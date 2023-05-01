الإثنين, مايو 1, 2023
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رياضة

ميسي لن يُجدد عقده مع باريس سان جيرمان.. هذا ما كشفته صحفية أرجنتينية

ميسي لن يُجدد عقده مع باريس وقريب من العودة لبرشلونة

كتب فارس أبو شيحة
تجديد عقد ميسي watanserb.com
تجديد عقد ميسي
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وطن- كشفت الصحفية الأرجنتينية فيرونيكا بروناتي، عن مستقبل جوهرة بلادها في عالم الكرة المستديرة ليونيل ميسي مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي هذا الصيف.

وقالت الصحفية بروناتي التي تعمل مع صحيفة “فوكس سبورتس” الأمريكية، التي تعد أحد المصادر المقربة من النجم الأرجنتيني ميسي، “ليونيل لن يجدد عقده مع باريس سان جيرمان”.

 تجديد عقد ميسي مع باريس سان جيرمان

وأضافت الأرجنتينية بروناتي، ” مسودة العقد كتبت بالفعل، وهناك ثقة داخل نادي برشلونة في نجاح الصفقة”.

كما وختمت حديثها، ” هناك خطة لتكريم ميسي في ملعب الكامب نو الجديد، وبالتالي سيكون العقد مدته عامين”.

وما زال وسائل الإعلام المختلفة، تتحدث عن فكرة عودة ميسي إلى صفوف فريقه السابق برشلونة، في ظل سعي إدارة النادي الكتالوني لإتمام تلك الخطوة بنجاح في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

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عودة ميسي إلى برشلونة
عودة ميسي إلى برشلونة

كما ويسعى باريس سان جيرمان لإقناع ميسي في البقاء داخل صفوف الفريق الباريسي. لموسم آخر إضافي، وسط تلك العروض المطروحة على طاولته والتي لا تقتصر على فكرة عودته إلى برشلونة.

وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان في شهر يونيو/ حزيران القادم، كما ومع وجود بند يتيح له تجديد عقده مع النادي لموسم إضافي آخر.

خسارة باريس سان جيرمان

وفي سياق آخر، تلقى ميسي وزملائه في باريس سان جيرمان الخسارة. أمام لوريان، الاثنين، بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد في منافسات الجولة ال33 من الدوري الفرنسي الممتاز  لكرة القدم.

ليونيل ميسي
ليونيل ميسي

ويعتلي باريس سان جيرمان صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي. برصيد 75 نقطة، كما وبفارق 5 نقاط عن الوصيف أولمبيك مارسيليا برصيد 70 نقطة لهذا الموسم.

المصدروطن + صحيفة فوكس سبورتس
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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