منها القدمين.. نقاط ضعف المرأة لتحسين العلاقة الحميمة!

- Advertisement -

وطن-نشرت مجلة “فيدا سانا” الإسبانية، تقريرًا سلطت من خلاله الضوء على نقاط ضعف المرأة، وأساليب إرضائها عند ممارسة العلاقة الحميمة. وفي الواقع، يصعب على بعض النساء الوصول إلى النشوة الجنسية، ناهيك بأنه من المهم بالنسبة لهنّ أن تكون الزوج المثالي أولاً للاستمتاع بالعلاقة الحميمة.

لكن، لا جرم أن هناك نقاط ضعف عند المرأة، أو ما يسمى المناطق المثيرة للشهوة الجنسية التي تسهل مهمة الإثارة والرضا الجنسي لدى النساء بحيث تكون المتعة مضمونة 100٪.

الأذنين أو الرقبة أو العضو الجنسي هي نقاط الضعف الطبيعيّة التي يعرفها الجميع، ولكن هناك ما لا يقل عن ست نقاط أخرى يجب أن تعرفها جيّدًا من أجل التغلب على تمرّد المرأة، بحسب المجلة الإسبانية.

الرقبة

وفق ما ترجمته “وطن“، لا شكّ أن الرقبة؛ هي أولى نقاط ضعف المرأة. وفي الحقيقة، معظم الأزواج يعرفون ذلك لكن، يجب أن تكون دقيقًا تمامًا في تحركاتك، فالرقبة عادة ما تكون واحدة من أكبر نقاط الضعف لدى جميع النساء تقريبًا.

الأذنين

من نقاط ضعف النساء الأخرى؛ هي الأذنين، حيث يمكنك عضها أو مصها أو مداعبتها؛ لكن، حاول أن يكون ذلك بلطف دون استعمال العنف.

البطن

تعدّ منطقة البطن من نقاط ضعف المرأة أو الغالبية منهنّ على الأقل. يمكن أن تكون القبلات أمرًا ممتعًا جدًا لشريكك وطريقًا للوصول إلى إرضائها. بالطبع كون حذرًا للغاية، لأن البطن، بالإضافة إلى كونها نقطة ضعف، يمكن أن تكون سببًا لبعض المشاكل؛ لاسيما بعد العشاء أو في تلك اللحظات السيئة التي عادة ما تمر بها النساء كل شهر.

- Advertisement -

الظهر

خلف منطقة البطن يوجد الظهر وهو نقطة ضعف جديدة لمعظم النساء. يمكن للتدليك الجيد أو بعض القبلات أن تزيد من الرغبة الجنسية لدى المرأة.

المهبل

يُعتبر المهبل أو العضو الجنسي لدى المرأة، من أهم نقاط ضعف النساء.

الفخذين

حسبما ذكره التقرير، يمكن أن يؤدي مداعبة فخذي الشريك، إلى زيادة الرغبة الجنسية للمرأة.

القدمين

من بين إحدى نقاط الضعف عند المرأة؛ القدمين، وعلى الرغم من أن بعض الأزواج يختلفون حول هذه المسألة، فإنه يُنصح بشدة من عدم تكرار لمس القدم أو تدليكها، إذا كان هذا يشعر الشريك بالدغدغة أو الانزعاج.