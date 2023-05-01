ميسي لن يُجدد عقده مع باريس سان جيرمان.. هذا ما كشفته صحفية أرجنتينية

- Advertisement -

وطن- كشفت الصحفية الأرجنتينية فيرونيكا بروناتي، عن مستقبل جوهرة بلادها في عالم الكرة المستديرة ليونيل ميسي مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي هذا الصيف.

وقالت الصحفية بروناتي التي تعمل مع صحيفة “فوكس سبورتس” الأمريكية، التي تعد أحد المصادر المقربة من النجم الأرجنتيني ميسي، “ليونيل لن يجدد عقده مع باريس سان جيرمان”.

تجديد عقد ميسي مع باريس سان جيرمان

وأضافت الأرجنتينية بروناتي، ” مسودة العقد كتبت بالفعل، وهناك ثقة داخل نادي برشلونة في نجاح الصفقة”.

كما وختمت حديثها، ” هناك خطة لتكريم ميسي في ملعب الكامب نو الجديد، وبالتالي سيكون العقد مدته عامين”.

فيرونيكا بروناتي: ملخص موضوع ميسي 1️⃣ برشلونة قدم خطة الجدوى والليغا تنظر لها بشكل إيجابي 2️⃣ برشلونة سيشارك في دوري الأبطال الموسم القادم 3⃣ ميسي يعرف العرض الذي يقدمه له برشلونة والعقد تمت صياغته بالفعل، لن يجدد مع باريس 4⃣ يحتاج برشلونة لبيع اللاعبين، الصفقة يمكن أن تفشل فقط… pic.twitter.com/ncZPzDROfd — FCB World (@forcabarca_ar) April 30, 2023

وما زال وسائل الإعلام المختلفة، تتحدث عن فكرة عودة ميسي إلى صفوف فريقه السابق برشلونة، في ظل سعي إدارة النادي الكتالوني لإتمام تلك الخطوة بنجاح في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

- Advertisement -

كما ويسعى باريس سان جيرمان لإقناع ميسي في البقاء داخل صفوف الفريق الباريسي. لموسم آخر إضافي، وسط تلك العروض المطروحة على طاولته والتي لا تقتصر على فكرة عودته إلى برشلونة.

وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان في شهر يونيو/ حزيران القادم، كما ومع وجود بند يتيح له تجديد عقده مع النادي لموسم إضافي آخر.

🔴🔵 فيرونيكا بروناتي صحفية "فوكس سبورتس" والتي تعد أحد المصادر المقربة من ميسي: ▪ليونيل ميسي لن يجدد عقده مع باريس سان جيرمان ▪مسودة العقد كُتبت بالفعل وهناك ثقة داخل برشلونة في نجاح الصفقة ▪هناك خطة لتكريم ميسي في ملعب كامب نو الجديد، وبالتالي سيكون العقد مدته عامين pic.twitter.com/7i6JwfgHp8 — FilGoal (@FilGoal) May 1, 2023

خسارة باريس سان جيرمان

وفي سياق آخر، تلقى ميسي وزملائه في باريس سان جيرمان الخسارة. أمام لوريان، الاثنين، بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد في منافسات الجولة ال33 من الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم.

ويعتلي باريس سان جيرمان صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي. برصيد 75 نقطة، كما وبفارق 5 نقاط عن الوصيف أولمبيك مارسيليا برصيد 70 نقطة لهذا الموسم.