرك أنه يجب علينا بالطبع أن نأخذ جارنا المغرب على محمل الجد، لكن علينا أيضًا أن نعرف أن المغرب هو ما هو عليه: ديكتاتوري”.

وعقب تصريحاتها التي أغضبت المغرب، أشار وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، إلى أنّ كلمات يولاندا دياز “آراء فردية”، وأن موقف إسبانيا مثبّتٌ في تصريحات رفيعة المستوى مع الرباط.

ووفقاً لما نقله موقع “أوروبا برس“، أشار “ألباريس” إلى أن تصريحات “دياز” هي تصريحات فردية. قد تكون هناك آراء من مجموعات سياسية أخرى، لكن الواضح هو أن الطريقة التي تواجه بها حكومة إسبانيا علاقاتها مع جيرانها”. لديها علاقة “تعاون وتعاون” مع المغرب.

وقال “ألباريس” أنه “بالتأكيد، بصفتي وزيراً للخارجية، فإن هذا هو الأسلوب الذي أتعامل به دائماً في العلاقات مع جميع جيراننا وهذا ما ستواصل الحكومة القيام به”.

المصدرأوروبا برس + تويتر - ترجمة وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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